Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России

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Капитан ЦСКА и российской национальной команды Игорь Акинфеев завершил выступление за сборную. Об этом говорится в его обращении на сайте ЦСКА.
«Вот и моя история с национальной сборной тоже подошла к своему логическому завершению», – сообщил Акинфеев.
Он отметил, что для него было «огромной честью выводить сборную России на домашнем чемпионате в качестве капитана» и что он «об этом даже не мечтал». «Но это случилось и стало, наверное, пиком моей карьеры в национальной сборной», – добавил футболист.
32-летний Акинфеев играл за сборную 15 лет. С 2016 г., после 92-й игры за национальную команду, он стал рекордсменом по количеству матчей среди вратарей. Всего за сборную он сыграл 112 матчей.
На чемпионате мира по футболу, прошедшем в России в июне, российская сборная прошла в 1/4 финала и проиграла команде Хорвартии. После турнира об окончании карьеры объявили футболисты ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие и Сергей Игнашевич. Футболист «Спартака» Александр Самедов заявил о завершении карьеры в сборной.
Граффити с изображением футболистов в российских городах
Егор Алеев / ТАСС
Граффити с изображением игрока сборной Бразилии по футболу Неймара на фасаде школы № 1 напротив отеля «Мираж», где разместятся футболисты перед матчем 1/4 финала ЧМ
1/10
Thanassis Stavrakis / AP
Граффити с изображением нападающего сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси на стене дома в Казани
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Александр Кряжев / РИА Новости
Граффити «Ты просто космос, Стас» с портретом главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова в Санкт-Петербурге
3/10
Максим Григорьев / ТАСС
Граффити с изображением вратаря сборной России по футболу Игоря Акинфеева на рампе для экстремального спорта в Щелкове
4/10
Егор Алеев / ТАСС
Граффити с изображением португальского футболиста Роналду в Казани
5/10
Константин Чалабов / РИА Новости
Граффити футболиста Синдзи Кагавы (Япония) на бетонном заборе в Волгограде
6/10
Александр Рюмин / ТАСС
Граффити с изображением российских болельщиков в Москве
7/10
Ярослав Чингаев для Ведомостей
Граффити с изображением Лионеля Месси на фасаде жилого дома возле учебно-тренировочного центра ГУОР Бронницы в Московской области
8/10
Александр Кряжев / РИА Новости
Футбольная площадка в Петроградском районе Санкт-Петербурга
9/10
Виталий Тимкив / РИА Новости
Граффити с изображением испанского футболиста Серхио Рамоса на стене дома в Краснодаре
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Кремль больше не хочет участвовать в дискуссии о личностях подозреваемых в отравлении в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о возможной дезинформации президента Владимира Путина о личностях подозреваемых россиян, после того как Bellingcat, The Insider и Русская служба BBC нашли подтверждение тому, что настоящее имя одного из них, Руслана Боширова, — Анатолий Чепига, а сам он якобы является полковником ГРУ.
«Мы не будем больше вести разговор со СМИ... Вы знаете, BBC не может что-то подтвердить, оно может лишь выдвинуть предположение или еще что-то. И поскольку вся дискуссия ведется только на уровне СМИ, то мы как Кремль больше не хотим в этой дискуссии участвовать», — сказал Песков.
Представитель Кремля напомнил, что «Россия с самого начала предлагала совместные действия по расследованию инцидента» в британском Солсбери. «Вместе с тем это желание Москвы не встретило взаимности, и Москва лишена возможности получить какие-либо материалы», — добавил Песков.
В начале сентября Великобритания назвала имена людей, которых она подозревает в отравлении Скрипалей — Руслан Боширов и Александр Петров — и опубликовала их фотографии. Спустя неделю президент России Владимир Путин во время Восточного экономического форума (ВЭФ) призвал их «куда-нибудь прийти», чтобы рассказать о себе. На следующий день на телеканале RT вышло интервью с ними, в котором они представились как Петров и Боширов и сообщили, что они «бизнесмены средней руки» и что ездили в Солсбери в качестве туристов.
