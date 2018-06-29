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Путин не будет поддерживать на стадионе сборную России в матче с испанцами

Президент Владимир Путин не будут присутствовать в «Лужниках» в это воскресенье, где сборная России по футболу сыграет матч 1/8 финала чемпионата мира против сборной Испании. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, график Путина не позволяет президенту побывать на игре.

Сборная России впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. До этого российские футболисты трижды попадали на чемпионаты мира, но каждый раз завершали выступление на групповом этапе.

Песков заявил, что график Путина изначально предполагал посещение только двух матчей чемпионата мира — открытия и закрытия. Таким образом, Путин не сможет встретиться с королем Испании, который планирует в выходные приехать в Москву и побывать на матче своей сборной. «Отдельной встречи (Путина и короля Испании. — «Ведомости») не планируется. График короля предусматривает очень краткое пребывание: он фактически приедет только на матч», — пояснил Песков.

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