Пожар уничтожил Национальный музей Бразилии
Бывший королевский дворец, преобразованный в Национальный музей Бразилии королем Португалии Жуаном VI 200 лет назад, был уничтожен огнем в ночь на 3 сентября, сообщает CNN. Потери слишком велики, чтобы их можно было оценить, заявил президент страны Мишель Темер. «Утрата коллекции Национального музея является непреодолимой для Бразилии. Две сотни лет работы, исследований и знаний были потеряны», - написал он в своем твиттере.
Музей, расположенный в Рио-де-Жанейро, являлся хранилищем около 20 млн артефактов, в том числе в области антропологии, археологии, этнологии, геологии, палеонтологии и зоологии. В нем была представлена экспозиция Древнего Египта с мумиями и саркофагами, собранная императором Педру I, коллекции греко-римского искусства, культуры инков, палеонтологическая выставка, включающая человеческие окаменелости.