26 сентября The Insider и Bellingcat сообщили, что нашли человека, похожего на Боширова, среди выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ). Речь идет об Анатолии Чепиге — полковнике ГРУ, получившем звание Героя России. По данным The Insider и Bellingcat, имя «Руслан Боширов» он взял, когда переехал в Москву, где закончил Академию ГУ ВС России.
Русская служба BBC сообщила, что ей удалось подтвердить эту информацию. Газета «Коммерсантъ» написала, что пообщалась с односельчанами Чепиги: одна из его знакомых, с которой он близко общался в школьные годы, узнала его в Боширове. Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о награждении Чепиги званием Героя России.
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Лауреатами Нобелевской премии 2018 г. в области физиологии и медицины стали Джеймс П. Эллисон и Тасуку Хондзё, они занимались разработкой терапии рака путем активации иммунного ответа. Об этом сообщает официальный сайт Нобелевского комитета.
Элиссон – иммунолог и специалист по иммунотерапии рака, профессор Онкологического центра им. М. Д. Андерсона Техасского университета. Хондзё – иммунолог, лауреат множества премий. Сейчас он работает в Киотском университете.
В сообщении комитета уточняется, что Эллисон занимался изучением белка, который функционирует как «тормоз» для иммунной системы. Исследователь предложил отключать его, чтобы «настроить» иммунные клетки на атаку раковых клеток. Эта концепция используется в одном из новых подходов к лечению опухолей. Хондзё, в свою очередь, обнаружил подобный белок на иммунных клетках и выяснил, что он также тормозит иммунную систему, но с другим механизмом действия. «Терапия, основанная на этом исследовании, оказалась поразительно эффективна в борьбе с раком», – говорится в сообщении.
Премию в этой номинации присуждают с 1901 г., за это время ее вручали 108 раз. Самым молодым получателем награды в 1923 г. стал Фредерик Бантинг (32 года) за открытие инсулина. В прошлом году награду в этой области получили американские биологи Майкл Янг, Джеффри Холл и Майкл Росбаш. Им удалось открыть механизм «биологических часов» в живых клетках. Открытие приблизило ученых к пониманию процессов старения и возникновения многих заболеваний.
Лауреат Нобелевской премии по физике будет объявлен 2 октября, по химии – 3 октября. Лауреата премии мира назовут 5 октября. Обладатель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 г., станет известен 8 октября. Награду в 9 млн крон ($1,02 млн) в каждой номинации лауреаты получат 10 декабря в Стокгольмской филармонии в день смерти Нобеля. Король Карл XVI Густав вручит им также золотую медаль с портретом учредителя премии и диплом.
Лауреата премии по литературе Шведская академия назовет лишь в 2019 г., решение о переносе вручения этой премии было принято в связи с сексуальным скандалом, в результате которого число членов академии уменьшилось, а доверие к ней «во всем мире ослабло».
