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Правительство прекратит финансирование российского этапа «Формулы-1»

Ведомости
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Правительство России перестанет финансировать российский этап «Формулы-1». Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак, передает «Интерфакс».

«Государство не будет участвовать ни финансово, ни организационно», – сказал он. По его словам, у российского этапа «Формулы-1» есть спонсоры, что и позволит отказаться от госфинансирования. Титульные спонсоры – ВТБ и «Лукойл», напомнил Козак. Пул партнеров, которые получат «серьезные объемы» рекламных прав, почти сформирован, добавил он.

Ранее эксплуатацией трассы «Формулы-1» в Сочи занималась НАО «Центр «Омега», принадлежащая администрации Краснодарского края. 5 апреля комитет Госдумы по бюджету рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который позволит безвозмездно передать некоммерческой организации «Росгонки» трассу «Формулы-1» в Сочи и объекты инфраструктуры.

В 2017 г. впервые взнос за проведение «Формулы-1» в Сочи был оплачен исключительно спонсорами, рассказывал Козак ранее. Тогда он называл среди спонсоров «Лукойл», ВТБ и «Русал».

Автодром Сочи накануне Гран-при «Формулы-1»

Политика
Новости

При нападении на университет в Турции погибли четыре человека

Ведомости
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При вооруженном нападении на университет на западе Турции погибли по меньшей мере четыре человека, число жертв может возрасти, сообщили в четверг местные СМИ. Инцидент произошел в университете Османгази в крупном городе Эскишехире в 350 км от Стамбула, сообщает телеканал NTV в четверг.

По предварительным данным, стрельба произошла в здании педагогического факультета. Стрелявший - сотрудник университета, один из убитых - замдекана факультета. Нападавший задержан, о его мотивах не сообщается.

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Политика
Новости

Детский омбудсмен в Подмосковье предложила поднять цены на школьные обеды

Ведомости
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Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила повысить цены на школьные завтраки и обеды. С таким предложением она выступила на совместном заседании профильных комитетов Мособлдумы, передает агентство городских новостей «Москва».

«Завтрак за 23-80 руб., обед за 50-180 руб. могут быть вкусными только в Госдуме. Мы провели проверки в 339 школах, 24 муниципалитетах. Я ела эту еду с детьми сама. В наших школах это невкусно!», - сказала она. По ее словам, дети едят школьные обеды и завтраки только потому что голодные. Мишонова предложила «уходить от аукционов», так как «поставщик выигрывает минимальную сумму и выдает еду на эту сумму соответствующего качества». По ее словам, в школьных обедах и завтраках в Подмосковье «нет фруктов, овощей, только каша и картошка», отметила она.

По ее словам, многие родители предлагают снизить стоимость завтраков и обедов. «Но я бы не стала в этом вопросе ориентироваться на родителей, нам нужно думать о качестве еды, которую потребляют дети в наших школах», - сказала Мишонова.

Выбор редактора
Финансы
Новости

«Ингосстрах» застрахует почти на 37 млрд рублей стадион финала ЧМ-2018

Ведомости
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«Ингосстрах» застрахует движимое и недвижимое имущество «Лужников» на 36,7 млрд руб. Это следует из документов, размещенных на портале госзакупок.

Период страхования – с 30 мая по 18 июля 2018 г., что включает в себя время проведения чемпионата мира по футболу. В «Лужниках» пройдут матчи открытия, один из полуфиналов и финал ЧМ-2018.

«Ингосстраху» удалось снизить цену контракта в ходе конкурса с 44,65 млн до 33,5 млн руб. Договор заключается с покрытием «все риски», что включает в себя пожар, удар молнии, взрыв, смерч, просадки грунта, вандализм, теракты и проч., указано в техническом задании. Под страхование попадают даже повреждения окон и витрин «в результате боя по любой причине», отмечается там же.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России летом, с 14 июня по 15 июля, 2018 г. в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Саранске, Самаре, Сочи, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Англия – в Волгограде, Панама – в Саранске: кто и где сыграет на ЧМ-2018

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Политика
Новости

Начальника дирекции Октябрьской железной дороги заподозрили в вымогательстве

Ведомости
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В отношении начальника дирекции социальной сферы Октябрьской железной дороги (ОЖД) возбуждено дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. Подозреваемый и его посредник задержаны.

По версии следствия, в начале 2018 г. подозреваемый потребовал у руководителя коммерческой организации 5 млн руб. якобы за содействие беспрепятственному выполнению строительных работ на одном из объектов РЖД

Октябрьская железная дорога — филиал РЖД. Октябрьская магистраль проходит по территории 11 регионов — Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Мурманской, Тверской, Московской, Ярославской областей, городов Москва и Санкт-Петербург и Республики Карелии.

Следственный комитет не называет имя подозреваемого. Согласно информации на сайте РЖД, должность начальника дирекции социальной сферы Октябрьской железной дороги занимает Мечислав Жигало.

