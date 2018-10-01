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Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России

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Капитан ЦСКА и российской национальной команды Игорь Акинфеев завершил выступление за сборную. Об этом говорится в его обращении на сайте ЦСКА.

«Вот и моя история с национальной сборной тоже подошла к своему логическому завершению», – сообщил Акинфеев.

Он отметил, что для него было «огромной честью выводить сборную России на домашнем чемпионате в качестве капитана» и что он «об этом даже не мечтал». «Но это случилось и стало, наверное, пиком моей карьеры в национальной сборной», – добавил футболист.

32-летний Акинфеев играл за сборную 15 лет. С 2016 г., после 92-й игры за национальную команду, он стал рекордсменом по количеству матчей среди вратарей. Всего за сборную он сыграл 112 матчей.

На чемпионате мира по футболу, прошедшем в России в июне, российская сборная прошла в 1/4 финала и проиграла команде Хорвартии. После турнира об окончании карьеры объявили футболисты ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие и Сергей Игнашевич. Футболист «Спартака» Александр Самедов заявил о завершении карьеры в сборной.

Граффити с изображением футболистов в российских городах

Политика
Новости

Кремль отказался дискутировать со СМИ о подозреваемых в отравлении Скрипалей

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Кремль больше не хочет участвовать в дискуссии о личностях подозреваемых в отравлении в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о возможной дезинформации президента Владимира Путина о личностях подозреваемых россиян, после того как Bellingcat, The Insider и Русская служба BBC нашли подтверждение тому, что настоящее имя одного из них, Руслана Боширова, — Анатолий Чепига, а сам он якобы является полковником ГРУ.

«Мы не будем больше вести разговор со СМИ... Вы знаете, BBC не может что-то подтвердить, оно может лишь выдвинуть предположение или еще что-то. И поскольку вся дискуссия ведется только на уровне СМИ, то мы как Кремль больше не хотим в этой дискуссии участвовать», — сказал Песков.

Представитель Кремля напомнил, что «Россия с самого начала предлагала совместные действия по расследованию инцидента» в британском Солсбери. «Вместе с тем это желание Москвы не встретило взаимности, и Москва лишена возможности получить какие-либо материалы», — добавил Песков.

В начале сентября Великобритания назвала имена людей, которых она подозревает в отравлении Скрипалей — Руслан Боширов и Александр Петров — и опубликовала их фотографии. Спустя неделю президент России Владимир Путин во время Восточного экономического форума (ВЭФ) призвал их «куда-нибудь прийти», чтобы рассказать о себе. На следующий день на телеканале RT вышло интервью с ними, в котором они представились как Петров и Боширов и сообщили, что они «бизнесмены средней руки» и что ездили в Солсбери в качестве туристов.

26 сентября The Insider и Bellingcat сообщили, что нашли человека, похожего на Боширова, среди выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ). Речь идет об Анатолии Чепиге — полковнике ГРУ, получившем звание Героя России. По данным The Insider и Bellingcat, имя «Руслан Боширов» он взял, когда переехал в Москву, где закончил Академию ГУ ВС России.

Русская служба BBC сообщила, что ей удалось подтвердить эту информацию. Газета «Коммерсантъ» написала, что пообщалась с односельчанами Чепиги: одна из его знакомых, с которой он близко общался в школьные годы, узнала его в Боширове. Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о награждении Чепиги званием Героя России.

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Технологии
Новости

Нобелевскую премию по медицине дали за новые методы лечения рака

Ведомости
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Лауреатами Нобелевской премии 2018 г. в области физиологии и медицины стали Джеймс П. Эллисон и Тасуку Хондзё, они занимались разработкой терапии рака путем активации иммунного ответа. Об этом сообщает официальный сайт Нобелевского комитета.

Элиссон – иммунолог и специалист по иммунотерапии рака, профессор Онкологического центра им. М. Д. Андерсона Техасского университета. Хондзё – иммунолог, лауреат множества премий. Сейчас он работает в Киотском университете.

