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Фильм Ларса фон Триера покажут на Каннском фестивале впервые за семь лет

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Премьера нового фильма Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек» (The House That Jack Built) состоится на Каннском фестивале, сообщает The Hollywood Reporter.

Фильм Триера покажут в Каннах впервые за семь лет. Датскому режиссеру запретили участвовать в Каннском фестивале после того, как в 2011 г. на пресс-конференции после премьеры фильма «Меланхолия» он заявил, что симпатизирует Адольфу Гитлеру.

Новый фильм Триера покажут вне конкурсной программы. Он рассказывает о серийном убийце по имени Джек в исполнении Мэтта Диллона. Также в фильме снялись Райли Кио, Ума Турман, Бруно Ганц.

Триер является обладателем «Золотой пальмовой ветви», главный приз Каннского фестиваля он получил в 2000 г. за музыкальную драму «Танцующая в темноте».

Каннский кинофестиваль пройдет с 8 по 19 мая. Смотр откроется показом фильма иранского режиссера Асгара Фархади «Все это знают». В основную конкурсную программу вошли 17 лент, в том числе новый фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Лето», рассказывающий о Викторе Цое.

Также в основную программу конкурса были добавлены фильмы «Нож в сердце» француза Яна Гонзалеса, «Айка» казаха Сергея Дворцевого и «Дикое грушевое дерево» турецкого режиссера Нури Бильге Джейлана.

Победители юбилейного Каннского фестиваля

Технологии
Новости

Команда МГУ впервые выиграла чемпионат мира по программированию

Ведомости
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Студенты Московского государственного университета им. Ломоносова впервые в истории вуза одержали победу на Международной студенческой олимпиаде по программированию ACM ICPC (International Collegiate Programming Contest). Вуз в мировом соревновании представляла команда «Красная панда», ставшая абсолютным чемпионом олимпиады. Об этом сообщила пресс-служба мероприятия. 

Студенты МГУ Михаил Ипатов, Григорий Резников и Владислав Макеев под руководством тренера Елены Андреевой решили 9 задач.

Всего команды студентов из России завоевали две из четырех золотых медалей. Вторым золотым медалистом стала команда Московского физико-технического института (МФТИ) «Криптозоология». Студенты Александр Голованов, Александр Останин и Никита Уваров под руководством тренера Михаила Тихомирова решили 8 задач. 

Еще две золотые медали завоевали Университет Токио (Япония) и принимавший олимпиаду в этом году Пекинский университет.

Команды из российских вузов сумели взять еще две серебрянные медали. Серебро взяли студенты из Уральского федерального университета (УрФУ) и Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). Их команды решили по семь задач. Всего серебряными призерами стали девять команд.

Среди российских бронзовых призеров оказалась команда Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), в 2016 г. занявшая первое место. В этом году команда вуза оказалась на 14-е месте - еще с 17 командами, получившими бронзу.

В прошлом году первое место в международных соревнованиях по программированию заняла команда ИТМО, у которой уже семь чемпионских титулов и абсолютный рекорд ACM ICPC. Команда выступала под руководством тренера Андрея Станкевича, взявшего награду ACM ICPC Senior Coach Award за то, что его подопечные 15 и более лет выходят в финал конкурса.

Согласно правилам ACM ICPC, в каждой команде по три человека, в распоряжении ребят один компьютер. На решение задач в рамках финального поединка дается пять часов. Побеждает команда, решившая наибольшее их число за минимальное время. Чемпионат ACM ICPC под эгидой компании IBM проходит каждый год с 1977 г.

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Бизнес
Новости

Lufthansa запустит 85 дополнительных рейсов для иностранцев на ЧМ-2018

Ведомости
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Спрос на рейсы в Россию авиакомпаний Lufthansa Group в период проведения чемпионата мира по футболу вырос вдвое. Об этом сообщил директор по продажам группы в России и СНГ Дирк Гроссманн.