Боб Дилан – лауреат Нобелевской премии по литературе
Gus Stewart / Getty Image
Американский рок-музыкант Боб Дилан 13 октября стал лауреатом Нобелевской премии по литературе с формулировкой «за создание нового поэтического языка в великой американской песенной традиции»
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Adam Bettcher / Getty Images
Боб Дилан (при рождении Роберт Аллен Циммерман) - американский автор-исполнитель песен, поэт, художник, киноактер и рок-музыкант. Такие его песни, как Blowin' in the Wind и The Times They Are a-Changin, стали гимнами движения гражданских прав и антивоенного движения в США
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AP Photo
Увлечение музыкой Дилана началось еще в детстве. Первыми инструментами, которые он освоил, стали гитара и губная гармошка. Уже в 10 лет он написал первые стихи. Дедушка и бабушка по отцу были одесскими евреями, а предки по материнской линии происходили из Литвы
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AP Photo
В 1959 г. Боб Дилан поступил в университет Миннесоты. В свободное время он играл в студенческих барах. В 1961 г. музыкант переехал в Нью-Йорк, а в феврале 1962 г. выпустил первую пластинку Bob Dylan, состоявшую из композиций классического блюз- и фолк-репертуара и содержавшую всего две собственные песни
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AP Photo
Мировую популярность музыканту принес второй альбом - The Freewheelin' Bob Dylan (1963), который состоял из протестных песен и композиций с политическим подтекстом. Эта работа стала важнейшей вехой в истории фолка
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Getty Images / Kevin Winter
Постепенно Дилан переходил от фолка к рок-н-роллу. 1960-е годы стали пиком популярности артиста. В этот период он создал три лучших альбома, которые объединились в великую рок-трилогию, - альбом Bringing It All Back Home (1965) в стиле фолк-рок и две роковых пластинки – Highway 61 Revisited (1965) и Blonde on Blonde (1966)
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Kevork Djansezian / AP Photo
Боб Дилан - обладатель 10 премий Grammy, а в 1999 г. получил «Оскара» и «Золотой глобус» за песню Things have changed, прозвучавшую в фильме «Вундеркинды». Также он завоевал Пулитцеровскую премию 2008 г. «за выдающееся влияние на популярную музыку и американскую культуру, отмеченное лирическими композициями исключительной поэтической силы»
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Reuters
Журнал Time, подводя итоги XX в., включил Дилана в сотню самых влиятельных людей столетия. По версии журнала Rolling Stone музыкант занимает вторую строчку (после The Beatles) в списке 100 величайших исполнителей всех времен
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Charles Dharapak / AP Photo
Боб Дилан в 2012 г. был награжден президентской медалью свободы США, которую ему вручил лично президент Барак Обама. «Работа Боба Дилана оказала заметное влияние на движение за гражданские свободы 60-х годов и существенно повлияла на американскую культуру последних 50 лет», - говорилось в пресс-релизе Белого дома
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Ричард Дирлав, возглавлявший британскую секретную разведывательную службу (MI6) с 1999 по 2004 г., рассказал The Times, что «помог» Владимиру Путину «прийти к власти» в России и сожалеет об этом. По его словам, перед выборами президента России в 2000 г. он участвовал в организации встречи Путина и Тони Блэра, который тогда занимал пост премьер-министра Великобритании.
Дирлав рассказал, что перед российскими выборами к нему обратился, как он выразился, «высокопоставленный офицер КГБ» (спецслужба существовала до 1991 г.). Офицер спросил у Дирлава, может ли Блэр посетить вместе с Путиным премьеру оперы «Война и мир» Сергея Прокофьева в петербургском Мариинском театре. Как рассказал бывший глава MI6, в Лондоне имела место «долгая дискуссия» о том, стоит ли Блэру принимать приглашение или нет, и в результате было решено принять его.
На вопрос о том, сожалеет ли он о том, что посодействовал в создании хорошей репутации Путина, Дирлав ответил: «Сейчас, конечно, существуют значительные сожаления».
Он попросил при этом «держать в уме» то, что в тот момент в отношениях между Великобританией и Россией был «достаточно позитивный период». Дирлав отметил, что впоследствии «маленькие проблемы выросли в большие» и привел в пример ситуацию с отказами в экстрадиции Бориса Березовского и экс-лидера чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева, а также убийство Александра Литвиненко.
«В общем, хорошие отношения, которые длились, может быть, полтора — два года, стали вдруг странными и очень трудными, поскольку характер режима Путина становился все более и более очевидным», — подчеркнул Дирлав.
По результатам выборов в 2000 г. Путин, который после отставки Бориса Ельцина в 1999 г. был назначен исполняющим обязанности главы государства, стал президентом в первом туре. Он набрал почти 52%.