В сообщении комитета уточняется, что Эллисон занимался изучением белка, который функционирует как «тормоз» для иммунной системы. Исследователь предложил отключать его, чтобы «настроить» иммунные клетки на атаку раковых клеток. Эта концепция используется в одном из новых подходов к лечению опухолей. Хондзё, в свою очередь, обнаружил подобный белок на иммунных клетках и выяснил, что он также тормозит иммунную систему, но с другим механизмом действия. «Терапия, основанная на этом исследовании, оказалась поразительно эффективна в борьбе с раком», – говорится в сообщении.

Премию в этой номинации присуждают с 1901 г., за это время ее вручали 108 раз. Самым молодым получателем награды в 1923 г. стал Фредерик Бантинг (32 года) за открытие инсулина. В прошлом году награду в этой области получили американские биологи Майкл Янг, Джеффри Холл и Майкл Росбаш. Им удалось открыть механизм «биологических часов» в живых клетках. Открытие приблизило ученых к пониманию процессов старения и возникновения многих заболеваний.

Лауреат Нобелевской премии по физике будет объявлен 2 октября, по химии – 3 октября. Лауреата премии мира назовут 5 октября. Обладатель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 г., станет известен 8 октября. Награду в 9 млн крон ($1,02 млн) в каждой номинации лауреаты получат 10 декабря в Стокгольмской филармонии в день смерти Нобеля. Король Карл XVI Густав вручит им также золотую медаль с портретом учредителя премии и диплом.

Лауреата премии по литературе Шведская академия назовет лишь в 2019 г., решение о переносе вручения этой премии было принято в связи с сексуальным скандалом, в результате которого число членов академии уменьшилось, а доверие к ней «во всем мире ослабло».

Боб Дилан – лауреат Нобелевской премии по литературе

Политика
Новости

Экс-глава MI6 выразил сожаление из-за «помощи» Путину перед выборами в 2000 году

Ведомости
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Ричард Дирлав, возглавлявший британскую секретную разведывательную службу (MI6) с 1999 по 2004 г., рассказал The Times, что «помог» Владимиру Путину «прийти к власти» в России и сожалеет об этом. По его словам, перед выборами президента России в 2000 г. он участвовал в организации встречи Путина и Тони Блэра, который тогда занимал пост премьер-министра Великобритании.

Дирлав рассказал, что перед российскими выборами к нему обратился, как он выразился, «высокопоставленный офицер КГБ» (спецслужба существовала до 1991 г.). Офицер спросил у Дирлава, может ли Блэр посетить вместе с Путиным премьеру оперы «Война и мир» Сергея Прокофьева в петербургском Мариинском театре. Как рассказал бывший глава MI6, в Лондоне имела место «долгая дискуссия» о том, стоит ли Блэру принимать приглашение или нет, и в результате было решено принять его.

На вопрос о том, сожалеет ли он о том, что посодействовал в создании хорошей репутации Путина, Дирлав ответил: «Сейчас, конечно, существуют значительные сожаления».

Он попросил при этом «держать в уме» то, что в тот момент в отношениях между Великобританией и Россией был «достаточно позитивный период». Дирлав отметил, что впоследствии «маленькие проблемы выросли в большие» и привел в пример ситуацию с отказами в экстрадиции Бориса Березовского и экс-лидера чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева, а также убийство Александра Литвиненко.

«В общем, хорошие отношения, которые длились, может быть, полтора — два года, стали вдруг странными и очень трудными, поскольку характер режима Путина становился все более и более очевидным», — подчеркнул Дирлав.

По результатам выборов в 2000 г. Путин, который после отставки Бориса Ельцина в 1999 г. был назначен исполняющим обязанности главы государства, стал президентом в первом туре. Он набрал почти 52%.

