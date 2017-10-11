«Комсомольская правда» принесет извинения Хворостовскому

Газета «Комсомольская правда» принесет официальные извинения оперному певцу Дмитрию Хворостовскому и его семье в связи с распространением ложной информации о его смерти. Об этом заявила шеф-редактор сайта газеты Олеся Носова.

«Безусловно, мы будем извиняться перед Дмитрием Хворостовским, перед его женой, перед всей семьей», - сказала Носова. Она подчеркнула, что ситуация недопустимая, и пообещала, что в редакции будут выяснять, как такое могло произойти.

В ночь на среду некоторые российские СМИ растиражировали сообщение о кончине певца, не указав источник информации. Одной из первых сообщение о смерти Хворостовского опубликовала «Комсомольская правда» без ссылки на источник.

Носова уточнила РБК, что материал о смерти певца был подготовлен штатным журналистом издания на основе сообщений от источников. По ее словам, это первый «прокол» журналиста, руководство будет разбираться в ситуации.