Как выглядят самые известные журнальные обложки с Владимиром Путиным
Впервые Владимир Путин оказался на обложке иностранного журнала в марте 2000 г., когда выиграл выборы президента России. Тогда Time пытался дать ответ на волновавший в то время вопрос «Who's Mr. Putin?». Журнал выпустил статью под заголовком «Выход из тени. Но человек, который будет следующим президентом России, остается загадкой»
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Time несколько раз помещал Владимира Путина на свою обложку. На фото – Time, январь 2001 г. Заголовок: «Путинская Россия. По мере того как растет его авторитарность, растет и популярность президента»
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Ноябрь, 2003 г. Заголовок – «Привет, товарищ. Владимир Путин и его люди играют жестко: сажают за решетку богатейшего нефтяного барона страны, накладывают арест на миллиардные активы, борются с противниками Кремля. Российский президент возвращается к советскому стилю правления?». Номер вышел после ареста главы ЮКОСа Михаила Ходорковского
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Журнал The Economist от 16 декабря 2006 г. В номере вышла статья под заголовком "Не связывайтесь с Россией" о «злоупотреблении» Россией энергетическими ресурсами. Она вышла после атаки Росприроднадзора и прокуроров на проект “Сахалин-2”, в результате которой его инвесторы – Shell, Mitsui и Mitsubishi – согласились уступить контроль “Газпрому”
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Пожалуй, самая известная обложка с российским президентом. В 2007 г. Time назвал Путина «человеком года» за усилия по укреплению экономики страны. Заголовок на обложке: «Владимир Путин. Царь новой России»
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The Economist от 16 августа 2008 г. Заголовок на обложке: «Россия возрождается. Каким будет ответ Запада?». Журнал вышел после вооруженного конфликта России с Грузией в августе 2008 г.
6/19
Time, март 2012 г. Заголовок на обложке: «Невероятно уменьшающийся премьер-министр России. Владимир Путин станет президентом на третий срок, но его власть ослаблена как никогда раньше. Это делает весь мир более опасным местом». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал позицию автора статьи русофобией. «Можно с большой долей уверенности сказать, что автор этих слов – большой русофоб и путинофоб. И при этом эта фобия застилает глаза и не дает ему объективно оценивать реальность», - заявил Песков «Коммерсантъ-FM»
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Январь 2014 г. В преддверии Олимпиады в Сочи вышел номер The New Yorker с обложкой, на которой Владимир Путин изображен в образе фигуриста
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The Economist, февраль 2014 г. Статья «Триумф Владимира Путина» посвящена победе России на Олимпийских играх в Сочи
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Немецкий журнал Der Spiegel от 10 марта 2014 г. Заголовок на обложке: «Поджигатель. Кто остановит Путина?»
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Time от 17 марта 2014 г. «Азартная игра Путина. У лидера России, кажется, есть все карты в Крыму. Но он до сих пор не выиграл», – гласит заголовок обложки. 16 марта 2014 г. в Крыму состоялся референдум о статусе автономии. Вхождение Крыма в состав России поддержали 97%
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The Economist в марте 2014 г., после присоединения Крыма к России, вышел с заголовком на обложке «Новый мировой порядок»
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Польский еженедельник Wprost от 21 июля 2014 г. Номер, посвященный сбитому над юго-востоком Украины малазийскому лайнеру Boeing MH17, вышел с заголовком «Преступник без наказания»
13/19
Time в августе 2014 г. после катастрофы с малазийским Boeing. Заголовок: «Вторая холодная война. Запад проигрывает опасной игре Путина»
14/19
The Economist, февраль 2015 г. В статье под заголовком «Война Путина на Западе» автор пишет, что «в то время, как страдает Украина, пора признать серьезность российской угрозы и противостоять ей»
15/19
The Economist, март 2016 г. Заголовок: "Полая суперсила. Путин, Сирия и пропагандистская машина». Россия начала военную операцию в Сирии в сентябре 2015 г.
