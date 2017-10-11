На «Оскара» от России выдвинута короткометражка «Скрипка» о холокосте

Короткометражка о жертвах Холокоста «Скрипка» режиссера Константина Фама выдвинута на кинопремию «Оскар» от России. «Короткометражный фильм "Скрипка" режиссёра Константина Фама поборется за премию "Оскар" в категории "Лучший игровой короткометражный фильм", - сообщили сегодня продюсеры ленты.

«Скрипка» - третья часть киноальманаха «Свидетели» (первые части - «Туфельки» и «Брут» сняты в 2012 и 2015 гг. соответственно). Это полнометражный проект из новелл, посвященных памяти жертв Холокоста. Фильм «Брут» был в расширенной номинации на «Оскара» в 2016 г.

За основу третьего фильма взята история музыкантов Яновского концлагеря во Львове, где в 1944 году, накануне освобождения города частями Советской Армии, был расстрелян оркестр из выдающихся еврейских музыкантов. Материалы этого дела фигурировали на Нюрнбергском процессе.

В ленте рассказывается о судьбе музыкального инструмента, прошедшего через все ужасы войны - от скрипичной мастерской в Нюрнберге, где в начале XX века делают скрипку в подарок еврейскому мальчику, до момента, когда спустя ровно сто лет она играет в концерте у Стены Плача.

Съемки картины заняли год и проходили в России, США, Чехии, Беларуси и Израиле. Главные роли в фильме исполнили Владимир Кошевой, Ленн Кудрявицки, Михаил Горевой, Вячеслав Чепурченко и другие. Премьера фильма состоялась в этом году в конкурсной программе 39-го ММКФ.

Юбилейная 90-я церемония вручения наград кинопремии «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2017 год состоится 4 марта 2018 года в театре «Долби» в Голливуде, Лос-Анджелес.