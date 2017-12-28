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Прах Шаинского захоронят на Троекуровском кладбище в Москве

После кремации прах композитора Владимира Шаинского будет захоронен на Троекуровском кладбище Москвы, передает «Интерфакс». Об этом рассказал руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

Ранее в Минкультуры подтвердили, что с вдовой Шаинского Светланой предварительно договорились об условиях захоронения. В России прах композитора будет захоронен после 12 января. Об этом ТАСС заявил замминистра культуры Александр Журавский.

По его словам, «учитывая заслуги и неоценимый вклад» Шаинского в российскую культуру, композитор должен быть похоронен на родине. Журавский заявил, что детали похорон станут известны позднее. По его словам, он поддерживает контакт со Светланой Шаинской.

Накануне вдова композитора рассказала, что планирует похоронить прах Шаинского после кремации в Сан-Диего штата Калифорния, где они жили последние годы. По ее словам, окончательное решение относительно места и сроков похорон на тот момент еще не было принято.

26 декабря, не приходя в сознание, в госпитале в Сан-Диего на 93-м году жизни скончался Владимир Шаинский.