Как выглядят самые известные журнальные обложки с Владимиром Путиным

Бизнес
Новости

Акционеры Карачаганака выплатят Казахстану $1,1 млрд для урегулирования спора

Ведомости
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Консорциум Karachaganak Petroleum Operating (KPO), в который входят компании Eni, Shell, Chevron, «Лукойл» и «Казмунайгаз», выплатит Казахстану компенсацию в $1,1 млрд для урегулирования спора о разделе продукции при разработке Карачаганакского месторождения. Об этом сообщает пресс-служба минэнерго республики.

Стороны внесут изменения в механизм раздела продукции, что позволит Казахстану получить дополнительные доходы от Карачаганака в $415 млн до конца 2037 г. при цене нефти $80 за баррель. Консорциум также предоставит Казахстану долгосрочный кредит в $1 млрд сроком на 10 лет для строительства инфраструктурного проекта либо выплатит эквивалентную ценность займа в $200 млн, если республика от него откажется. Итоговый документ будет подписан в ноябре.

Согласно условиям соглашения KPO взял на себя обязательства инвестировать в развитие месторождения Карачаганак. Объем инвестиций оценивается в $5 млрд с «возможным дополнительным приростом доходов для республики (Казахстан) до 2037 г. около $23,5 млрд при цене $80 за баррель». «Таким образом, совокупная денежная ценность данного урегулирования составляет для республики (Казахстан) свыше $1,7 млрд, из которых в ближайшие годы государство получит около $1,3 млрд», – говорится в пресс-релизе.

Министр энергетики Канат Бозумбаев, слова которого приводятся в сообщении, назвал переговоры с консорциумом «очень сложными». Он подчеркнул, что правительство республики «ставило во главу угла» экономические интересы государства.

О том, что между республикой и подрядчиком Карачаганакского проекта – консорциумом KPO – возникли разногласия, связанные с калькуляцией доли по разделу продукции, минэнерго Казахстана сообщило в апреле 2016 г. Позже Казахстан подал заявление в арбитраж. Разногласия по Карачаганаку основывались на измерении «индекса объективности», который согласно соглашению о разделе продукции (СРП), подписанному в 1997 г., определяет, сколько прибыли получает консорциум, а сколько – правительство Казахстана. Карачаганак добывает около 11 млн т жидких углеводородов и 16,5–17,5 млрд кубометров газа ежегодно.

Политика
Новости

Главой Ненецкого автономного округа избрали врио губернатора

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Члены собрания депутатов Ненецкого автономного округа (НАО) избрали главой региона врио губернатора Александра Цыбульского. Об этом сообщил председатель регионального парламента Александр Лутовинов, передает «Интерфакс».

По законодательству депутаты выбирают губернатора из трех кандидатур, представленных президентом. Помимо Цыбульского для избрания были представлены депутаты местного парламента Андрей Смыченков и Андрей Ружников.

За Цыбульского отданы 12 голосов, за Смыченкова и Ружникова – два и один соответственно. Губернатор в НАО избирается на пять лет.

28 сентября 2017 г. президент России Владимир Путин принял отставку предыдущего губернатора НАО Игоря Кошина. Кошин подал заявление об уходе по собственному желанию досрочно. На его место – в качестве врио руководителя региона – был назначен Цыбульский, который до этого, с 2014 г., был заместителем министра экономического развития.

Путин 26 сентября подписал указы об увольнении трех губернаторов. В отставку ушли главы Астраханской области и Кабардино-Балкарии Александр Жилкин и Юрий Коков, а также врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко. С этих трех отставок начнется новая волна губернаторских замен, считают политологи. До следующих выборов может быть уволено до 10 глав регионов, сказал «Ведомостям» политолог Виталий Иванов: в частности, губернаторы Липецкой и Курской областей Олег Королев и Александр Михайлов.

Политика
Новости

Фонд Ролдугина получит из бюджета более 6 млрд рублей

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Фонду «Талант и успех», одним из учредителей которого является музыкант Сергей Ролдугин, за три года из федерального бюджета выделят 6,3 млрд руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект федерального бюджета на 2019–2021 гг.

