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Депутат от «Яблока» пожаловался Полтавченко на улицу Рубинштейна

Руководитель фракции «Яблока» в законодательном собрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский попросил губернатора Георгия Полтавченко обратить внимание на ситуацию на улице Рубинштейна. Об этом Вишневский написал в Facebook.

По его словам, на этой улице слишком много ресторанов и кафе, работа которых создает для местных жителей много неудобств. Среди них – непрекращающийся шум, употребление алкоголя, запах табачного дыма, ночной выгул лошадей, перечисляет Вишневский: «Полиция, как правило, отказывается реагировать». Ситуация крайне обострилась во время проведения чемпионата мира по футболу, добавляет он. По словам Вишневского, некоторые жители даже шутят, что улицу пора переименовать в «Кабацкую».

Вишневский попросил в своем обращении МВД принять «незамедлительные меры», а правительство Санкт-Петербурга создать рабочую группу для решения проблем жителей и владельцев ресторанов и кафе на Рубинштейна. Есть очевидные нарушения закона в части шума в ночное время, распития спиртного в общественных местах и продажи алкогольных напитков на улице в ночное время, отметил Вишневский.

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