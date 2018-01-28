Стиль жизни

Новости

Режиссер «Энтропии» Мария Саакян скончалась в возрасте 37 лет

Режиссер кино Мария Саакян умерла в возрасте 37 лет от рака. Об этом сегодня сообщил на своей странице в Facebook кинокритик Андрей Плахов. «Талантливый режиссер и хороший человек. Автор фильмов «Прощание», «Маяк», «Это не я», «Энтропия», «Чеснок, лук и перец». Снимала авторское кино, глубоко личные фильмы, в которых отразился пережитый опыт армянского детства и эмиграции в Россию», - написал критик.

У Саакян сталось пятеро детей. Ее муж - американец армянского происхождения. Приехав из Армении в Россию с родителями в возрасте 13 лет, Саакян в 1996 г. поступила на режиссерский факультет ВГИКа. Внимание киноведов привлекла уже ее дипломная работа - короткометражный фильм «Прощание», показанный на престижных международных фестивалях. Самый известный фильм режиссера - «Энтропия» (2012) с Валерией Гай Германикой и Ксенией Собчак - черная комедия об ожидании конца света.