Самые щедрые и самые экономные компании

Бизнес
Новости

Путин потребовал от регионов отказаться от «квасного» протекционизма

Ведомости
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Президент Владимир Путин потребовал от региональных властей отказаться от протекции, которую они оказывают местным компаниям, ущемляя интересы бизнеса из других регионов. Об этом он заявил на заседании госсовета, посвященном развитию конкуренции в регионах.

«Хочу, чтобы все ко мне сейчас повернулись и услышали: местный производитель — это российский, а не какой-то квасной», — обратился президент к участникам заседания. «Мы наблюдаем такой протекционизм и в регионах, которые у нас находятся в передовиках. Это абсолютно недопустимо», — продолжил Путин.

Желание региональных властей поддержать местный бизнес понятно и правильно, но меры поддержки должны быть общедоступны, считает президент. Протекционистские меры в пользу исключительно местных производителей «искажают, коверкают конкурентную среду», а в долгосрочной перспективе поддержанные таким образом предприятия потеряют эффективность, пояснил Путин. «И они вам же будут навязывать свою продукцию», — заключил он. 

Что показали на выставке «Импортозамещение»

Политика
Новости

Законопроект о блокировке порочащих сведений в интернете принят в первом чтении

Ведомости
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Госдума одобрила в первом чтении законопроект, разрешающий судебным приставам ограничивать доступ к сайтам за отказ удалять сведения, порочащие честь и достоинство граждан или деловую репутацию юридических лиц, сообщает «Интерфакс».

Инициативу поддержал 341 депутат. Двое воздержались от голосования. Голосовавших против не оказалось.

Согласно законопроекту, если распространители такой информации не удалили ее в установленный судом срок, судебный пристав принимает постановление об ограничении доступа к этим сведениям и передает его в Роскомнадзор в течение рабочего дня.

Соответствующие поправки в законы «Об исполнительном производстве» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» инициировала группа депутатов из «Единой России» во главе с руководителем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

«Принятие законопроекта будет способствовать защите прав и законных интересов лиц, чьи честь, достоинство и доброе имя потерпели ущерб в результате распространения не соответствующей действительности негативной информации», - уверены авторы инициативы.

«Ведомости» 2 апреля писали, что механизмы разблокировки сайтов в поправках не предусмотрены. Если информация порочит честь и достоинство, она не будет разблокирована – по аналогии с экстремистскими материалами, пояснял газете соавтор проекта, зампред комитета по безопасности Анатолий Выборный.

В то же время представитель Роскомнадзора говорил изданию, что его ведомство в подготовке и обсуждении этих поправок не участвовало и на согласование в службу они не поступали.

Ранее единороссы Сергей Боярский и Андрей Альшевских внесли на рассмотрение парламентариев законопроект, предлагающий штрафовать физических лиц в случае отказа от удаления порочащей информации на 3–5 млн руб., юридических лиц – на 30–50 млн руб. Боярский подчеркивал, что в первую очередь речь идет об ответственности для организаторов распространения информации - операторов социальной сети, которыми могут являться физические или юридические лица. «Для физических лиц – пользователей эти меры скорее упреждающие», – говорил он.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Президент «Русала» оценил влияние пошлин США на мировые цены на алюминий

Ведомости
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Пошлины США на алюминий не повлияют на мировые цены на металл, считает президент «Русала» Владислав Соловьев. «Прежде всего [введение пошлин] скажется на росте премии, которую будут платить американские потребители. Сейчас она 19 центов за фунт», — говорит Соловьев (цитата по «Прайму»).

Он прогнозирует, что средняя цена тонны алюминия в мире в 2018 г. составит около $2200.

«Русал» рассчитывает, что Россия оспорит новые пошлины на алюминий в США через ВТО, добавил Соловьев. «Мы работаем над разными вариантами защиты интересов наших американских клиентов, но внутри Америки сам процесс по защите своих интересов должны инициировать потребители, которым мы поставляем продукцию. Я уверен, что они это сделают», — сказал он (цитата по ТАСС).

В марте США ввели импортные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно, обосновав это интересами национальной безопасности страны. Они начали действовать 23 марта. При этом для ряда стран, в частности Канады и Мексики, введение пошлин отложено до 1 мая.

Китай в ответ со 2 апреля введет повышенные пошлины на 128 наименований продукции из США. В список попали свинина, фрукты и продукция из них. 

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

Финансы
Новости

Сбербанк снизил ставки по кредитам малому бизнесу

Ведомости
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Сбербанк снизил на 1-1,5 процентного пункта ставки по кредитам малому бизнесу с годовой выручкой до 60 млн руб., говорится в пресс-релизе банка. Новые условия распространяются на заявки, поданные после 3 апреля.

Беззалоговое финансирование для развития бизнеса теперь предлагается под 17% годовых. Ставка по овердрафтному кредитованию составляет 14,5%. Ставка по ссудам на покупку недвижимости в коммерческих целях снижена до 13,9%. Кредитование под залог недвижимого имущества или транспорта осуществляется теперь по ставке 16,5%.

