Запись батла Oxxxymiron против Гнойного к утру вторника набрала более 10,5 млн просмотров

К утру 15 августа видеозапись рэп-батла Oxxxymiron против Гнойного на YouTube набрала более 10,5 млн просмотров. Ролик был выложен в ночь на 14 августа примерно в 0.32 мск. К 9.15 мск понедельника число просмотров превышало 3,1 млн.

Oxxxymiron проиграл поединок, это первое его поражение в истории съемок Versus. Сам батл прошел за неделю до публикации записи.

Спонсором батла стал банк «Тинькофф». Его представитель не раскрывает сумму контракта, но говорит, что банк стал первым крупным спонсором проекта. Человек, информированный об условиях контракта, говорит, что речь идет о нескольких миллионах рублей. Представитель «Тинькофф банка» также говорит, что контракт включает в себя не только показы. «На шоу невозможно попасть за деньги, а мы даем такую возможность клиентам», – говорит он.

По подсчетам аналитической компании Socialblade, каналы с миллионной аудиторией могут зарабатывать на YouTube от $1 до $5 за тысячу просмотров, в таких странах, как Индия и Россия, средняя стоимость ближе к $1 и ниже.