Для перевозки болельщиков будут запущены 85 дополнительных рейсов общей вместимостью 18 000 кресел. Часть рейсов будет выполнять лайнер Airbus A330, который может перевозить более 300 пассажиров.

Помимо регулярных рейсов будут организованы чартерные для болельщиков, летящих в Сочи, Ростов, Калининград и Самару. Их число, по словам Гроссманна, будет зависеть от итогов матчей тех или иных команд.

«В июне и июле мы видим рост бронирований из Мексики, Бразилии, Аргентины в 10 раз. Мы видим также рост из Великобритании, Испании и Франции», — отметил Гроссманн (цитата «Интерфакса»).

Также Lufthansa повезет в Россию сборную Германии, добавил представитель группы компаний. Для этого будет организован специальный чартерный рейс во «Внуково» в середине июня. 

Международный авиаконцерн Lufthansa Group включает четыре авиакомпании — Swiss International Air Lines, Austrian Airlines, Brussels Airlines и Eurowings. 

Англия – в Волгограде, Панама – в Саранске: кто и где сыграет на ЧМ-2018

Финансы
Новости

ЦБ пока не увидел кандидатов на санацию среди страховщиков

Ведомости
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Центробанк в настоящее время не видит на страховом рынке ни одного кандидата для проведения финансового оздоровления, передает слова зампреда ЦБ Владимира Чистюхина «Интерфакс».

Согласно новому закону ЦБ создаст фонд консолидации страхового сектора, аналогичный такой же структуре на банковском рынке. Регулятор будет направлять фонду средства для пополнения капитала страховщика под 0% на 20 лет.

Вопрос наполнения фонда деньгами будет решаться по мере необходимости в случае принятия решения о финансовом оздоровлении какого-либо страховщика, отметил Чистюхин. Механизм санации в целом повышает доверие потребителей и инвесторов к рынку страховых услуг, констатировал зампред ЦБ.

По закону решение о санации страховщика будет принимать совет директоров ЦБ. Фонд сможет приобретать не менее 75% в проблемных страховых компаниях. ЦБ также получит право отзывать лицензию у страховщика, если компания в течение года более чем на 20% нарушит нормативные требования к финансовой устойчивости.

Политика
Новости

Великобритания может запретить продажу пластиковых трубочек и ватных палочек

Ведомости
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Правительство Великобритании рассмотрит введение в стране запрета на продажу ватных палочек, а также пластиковых трубочек для напитков и других одноразовых изделий из пластика. Об этом сообщает The Guardian.

Daily Mail приводит полный текст заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, с которым она готовится выступить на встрече глав правительств стран Британского содружества 19 апреля. Мероприятие проходит в Букингемском дворце, в нем принимают участие премьер-министры и президенты из 53 государств, входящих в организацию.

Запрет готовится в рамках кампании по борьбе с загрязнением Мирового океана. Британский премьер называет пластиковые отходы «одной из величайших экологических проблем, стоящих перед миром». «Мы продвигаем вперед наши амбициозные планы по дальнейшему сокращению пластиковых отходов от трубочек, мешалок для напитков и ватных дисков», - приводит издание заявление британского премьер-министра.

Мэй подчеркивает, что человек засоряет пластиком один из величайших природных ресурсов Земли и меры ради будущих поколений нужно принять уже сейчас. The Guardian уточняет, что одноразовые изделия из пластика могут запретить продавать в Великобритании в 2019 г., в нынешнем власти страны проведут консультации по этому вопросу.

Британский министр окружающей среды Майкл Гоув в свою очередь рассказал, что количество выброшенных в королевстве в Мировой океан пластиковых трубочек составляет 8,5 млрд шт. ежегодно. Люди часто смывают их в канализацию, загрязняя реки и океаны, а также создавая опасность для птиц и морских обитателей, способных проглотить эти палочки.

