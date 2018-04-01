Стиль жизни

Новости

Гидрометцентр пообещал потепление в Москве до 15 градусов к концу недели

В конце следующей недели в Москве и Подмосковье ожидается потепление до +15-16 градусов, сообщил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Сегодня первое апреля, но у нас не ироничная и не шуточная информация. Дальнейшие расчеты показывают, что весна в явном виде уже будет ощущаться в течение предстоящей недели», – цитирует «Интерфакс» Вильфанда.

По данным Гидрометцентра, в понедельник в Москве и на юге Подмосковья потеплеет до +10-11 градусов. Во вторник и среду температура воздуха составит +8-10 градусов. Ночные температуры опустятся до нуля.

К среде, по словам Вильфанда, атмосферное давление начнет расти, при этом к Москве начнут перемещаться теплые воздушные массы со Средиземного моря и из Малой Азии. Это приведет к повышению температуры до +12-16 градусов. Со среды в столичном регионе начнет проглядывать яркое солнце, пообещал синоптик.

При этом снег быстро таять не будет, добавил Вильфанд. Сейчас высота сугробов составляет около 37-39 см. Большая часть этого снега выпала в феврале и это свежий снег, который хорошо отражает солнечные лучи, пояснил директор Гидрометцентра.

Москву вновь занесло снегом