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Правительство прекратит финансирование российского этапа «Формулы-1»

Правительство России перестанет финансировать российский этап «Формулы-1». Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак, передает «Интерфакс».

«Государство не будет участвовать ни финансово, ни организационно», – сказал он. По его словам, у российского этапа «Формулы-1» есть спонсоры, что и позволит отказаться от госфинансирования. Титульные спонсоры – ВТБ и «Лукойл», напомнил Козак. Пул партнеров, которые получат «серьезные объемы» рекламных прав, почти сформирован, добавил он.

Ранее эксплуатацией трассы «Формулы-1» в Сочи занималась НАО «Центр «Омега», принадлежащая администрации Краснодарского края. 5 апреля комитет Госдумы по бюджету рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который позволит безвозмездно передать некоммерческой организации «Росгонки» трассу «Формулы-1» в Сочи и объекты инфраструктуры.

В 2017 г. впервые взнос за проведение «Формулы-1» в Сочи был оплачен исключительно спонсорами, рассказывал Козак ранее. Тогда он называл среди спонсоров «Лукойл», ВТБ и «Русал».

Автодром Сочи накануне Гран-при «Формулы-1»