Власти Великобритании планируют направить 61 млн фунтов стерлингов (около $86 млн) для развития новых технологий, чтобы решить проблему пластиковых отходов в королевстве.

Час для Земли

Недвижимость
Новости

Иностранцы начали арендовать элитные особняки на Рублевке на период ЧМ-2018

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В апреле иностранцы заключили несколько сделок по аренде дорогостоящих загородных домов в районе Рублево-Успенского шоссе с бюджетами $70 000-150 000 в месяц на период проведения чемпионата мира по футболу, сообщила компания Knight Frank.

Арендованые дома имеют площадь в 2000 кв. м и расположены на участках земли в 1 га. Срок аренды – июнь - июль 2018 г.

По словам заместителя директора департамента элитной жилой недвижимости компании Knight Frank Олега Михайлика, арендаторы планируют приехать в Москву делегациями – с семьями, прислугой, а в городе предложения по аренде элитного жилья крупной площади нет.

В материалах компании отмечается, что, как правило, собственники супердорогих домов стоимостью от $30 млн не готовы заключать краткосрочные договоры аренды. Однако при росте цены в 1,5–2 раза от среднерыночной часть владельцев согласились сдать дома в аренду на период проведения чемпионата мира.

На текущий момент на элитном загородном рынке под аренду выставлено 388 элитных домов. В основном это коттеджи, построенные 5–10 лет назад. Стоимость аренды колеблется от $5000 до $100 000. Основной объем предложения сконцентрирован на двух направлениях – Новорижском и Рублево-Успенском шоссе.

Финансы
Новости

ЦБ запустил регулятивную «песочницу»

Ведомости
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В Центробанке заработала «регулятивная песочница» для тестирования услуг и сервисов с применением инновационных финансовых технологий, сообщает регулятор.

«Песочница» представляет собой особый правовой режим, позволяющий компаниям протестировать инновационные разработки в ограниченной среде без рисков нарушения действующего законодательства.

Подать заявку для пилотирования в «песочнице» может любой банк или организация, планирующие внедрить новые технологии, требующие изменения регулирования, отмечается в сообщении ЦБ.

Услуги, сервисы и технологии, которые прошли апробацию в «регулятивной песочнице», могут быть либо одобрены к внедрению, либо признаны нецелесообразными для применения.

Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова подчеркнула, что совместная работа регулятора и участников рынка по тестированию новых сервисов и технологий будет способствовать расширению спектра финансовых услуг и повышению конкурентоспособности российского финансового рынка.

Создать регулятивную «песочницу» на базе ЦБ в октябре 2017 г. поручил президент Владимир Путин.

Технологии
Новости

Минкультуры предложило снять фильм или сериал о событиях в Донбассе

Ведомости
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События последних лет в Донбассе достойны того, чтобы снять о них хороший художественный фильм или сериал, считает заместитель министра культуры Владимир Аристархов. «Подобно тому, как уже создан фильм про Крым, нам необходим фильм или сериал про Новороссию», — сказал Аристархов, выступая на конференции «Культурное пространство народов России и Донбасса» (цитата «Интерфакса»).

Замминистра отметил, что поддержка кинопроизводства относится к полномочиям Фонда кино и Минкультуры и в ведомстве ждут предложений от сценаристов. «Мы ждем талантов, мы ждем, чтобы к нам обратился кто-то, кто нам даст хороший сценарий, а сценарий мы вынесем на экспертный совет. Пока такого сценария у нас нет, мы ждем и надеемся, что такое хорошее кино должно быть создано», — сказал Аристархов.

Фонд кино (Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии) был создан в 1995 г. Он оказывает поддержку организациям, осуществляющим производство и прокат, показ и продвижение российских фильмов, говорится на сайте фонда. 

