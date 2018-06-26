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Четверо россиян приглашены в Американскую киноакадемию

Сценарист Олег Негин, монтажер Анна Масс, кинооператор Михаил Кричман и композитор София Губайдулина получили официальные приглашения от Американской академии кинематографических искусств и наук стать ее членами. Если приглашения будут приняты, они официально войдут в состав академии этой осенью.

Среди академиков уже есть россияне: режиссеры Андрей Звягинцев, Андрей Кончаловский и Никита Михалков, мультипликатор Константин Бронзит и др. В прошлом году приглашения получили продюсер Александр Роднянский (фильмы «Левиафан» и «Сталинград») и документалист Виктор Косаковский (фильм «Да здравствуют антиподы!»).

Помимо них приглашения получили 928 деятелей кино из 59 стран мира. Среди них, например, актрисы Лена Хиди, Ева Грин и Диана Крюгер, актеры Тимоти Шаламе и Андре Холлэнд, режиссеры Мишель Гондри и Жан-Пьер Жёне.

Американская киноакадемия ежегодно вручает премию «Оскар» – это одна из главных наград в области кино. Выбирают номинантов голосованием членов академии. Сейчас в академии более 6000 членов.