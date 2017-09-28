Oxxxymiron сыграет злодея в экранизации романа Пелевина

Рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) сыграет в фильме Виктора Гинзбурга по роману Виктора Пелевина «Empire V». Oxxxymiron исполнит роль главного злодея. Об этом сам рэпер рассказал в своем Twitter.

Гинзбург подтвердил «Интерфаксу» участие рэпера в фильме. Режиссер нового фильма объяснил, что он искал «настоящее зло», которое он нашел в Oxxxymiron. Главную роль в фильме сыграет Павел Табаков.

Роман «Empire V» Пелевина, который появился в 2006 г., рассказывает о том, как 19-летний грузчик Роман Шторкин становится вампиром и получает титул Рамы Второго.