В 2019 г. общие субсидии бюджета фонду планируются на уровне 2,09 млрд руб., в последующие два года – по 2,13 млрд руб. Всего, таким образом, 6,35 млрд руб.

Как следует из реестра субсидий федерального бюджета, в 2018 г. субсидии составляли 1,99 млрд, в 2017 г. – 1,21 млрд, в 2016 г. – 1,31 млрд, в 2015 г. – 0,58 млрд руб. В эти годы субсидии выделялись по линии Минспорта, Минкультуры и Минобразования, на предстоящие три года выделят Минпросвещения и Минкультуры.

Фонд «Талант и успех» учредил в 2014 г. образовательный центр «Сириус» на базе олимпийской инфраструктуры в Сочи. Идея его создания и название придуманы президентом Владимиром Путиным. Он же возглавляет попечительский совет фонда.

Заявленная цель «Сириуса» – «раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве».

Чем занимается фонд Сергея Ролдугина в Сочи

Политика
Новости

На Крымском мосту открылось движение грузовиков

Ведомости
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По Крымскому мосту запустили движение грузовиков. Об этом сообщает «Крыминформ».

По данным «Керчь.Инфо», первые грузовики проехали по мосту сразу после наступления полуночи. Как пишет «РИА Новости», перед запуском движения на подъезде к транспортному переходу со стороны Керчи выстроилась колонна из большегрузов длиной в несколько километров. Несмотря на это, по данным агентства, заторов на мосту не возникло, транспорт проезжал свободно.

Всего, как сообщила пресс-служба оператора транспортного перехода «Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань», с полуночи до 8.00 утра по мосту проехали в общей сложности 706 грузовых автомобилей: на Тамань – 324 грузовика, в Керчь – 382 грузовика.

Открытие движения анонсировалось 29 сентября на сайте проекта «Крымский мост», а также Росавтодора. До этого для проезжавшего по мосту транспорта имелось ограничение по весу – 3,5 т. Как отмечал Росавтодор, мера была связана с «необходимостью обеспечения безопасного сквозного проезда автотранспорта в период пиковых нагрузок во время высокого курортного сезона».

Автомобильное движения по Крымскому мосту началось в мае. За день до открытия по мосту за рулем строительного «Камаза» проехал президент России Владимир Путин.

Как Путин и Ротенберг открывали Крымский мост

Бизнес
Новости

«Роскачество» оценило прочность и безопасность женских туфель

Ведомости
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Эксперты «Роскачества» провели исследование нескольких популярных в России марок классических женских кожаных туфель и пришли, в частности, к выводу, что не всегда дорогие туфли оказываются лучшего качества. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-релиз организации.

Для участия в эксперименте «Роскачество» закупило 25 пар туфель на толстом каблуке средней высоты, выпущенных под российскими и зарубежными брендами. Речь идет о Baldinini trend, Clarks, Francesco Donni, Geox, Hogl, Mascotte, Pazolini, Tervolina, TJ Collection, Zenden, Alba, Alessio Nesca, Fabi, «Ионесси», «Парижская коммуна», Valeriya by Westfalika. Также у одной пары обуви не была указана информация о производителе, у другой эти данные оказались «нечитаемыми», сообщило «Роскачество».

Каждую пару организация исследовала по 17 параметрам – в частности, по качеству и подлинности натуральной кожи, качеству пошива, стойкости краски и токсичности; также эксперты отрывали у туфель каблуки и подошвы, проверяя их на прочность.

«Роскачество» пришло к выводу, что все туфли, участвовавшие в исследовании, безопасны – они изготовлены из нетоксичных материалов и не содержат опасных веществ. Проверку на натуральную кожу не прошли туфли турецкой марки Alba: они изготовлены из лакового кожзама. По данным «Роскачества», компания уже отреагировала на результаты исследования, усилив контроль и заменив информацию о материале верха в маркировке.

У туфель австрийской марки Hogl, сообщили эксперты, в маркировке не был указан состав материала верха, однако по итогам исследования это была натуральная кожа.

