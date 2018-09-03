Пожар уничтожил Национальный музей Бразилии

Технологии

Новости

Операторы нашли способ компенсировать затраты на исполнение «закона Яровой»

Федеральные операторы связи могут частично окупить затраты на исполнение «закона Яровой» за счет предоставления региональным коллегам услуг по хранению данных. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опросник «Мегафона», который компания рассылает потенциальным клиентам для оценки спроса. В анкете нужно указать параметры сетей, в том числе абонентскую базу, входящий и исходящий трафик, пиковую нагрузку, а также прогноз этих показателей на конец 2019 г. В компании подтвердили, что получают от региональных операторов запросы, отметив, что решение о запуске аутсорсинга будет принято после изучения рынка.

МТС и «Ростелеком» также рассматривают возможность предоставления услуг по хранению данных. В частности, «Ростелеком» может хранить данные абонентов Tele2, в которой ей принадлежит 45%. Аналогичные запросы получал и провайдер «Акадо», рассказывал гендиректор Сергей Назаров. В «Вымпелкоме» отказались от комментариев.

По «закону Яровой» с 1 июля операторы обязаны хранить телефонные разговоры абонентов, sms и электронные сообщения интернет-пользователей в течение полугода, а с 1 октября — весь трафик в течение 30 дней.

Один из производителей систем хранения данных отмечает, что ежемесячный платеж за хранение на аутсорсинге для небольших операторов может оказаться ниже, чем внедрение таких систем. «Крупные операторы при этом смогут окупить расходы на увеличение хранилищ и, возможно, даже получат прибыль», - считает он.

Собеседник на рынке связи отмечает, что Минкомсвязь еще не выпустила приказ о его сертификации оборудования для оказания таких услуг.