Французский музей обнаружил портрет обнаженной Моны Лизы

Куратор музея Конде во Франции Матье Дельдик с высокой степенью вероятности предположил, что найден обнаженный портрет Моны Лизы, эскиз к знаменитой картине. Как сообщает ВВС, это портрет, сделанный углем, он находится в коллекции музея в Шантильи с 1862 г. Ранее считалось, что рисунок был сделан в студии Леонардо да Винчи. Однако недавний анализ работы, в том числе экспертиза, проведенная в Лувре, позволили предположить, что к эскизу приложил руку и сам мастер.

Эскиз хотя бы частично написан Леонардо, считают кураторы музея Конде. Дельдик подчеркнул замечательное качество, с которым прописаны лицо и руки на портрете. «Это не бледная копия. Мы смотрим на нечто, над чем шла работа параллельно с работой над Моной Лизой», - заявил он AFP. Он не исключил, что это могла быть подготовительная работа для картины маслом. На это указывают дырочки, по которым контуры изображения могли нанести затем на холст.

Эксперт Лувра Брюно Моттен подтвердил, что датировка указала, что рисунок был сделан при жизни Леонардо, в начале XVI в., и что это работа очень высокого качества.

Считается, что на картине «Мона Лиза» («Джоконда») изображена Лиза Герардини, жена флорентийского торговца тканями Франческо дель Джокондо.