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Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России

Капитан ЦСКА и российской национальной команды Игорь Акинфеев завершил выступление за сборную. Об этом говорится в его обращении на сайте ЦСКА.

«Вот и моя история с национальной сборной тоже подошла к своему логическому завершению», – сообщил Акинфеев.

Он отметил, что для него было «огромной честью выводить сборную России на домашнем чемпионате в качестве капитана» и что он «об этом даже не мечтал». «Но это случилось и стало, наверное, пиком моей карьеры в национальной сборной», – добавил футболист.

32-летний Акинфеев играл за сборную 15 лет. С 2016 г., после 92-й игры за национальную команду, он стал рекордсменом по количеству матчей среди вратарей. Всего за сборную он сыграл 112 матчей.

На чемпионате мира по футболу, прошедшем в России в июне, российская сборная прошла в 1/4 финала и проиграла команде Хорвартии. После турнира об окончании карьеры объявили футболисты ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие и Сергей Игнашевич. Футболист «Спартака» Александр Самедов заявил о завершении карьеры в сборной.

Граффити с изображением футболистов в российских городах