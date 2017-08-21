Роскомнадзор оштрафует шесть СМИ за видеоролики с фрагментами баттла Oxxxymiron и Гнойного

Роскомнадзор собрался привлечь к административной ответственности СМИ, которые выложили на свои сайты видеозаписи «популярного рэп-баттла, содержащую нецензурную брань». Они будут оштрафованы. Как сообщает сайт ведомства, это «сетевые издания» «РИА Новости», tvrain.ru, Republic Magazine, maximonline.ru и электронные периодические издания «МК.ru» и aif.ru. Еще 26 СМИ, которые дали гиперссылки «на данное видео, расположенное на стороннем видеохостинге», получат профилактические письма.

«Если вы передвигаетесь на автомобиле с превышением скорости, будьте готовы к тому, что вас зафиксируют камеры видеонаблюдения и вам придется заплатить штраф, - обратился к журналистам руководитель ведомства Александр Жаров. - Когда СМИ в погоне за вниманием аудитории используют запрещенные приемы, это также имеет свою цену. В данном случае – 50 000 руб. административного штрафа».

Роскомнадзор напомнил, что закон о СМИ запрещает журналистам распространять материалы с нецензурной бранью, а «прикрепленные изображения, видеозаписи и гиперссылки на сторонние ресурсы» являются частью контента зарегистрированных электронных СМИ.