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«Эхо Москвы» сообщило об отмене карнавала мертвых на Красной площади

Организаторы Национального дома болельщиков Мексики в России отменили празднование Дня мертвых на Красной площади. Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на своего корреспондента, находящегося в Доме болельщиков Мексики. Начало карнавала в честь Дня мертвых было запланировано на Красной площади на 17 часов. Листовки с приглашением на праздник раздавались в Доме Мексики в течение недели.

В отмене карнавала на Красной площади убедился и корреспондент «Ведомостей», который также приехал в Дом Мексики.

День мертвых – традиционный мексиканский праздник памяти об умерших родственниках. Мексиканцы считают, что в этот день духи их предков возвращаются домой. В 2003 г. праздник был включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества. В дни праздника в Мексике устраивается карнавал, готовятся сладости в виде черепов и фигурок одетых женских скелетов, напоминающих Катрину (богиню смерти).

Национальный дом болельщиков был открыт 15 июня в Гостином дворе, напротив Кремля. Дом будет работать до конца чемпионата мира по футболу в России.

По данным корреспондента «Эха Москвы», гостей у входа в Гостиный двор встречают сотрудники Дома Мексики. Они говорят, что решение об отмене праздника принято службой безопасности, но не уточняют, какой именно. Праздник в честь Дня мертвых, по их словам, состоится на территории Дома Мексики и начнется в 19 часов.

Лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин ранее заявил радиостанции «Говорит Москва», что проведение Дня мертвых на Красной площади неприемлемо. По его словам, мексиканцам нужно предложить другое место для праздника. «При всем уважении к мексиканскому народу и традициям интернационализма мы считаем, что нужно уважать наши традиции. Красная площадь – это святое место для любого патриота России», - говорил он. По его словам, в Москве много мест для проведения подобных мероприятий, например, Лужники.