В 2018 г. Фонд кино профинансирует 17 фильмов, при этом 14 из них - на безвозвратной основе. В список вошли фильмы производства «ВБД групп», «Дирекции кино», «Арт пикчерс студии», «Кинокомпании СТВ», «Нон-стоп продакшн» и других компаний. Финансирование на безвозвратной основе, например, получат фильмы «Повелитель ветра», «Притяжение-2», «Конь Юлий и большие скачки», «Три богатыря и наследница престола», «Урфин Джюс - 2», «Ошибка 102», «Мастер и Маргарита», «Елки-7».

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 г., после госпереворота на Украине. 6 апреля 2014 г. жители Донбасса, не согласные с политикой властей, захватили несколько административных зданий в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. На следующий день было объявлено о суверенитете Донецкой народной республики, а 27 апреля провозглашена Луганская народная республика.

Какие фильмы не разрешили показать в России

Экономика
Новости

Абызов рассказал о планах правительства отказаться от надзорных каникул для бизнеса

Ведомости
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Надзорные каникулы для малого бизнеса завершаются в этом году и вопрос об их продлении сейчас не стоит, сообщил «Интерфаксу» министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов, курирующий в правительстве реформу контрольно-надзорной деятельности.

«Сейчас вопрос не стоит о введении или невведении корректировки. Срок надзорных каникул истекает в 2018 г.», – сказал Абызов.

Правительство провело встречи с бизнесом, в том числе деловыми организациями «Опора России» и «Деловая Россия», Российским союзом промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палатой, отметил Абызов. «Представители этих бизнес-объединений высказались за то, что при внедрении риск-ориентированного подхода вопрос о продлении надзорных каникул является неактуальным», – указал он.

Надзорные каникулы для малого бизнеса введены с 2016 г., они предусматривают приостановку плановых проверок. В то же время количество внеплановых проверок в первый же год каникул выросло, говорил член московского отделения «Опоры России» Дмитрий Несветов и подтверждали опрошенные «Ведомостями» предприниматели.

В середине марта РБК сообщал, что вице-премьер – руководитель аппарата правительства Сергей Приходько поручил Минэкономразвития совместно с Генпрокуратурой подготовить поправки о продлении моратория на плановые проверки малого бизнеса и распространении его на средний бизнес.

На заседании правительственного проектного комитета по реформе контрольно-надзорной деятельности, которое состоялось после произошедшего 25 марта пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», замминистра экономического развития Савва Шипов относительно возможности продления надзорных каникул подчеркивал необходимость продолжить внедрение риск-ориентированного подхода. Предприниматели должны освобождаться от проверок в зависимости не от размера их бизнеса, а от присвоенной категории риска, указывал Шипов.

Абызов заявлял, что статус малого бизнеса мог выступать для владельцев «Зимней вишни» «прикрытием» и «лазейкой» для избежания плановых проверок. «В рамках реформы наша позиция остается неизменной и однозначной. Малое это предприятие, среднее или большое, если оно представляет высокий уровень риска, то в его отношении плановые проверки являются обязательным инструментом обеспечения безопасности людей, – говорил Абызов на совещании по вопросам защиты прав инвесторов в конце марта (цитата по РБК). – И наоборот. Неважно, какого размера предприятие - если оно не представляет потенциальную угрозу, надо его в принципе освободить от плановых проверок. В этом и есть суть риск-ориентированного подхода, который мы внедряем в рамках реформы».

С переходом на риск-ориентированный подход малые предприятия, представляющие повышенный объект угрозы и опасности, будут проходить через процедуру плановых проверок, пояснял министр.

 

Технологии
Новости

Facebook займется разработкой собственных чипов

Ведомости
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Социальная сеть Facebook собирает команду для создания собственных чипов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в компании и перечень открытых вакансий в Facebook.

Ранее руководитель исследований Facebook Ян Лекун опубликовал в Twitter ссылку на вакансии в соцсети, предложив откликнуться специалистам, заинтересованным в разработке процессоров для машинного разума.