«Для клиентов Сбербанка с годовой выручкой до 60 млн руб., имеющих расчетный счет и ряд других продуктов, при подаче заявки после 3 апреля возможна дополнительная скидка по ставкам на кредиты для развития бизнеса и кредиты с оформлением в залог недвижимости, оборудования или транспорта», — говорится также в сообщении Сбербанка.

Банк снизил ставки, чтобы поддержать бизнес, у которого выручка составляет менее 60 млн руб., потому что «это наиболее чувствительный к ценам на финансирование сегмент», отметил старший вице-президент банка Анатолий Попов.

«В России клиенты божественные» – так говорил Герман Греф

Бизнес
Новости

«Т плюс» и «Ростех» обсудили строительство электростанций на основе сжигания мусора

Ведомости
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Генерирующая компания «Т плюс» и госкорпорация «Ростех» изучают возможность совместного участия в проектах электростанций на основе сжигания мусора, заявил гендиректор «Т плюса» Денис Паслер. Об этом сообщает «Интерфакс».

«У них [у "Ростеха"] есть технология, а у нас есть активы», - пояснил Паслер. Он уточнил, что стороны интересует участие в конкурсах на строительство мусоросжигающих заводов, генерирующих электроэнергию, в рамках совместного предприятия. Одна из идей предусматривает строительство таких заводов на площадке действующих теплоэлектростанций «Т плюса».

По словам Паслера, предметно компании обсудят сотрудничество после того, как правительство примет решение о строительстве мусоросжигающего завода в регионах присутствия «Т плюса». В «Ростехе» ТАСС подтвердили интерес к сотрудничеству с «Т плюсом».

Компании рассматривают сотрудничество в трех регионах - Ульяновской, Нижегородской и Свердловской областях. «Когда государством будут приняты решения по территориям, вернемся к этой истории», - отметил гендиректор «Т плюса».

Структура «Ростеха» «РТ-инвест» (на 25,01% принадлежит «Ростеху», на 74,99% - «Царицын капиталу» Андрея Шипелова) в 2017 г. выиграла конкурсы на строительство пяти мусоросжигательных завода. Конкурсы были объявлены в рамках программы «Чистая страна», которую правительство утвердило в конце 2016 г.

Четыре из них появятся в Московской области, еще один - в Татарстане. Окончание строительства запланировано на 2020-2022 гг. Строительство всех пяти заводов оценивалось в 150 млрд руб. «РТ-инвест» заявлял, что планирует участвовать и в новых конкурсах на такие проекты.

Группа «Т плюс» (до июня 2015 г. - «КЭС холдинг») - крупнейшая российская частная компания, работающая в 16 регионах России. Компания занимается электроэнергетикой и теплоснабжением.

10 крупнейших свалок Подмосковья

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Выручка «Мечела» в 2017 году выросла на 8%

Ведомости
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По итогам 2017 г. «Мечел» получил выручку в размере 299,1 млрд руб., что на 8% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в сообщении компании. Показатель EBITDA увеличился на 23% до 81,1 млрд руб. Прибыль, приходящаяся на акционеров «Мечела», составила 11,6 млрд руб.

«Высокий уровень цен на уголь оказал существенную поддержку результатам нашего добывающего дивизиона, — прокомментировал результаты генеральный директор «Мечела» Олег Коржов. — Металлургический дивизион в прошлом году работал в более сложных условиях, но к концу года ситуация стабилизировалась, и дивизион достиг хороших результатов».

Горнодобывающая и металлургическая компания «Мечел» объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Продукция компании поставляется Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку.

«Ведомости» проспорили торт-мороженое гендиректору «Мечела»

Политика
Новости

В Кремле не знают о допросах российских бизнесменов в США и отрицают существование олигархов

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о допросах и обысках российских бизнесменов в США. Об этом он сказал журналистам в четверг: «Мне неизвестно об информации, поступавшей от представителей российского крупного бизнеса на этот счет».

Ранее об допросах бизнесменов из России сообщил CNN со ссылкой на источники. По данным телеканала, двоих «российских олигархов» допросили представители спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует дело о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США. Имена бизнесменов CNN не раскрыл. Известно, что одного из россиян допросили сразу после прилета в Нью-Йорк, а второго - во время недавней поездки в США. Сотрудники Мюллера также направили неформальный запрос еще одному российскому бизнесмену.

При этом выражение «российские олигархи» Песков назвал «неуместным». «Давно прошло то время, когда в России были олигархи, в России олигархов нет», – сказал Песков. Комментировать сообщения СМИ о намерении Вашингтона включить в санкционный список до шести российских олигархов Песков отказался. «Каких-либо официальных подтверждений этим сообщениям мы не видим. Основываться на сообщениях СМИ мы не можем. Дождемся официальных сообщений», — пояснил отказ представитель Кремля.

Шесть российских бизнесменов из так называемого «кремлевского доклада» (список бизнесменов, которых Вашингтон считает близкими к Кремлю. – Прим. «Ведомостей») могут попасть под новые санкции США, о чем будет объявлено в ближайшее время, писала газета The Washington Post со ссылкой на источники. Всего в новом санкционном списке могут оказаться 19 человек и пять организаций, уточняло Reuters.

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»