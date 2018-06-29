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Путин подарил заблудившимся аргентинцам билеты на футбол

Президент Владимир Путин помог заблудившимся в России болельщикам из Аргентины попасть в Нижний Новгород и подарил им билеты на матч между сборными Аргентины и Нигерии в Петербурге. Болельщики рассказали «Комсомольской правде», что с ними связались люди из администрации президента и уже передали им билеты на матч.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил «Ведомостям», что помощь заблудившимся аргентинцам с проездом в правильный Новгород, а также с получением билетов на матч была оказана по поручению российского президента. «Да. Это действительно так», — ответил Песков на запрос «Ведомостей».

Двое болельщиков из Аргентины прилетели в Россию, чтобы посмотреть на игру между командами Аргентины и Хорватии. Однако фанаты перепутали города и приехали в Великий Новгород вместо Нижнего Новгорода. В интервью «Комсомольской правде» болельщики отметили гостеприимство и доброту местных жителей, которые помогли им арендовать номер в гостинице и показали местные достопримечательности.

Матч между сборными Аргентины и Хорватии закончился со счетом 0:3.

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