16/19
The Week от августа 2016 г. вышел со статьей под заголовком «Демонстрация силы Путиным. Вмешивается ли Москва в политику США?»
17/19
В октябре 2017 г. журнал The Economist поместил на обложку российского президента в образе царя. Заголовок гласил: «Царь родился. 100 лет после российской революции»
18/19
В апреле 2018 г. выйдет журнал Time, на обложке которого Путин изображен в деловом костюме с короной на голове. Судя по обложке, в номере выйдет статья Михаила Зыгаря под заголовком «Восходящий царь. Как Владимир Путин планирует оставаться на высоте»
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Консорциум Karachaganak Petroleum Operating (KPO), в который входят компании Eni, Shell, Chevron, «Лукойл» и «Казмунайгаз», выплатит Казахстану компенсацию в $1,1 млрд для урегулирования спора о разделе продукции при разработке Карачаганакского месторождения. Об этом сообщает пресс-служба минэнерго республики.
Стороны внесут изменения в механизм раздела продукции, что позволит Казахстану получить дополнительные доходы от Карачаганака в $415 млн до конца 2037 г. при цене нефти $80 за баррель. Консорциум также предоставит Казахстану долгосрочный кредит в $1 млрд сроком на 10 лет для строительства инфраструктурного проекта либо выплатит эквивалентную ценность займа в $200 млн, если республика от него откажется. Итоговый документ будет подписан в ноябре.
Согласно условиям соглашения KPO взял на себя обязательства инвестировать в развитие месторождения Карачаганак. Объем инвестиций оценивается в $5 млрд с «возможным дополнительным приростом доходов для республики (Казахстан) до 2037 г. около $23,5 млрд при цене $80 за баррель». «Таким образом, совокупная денежная ценность данного урегулирования составляет для республики (Казахстан) свыше $1,7 млрд, из которых в ближайшие годы государство получит около $1,3 млрд», – говорится в пресс-релизе.
Министр энергетики Канат Бозумбаев, слова которого приводятся в сообщении, назвал переговоры с консорциумом «очень сложными». Он подчеркнул, что правительство республики «ставило во главу угла» экономические интересы государства.
О том, что между республикой и подрядчиком Карачаганакского проекта – консорциумом KPO – возникли разногласия, связанные с калькуляцией доли по разделу продукции, минэнерго Казахстана сообщило в апреле 2016 г. Позже Казахстан подал заявление в арбитраж. Разногласия по Карачаганаку основывались на измерении «индекса объективности», который согласно соглашению о разделе продукции (СРП), подписанному в 1997 г., определяет, сколько прибыли получает консорциум, а сколько – правительство Казахстана. Карачаганак добывает около 11 млн т жидких углеводородов и 16,5–17,5 млрд кубометров газа ежегодно.
Политика
Новости
Главой Ненецкого автономного округа избрали врио губернатора
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Члены собрания депутатов Ненецкого автономного округа (НАО) избрали главой региона врио губернатора Александра Цыбульского. Об этом сообщил председатель регионального парламента Александр Лутовинов, передает «Интерфакс».
По законодательству депутаты выбирают губернатора из трех кандидатур, представленных президентом. Помимо Цыбульского для избрания были представлены депутаты местного парламента Андрей Смыченков и Андрей Ружников.
За Цыбульского отданы 12 голосов, за Смыченкова и Ружникова – два и один соответственно. Губернатор в НАО избирается на пять лет.
28 сентября 2017 г. президент России Владимир Путин принял отставку предыдущего губернатора НАО Игоря Кошина. Кошин подал заявление об уходе по собственному желанию досрочно. На его место – в качестве врио руководителя региона – был назначен Цыбульский, который до этого, с 2014 г., был заместителем министра экономического развития.