Facebook ищет менеджера, который создаст «организацию по производству SoC/ASIC и всего необходимого ПО» (SoC — процессоры, которые в основном используются в мобильных устройствах; ASIC — чипы, созданные под конкретные узкие задачи). Соискателю предстоит возглавить команду разработчиков процессоров для устройств, искусственного интеллекта или серверов.

Создание собственных чипов позволило бы Facebook снизить зависимость от американского производителя чипов Qualcomm, а также использовать их для своих серверов вместо решений от NVIDIA, считает агентство. Компания могла бы получить некоторое преимущество на рынке устройств — например, в работе над своей умной колонкой или гарнитурой виртуальной реальности Oculus, пишет Bloomberg. Представители социальной сети пока не прокомментировали журналистам эту информацию.

Кроме того, технологический гигант подхватит тренд среди своих коллег: Apple уже взялась за разработку чипов для iOS-устройств и в будущем, возможно, заменит ими процессоры Intel на компьютерах Mac. Google также выпускает собственные чипы с технологией искусственного интеллекта, ориентированные на обработку изображений. В прошлом году компания внедрила их в смартфон Pixel 2. Вполне вероятно, что амбиции у компании, конкурирующей с Apple, значительно шире, отмечает агентство. Amazon в свою очередь работает над чипами для улучшения интеллекта своего умного помощника Alexa.

10 самых дорогих мировых брендов – 2017

Финансы
Новости

Стоимость барреля нефти Brent превысила $74 впервые с ноября 2014 года

Ведомости
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Стоимость барреля нефти марки Brent превысила $74 впервые с 27 ноября 2014 г. На Интерконтинентальной бирже в 11.43 мск баррель нефти Brent стоил $74,26, подорожав на 1%. Стоимость барреля нефти WTI составляла $69,15 (+0,98%).

Утром в четверг стоимость нефти марки WTI впервые с декабря 2014 г. превысила отметку в $68 за баррель. 

Несмотря на рост цен на нефть, рубль дешевеет по отношению к доллару и евро. По данным Московской биржи на 11.34 мск, курс доллара составляла 60,96 руб./$, евро — 75,36 руб./евро. 

Экономика
Новости

Китай не увидел рисков для отношений с Россией в условиях санкций

Ведомости
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Санкции западных стран не способны нанести удар по российско-китайским отношениям, заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

«Китай и Россия поддерживают друг с другом стабильные, хорошо сформировавшиеся отношения, и внешние факторы не способны на них [негативно] повлиять», – сказал Фэн (цитаты по ТАСС). Он отметил, что в последние годы двусторонние связи стран динамично развиваются, а масштабы китайско-российской торговли быстро увеличиваются.

Фэн подчеркнул, Китай выступает решительно против того, чтобы та или иная страна, руководствуясь исключительно собственными интересами, прибегала к односторонним мерам в отношении других государств. Китай готов прилагать совместные усилия с Россией для увеличения торговых сделок, отметил представитель китайской стороны.

По данным главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем за I квартал 2018 г. вырос на 28,2% до $23 млрд. Китайский экспорт увеличился на 23,7% до $10,3 млрд. Импорт российских товаров и услуг вырос на 32% до $12,7 млрд.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что подпавший под санкции США российский производитель алюминия UC Rusal провел переговоры с китайскими компаниями и трейдерами, попросив о возможности закупать в КНР глинозем и поставлять на китайский рынок алюминий. По словам собеседников агентства, каких-либо договоренностей стороны не достигли, при этом китайский бизнес отнесся к предложениям UC Rusal с осторожностью из-за санкционных рисков.

Новые санкции минфина США против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний запрещают американцам коммерческие отношения с данными лицами и структурами, а контрагентам из других юрисдикций грозят вторичные санкции за существенные транзакции в пользу компаний из черного списка. Для подсанкционных компаний перекрывается доступ к финансовой системе США и транзакциям в долларах.

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