Не всегда дорогие туфли оказываются лучшего качества, пришло к выводу «Роскачество»: половина марок, вошедших в десятку лучших в рейтинге организации, стоят дешевле 5000 руб. Более дорогие Fabi и Hogl – они стоят 12 200 и 11 800 руб. соответственно – расположились на двух последних строчках списка.

Эксперты посоветовали избегать покупки обуви с резким неприятным запахом и выбирать туфли из натуральных материалов и с более светлыми подкладками. Также они посоветовали не ориентироваться на стереотипы о странах-производителях: 70% лучших туфель, по данным «Роскачества», – это обувь китайского производства.

«Великая мадемуазель»: что Габриэль Шанель сделала для мировой моды

Политика
Новости

Пенсионная реформа не изменила отношения граждан к выборам

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Объявление о пенсионной реформе повлияло на решение участвовать в региональных выборах лишь у 33% респондентов, опрошенных социологами «Левада-центра». Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты исследования, проведенного 20–26 сентября. Две трети опрошенных – 63% – из тех регионов, где проходили выборы 9 сентября, заявили, что объявление о повышении пенсионного возраста не сказалось на их решении реализовать свое избирательное право. Еще 4% затруднились с ответом.

«Пенсионная реформа скорее подхлестнула негативные настроения, которые были в регионах второго тура, но падение рейтингов и ухудшение настроения мы фиксировали до объявления пенсионной реформы. Она усилила страхи и процессы, которые уже стали развиваться», – разъяснил социолог Левада-центра Денис Волков. По его словам, рейтинги региональных лидеров падали с начала года. Падение ненадолго отыграла президентская кампания, но затем процесс продолжился.

Запрос на альтернативу кандидатам от власти «выстрелил» в 7–8 из 26 регионов, где 9 сентября прошли губернаторские выборы. «Там, где критики власти обнаружили, что не являются одиночками и способны на что-то влиять, во втором туре произошел рост поддержки кандидатов оппозиции в 2,5 раза и более», – отмечает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. В частности, в Хабаровском крае, Владимирской области, Приморье и Хакасии действующие главы регионов не смогли одержать победу в первом туре. Из-за высокой вероятности проигрыша губернатор Виктор Зимин снял свою кандидатуру перед вторым туром. По итогам вторых туров в Приморье результаты выборов были отменены, а во Владимирской области и Хабаровском крае победу одержали кандидаты от ЛДПР.

В сентябре «Левада-центр» фиксировал снижение протестной активности, связанной с пенсионной реформой. Если в августе к активным действиям были готовы 53%, то месяц спустя – лишь 35%.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Выбор редактора
Политика
Новости

Структура «Ростеха» сообщила об испытаниях электромагнитного оружия на полигонах

Ведомости
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Управляющая компания «Ростеха» в области радиоэлектроники – концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) – сообщила об активном развитии в России электромагнитного оружия. Так называемые СВЧ-пушки, работающие за счет сверхвысокочастотного излучения, «существуют и очень эффективно развиваются», приводит ТАСС слова первого заместителя гендиректора концерна Владимира Михеева.

Топ-менеджер концерна сообщил, что испытания этого вида оружия «проводятся постоянно и в лабораторных условиях, и на полигонах». Также ведутся и работы по созданию защитных систем от электромагнитного вооружения.

Как ранее сообщали представители КРЭТа, электромагнитное оружие в перспективе сможет полностью сжигать электронику противника, в частности головки самонаведения ракет. СВЧ-пушками предполагается вооружать российские беспилотники шестого поколения.

В 2016 г. WSJ сообщала о разработке Пентагоном электромагнитной рельсовой пушки (Electromagnetic railgun, ER), которая могла бы быть полезна для сдерживания России в Балтии и Китая в Южно-Китайском море. Разработка этой программы началась еще в 1996 г. За 10 лет на нее было потрачено $0,5 млрд, еще $800 млн закладывалось на то, чтобы превратить ее в защитный вид вооружений.

Новое оружие, которое показал Путин