Путин 26 сентября подписал указы об увольнении трех губернаторов. В отставку ушли главы Астраханской области и Кабардино-Балкарии Александр Жилкин и Юрий Коков, а также врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко. С этих трех отставок начнется новая волна губернаторских замен, считают политологи. До следующих выборов может быть уволено до 10 глав регионов, сказал «Ведомостям» политолог Виталий Иванов: в частности, губернаторы Липецкой и Курской областей Олег Королев и Александр Михайлов.
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Фонду «Талант и успех», одним из учредителей которого является музыкант Сергей Ролдугин, за три года из федерального бюджета выделят 6,3 млрд руб. Об этом сообщаетРБК со ссылкой на проект федерального бюджета на 2019–2021 гг.
В 2019 г. общие субсидии бюджета фонду планируются на уровне 2,09 млрд руб., в последующие два года – по 2,13 млрд руб. Всего, таким образом, 6,35 млрд руб.
Как следует из реестра субсидий федерального бюджета, в 2018 г. субсидии составляли 1,99 млрд, в 2017 г. – 1,21 млрд, в 2016 г. – 1,31 млрд, в 2015 г. – 0,58 млрд руб. В эти годы субсидии выделялись по линии Минспорта, Минкультуры и Минобразования, на предстоящие три года выделят Минпросвещения и Минкультуры.
Фонд «Талант и успех» учредил в 2014 г. образовательный центр «Сириус» на базе олимпийской инфраструктуры в Сочи. Идея его создания и название придуманы президентом Владимиром Путиным. Он же возглавляет попечительский совет фонда.
Заявленная цель «Сириуса» – «раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве».
Главное здание и кампус образовательного фонда «Сириус», созданного фондом «Талант и успех», занимают бывшую 4-звездочную гостиницу Azimut на 720 номеров, построенную структурой Виктора Вексельберга. Фонд «Талант и успех» выкупил здание гостиницы за 6,2 млрд руб.
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Евгений Разумный / Ведомости
Руководителя фонда «Талант и успех» Елену Шмелеву пригласил на эту работу лично президент Владимир Путин
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Евгений Разумный / Ведомости
Территория бывшего отеля занимает 10 га рядом с Олимпийским парком, на ней расположено искусственное озеро и бассейны. Аренда этого участка обошлась «Таланту и успеху» в 2,7 млрд руб.
3/24
Евгений Разумный / Ведомости
Власти передали «Таланту и успеху» в безвозмездное пользование два пляжа: один напротив главного здания «Сириуса», другой – около ледовой аренды «Шайба»
4/24
Евгений Разумный / Ведомости
В «Сириус» за одну смену в 24 дня приезжает 600 детей, отобранных на конкурсной основе. Они проявили таланты в одном из трех направлений: точных науках, спорте или искусстве. Образовательная деятельность центра обходится почти в 1 млрд руб. в год
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Евгений Разумный / Ведомости
По школьной программе дети занимаются в бывших номерах отеля Azimut, переоборудованных под классные комнаты. К 2018 г. руководство фонда хочет построить рядом с центром отдельную школу, которая должна стать одной из лучших в России
6/24
Евгений Разумный / Ведомости
В фойе отеля сделали детскую библиотеку. Книги находятся в свободном доступе
7/24
Евгений Разумный / Ведомости
В лобби-баре отеля больше на продают алкоголь и сигареты. Курить запрещено на всех объектах «Сириуса»
8/24
Евгений Разумный / Ведомости
В помещениях отеля с причудливыми интерьерами дети по вечерам проходят квесты
9/24
Евгений Разумный / Ведомости
По три горячих и три первых блюда на выбор предлагает детям на обед столовая «Сириуса». Посередине столовой стоит шоколадный фонтан, пользующийся у детей большой популярностью
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Евгений Разумный / Ведомости
Здание, где во время Олимпиады работал ночной клуб, теперь занято обсерваторией
11/24
Евгений Разумный / Ведомости
Футуристические интерьеры ночного клуба в «Сириусе» сохранили почти без изменений
