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ОКР опубликовал список отправленных на Олимпиаду спортсменов

Олимпийский комитет России опубликовал список российских спортсменов, которые вошли в состав команды «Олимпийские спортсмены из России» для участия в XXIII зимних Олимпийских играх 2018 г. в Пхенчхане. Полный список опубликован на официальном сайте ОКР.

В четверг первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков рассказал, что заявка российских спортсменов на Олимпийские игры-2018 включает 169 человек.

«Совместно с национальными и международными федерациями по зимним видам спорта была окончательно утверждена спортивная заявка олимпийских атлетов из России. Она включает в себя 169 спортсменов, к сожалению, наши ведущие спортсмены не вошли в нее», - передает его слова ТАСС.

По его словам, 169 человек - это спортсмены. Вместе с ними на соревнования отправятся специалисты, тренеры и члены делегации. Всего 340 человек. «С точки зрения МОК, этот список окончательный», - уточнил Поздняков.

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