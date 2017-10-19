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Цымбалюк-Романовская уволилась с поста директора Театра Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская уволилась с поста директора Московского драматического театра под руководством Джигарханяна по собственному желанию. Об этом рассказала ее представитель Ирина Мазур.

«В связи с создавшейся ситуацией... Виталина уволилась из театра по собственному желанию, а также приняла решение начать бракоразводный процесс», — уточнила она.

По ее словам, Цымбалюк-Романовская 20 октября уедет из Москвы, «чтобы привести себя в порядок и восстановить подорванное этой ситуацией здоровье».