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Евгений Разумный / Ведомости
Главный Медиацентр после Олимпиады хотели сделать торгово-выставочным центром, но потом правительство решило передать его «Сириусу»
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Евгений Разумный / Ведомости
В Медиацентре площадью 150 000 кв. м «Сириус» пока обжил только часть
14/24
Евгений Разумный / Ведомости
Часть помещений Медиацентра занимает выставка работ юных художников из «Сириуса»
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Евгений Разумный / Ведомости
На первом этаже бывшего олимпийского Медиацентра сейчас расположены мастерские, лаборатории и научные полигоны «Сириуса», заполненные интересным оборудованием
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Евгений Разумный / Ведомости
В одной из лабораторий «Сириуса» есть аппарат, рисующий портрет по запаху человека
17/24
Евгений Разумный / Ведомости
Другой прибор из лабораторий «Сириуса», как уверяют сотрудники центра, позволяет людям общаться невербально
18/24
Евгений Разумный / Ведомости
В лабораториях «Сириуса» есть устройства, имитирующие поведение спутников в безвоздушном пространстве
19/24
Евгений Разумный / Ведомости
Воронежский университет подарил «Сириусу» танк, который управляется взглядом. Устройство считывает движение зрачка человека и передает сигнал игрушке
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Евгений Разумный / Ведомости
Балетный класс «Сириуса» оборудован уникальными зеркалами из особо прочного гибкого материала, который не искажает отражение, что важно для артистов. Стоимость одной зеркальной секции – 200 000 руб.
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Евгений Разумный / Ведомости
«Сириусу» принадлежат три ледовые арены в Олимпийском парке: хоккейная «Шайба» (на фото), и тренировочные «Льдинка» и «Снежинка»
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Евгений Разумный / Ведомости
Построившие «Шайбу» за 3,3 млрд руб. бизнесмены Андрей Бокарев и Искандер Махмудов после Олимпиады передали арену, обслуживание которой стоит 300 млн руб. в год, государству. Власти передали ее «Сириусу»
23/24
Евгений Разумный / Ведомости
В «Сириусе» надеются, что на базе лаборатории гидропоники будет создан коммерческий проект по выращиванию растений
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По Крымскому мосту запустили движение грузовиков. Об этом сообщает «Крыминформ».
По данным «Керчь.Инфо», первые грузовики проехали по мосту сразу после наступления полуночи. Как пишет «РИА Новости», перед запуском движения на подъезде к транспортному переходу со стороны Керчи выстроилась колонна из большегрузов длиной в несколько километров. Несмотря на это, по данным агентства, заторов на мосту не возникло, транспорт проезжал свободно.
Всего, как сообщила пресс-служба оператора транспортного перехода «Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань», с полуночи до 8.00 утра по мосту проехали в общей сложности 706 грузовых автомобилей: на Тамань – 324 грузовика, в Керчь – 382 грузовика.
Открытие движения анонсировалось 29 сентября на сайте проекта «Крымский мост», а также Росавтодора. До этого для проезжавшего по мосту транспорта имелось ограничение по весу – 3,5 т. Как отмечал Росавтодор, мера была связана с «необходимостью обеспечения безопасного сквозного проезда автотранспорта в период пиковых нагрузок во время высокого курортного сезона».
Автомобильное движения по Крымскому мосту началось в мае. За день до открытия по мосту за рулем строительного «Камаза» проехал президент России Владимир Путин.
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Эксперты «Роскачества» провели исследование нескольких популярных в России марок классических женских кожаных туфель и пришли, в частности, к выводу, что не всегда дорогие туфли оказываются лучшего качества. Об этом сообщаетРБК со ссылкой на пресс-релиз организации.
Для участия в эксперименте «Роскачество» закупило 25 пар туфель на толстом каблуке средней высоты, выпущенных под российскими и зарубежными брендами. Речь идет о Baldinini trend, Clarks, Francesco Donni, Geox, Hogl, Mascotte, Pazolini, Tervolina, TJ Collection, Zenden, Alba, Alessio Nesca, Fabi, «Ионесси», «Парижская коммуна», Valeriya by Westfalika. Также у одной пары обуви не была указана информация о производителе, у другой эти данные оказались «нечитаемыми», сообщило «Роскачество».
Каждую пару организация исследовала по 17 параметрам – в частности, по качеству и подлинности натуральной кожи, качеству пошива, стойкости краски и токсичности; также эксперты отрывали у туфель каблуки и подошвы, проверяя их на прочность.
«Роскачество» пришло к выводу, что все туфли, участвовавшие в исследовании, безопасны – они изготовлены из нетоксичных материалов и не содержат опасных веществ. Проверку на натуральную кожу не прошли туфли турецкой марки Alba: они изготовлены из лакового кожзама. По данным «Роскачества», компания уже отреагировала на результаты исследования, усилив контроль и заменив информацию о материале верха в маркировке.
У туфель австрийской марки Hogl, сообщили эксперты, в маркировке не был указан состав материала верха, однако по итогам исследования это была натуральная кожа.
Не всегда дорогие туфли оказываются лучшего качества, пришло к выводу «Роскачество»: половина марок, вошедших в десятку лучших в рейтинге организации, стоят дешевле 5000 руб. Более дорогие Fabi и Hogl – они стоят 12 200 и 11 800 руб. соответственно – расположились на двух последних строчках списка.
Эксперты посоветовали избегать покупки обуви с резким неприятным запахом и выбирать туфли из натуральных материалов и с более светлыми подкладками. Также они посоветовали не ориентироваться на стереотипы о странах-производителях: 70% лучших туфель, по данным «Роскачества», – это обувь китайского производства.
«Великая мадемуазель»: что Габриэль Шанель сделала для мировой моды
Mark Shaw / REUTERS
Габриэль Шанель, одна из самых знаменитых модельеров XX века, во многом определившая современную моду, родилась 19 августа 1883 г. в небольшом французском городе Сомюр. На фото: Габриэль Шанель, 1953 г.
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Lipnitzki / Roger Viollet / Getty Images
Прозвище «Коко», ставшее ее вторым именем и частью фирменного логотипа, она получила в юности, когда пела в кабаре. На фото: один из самых известных портретов Шанель, 1936 г.
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Evening Standard / Getty Images
Первый бутик Шанель открыла в Париже в 1910 г., там она продавала дамские шляпки. Но настоящая революция началась в 1913 г. в Довиле, где она создала первую коллекцию спортивной одежды
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Sasha / Getty Images
Шанель рискнула предложить женщинам носить удобную одежду, сшитую из джерси - материала, который до этого не использовался в высокой моде и считался годным только для утилитарных мужских вещей
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Ed Feingersh / Michael Ochs Archives / Getty Images
В 1921 г. Шанель совершает еще одну революцию - выпускает духи Chanel № 5, придуманные по ее заказу парфюмером Эрнестом Бо. Одни из самых успешных в мире, духи всегда имели звездных поклонниц, например, любви к ним признавалась Мэрилин Монро (на фото)
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Lipnitzki / Roger Viollet / Getty Images
Шанель только раз создала коллекцию ювелирных украшений - Bijoux de Diamants в 1932 г. И хотя жемчуг - один из знаковых элементов стиля Chanel, сама Габриэль больше любила бижутерию. На фото: Габриэль Шанель, 1937 г.
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Mark Shaw / REUTERS
После Второй мировой войны Шанель пришлось уехать в Швейцарию, где она жила до 1953 г. Ее возвращение в мир моды случилось в 1954 г.: в 71 год она вернулась, потому что была недовольна тем, как развивалась мода того времени
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Thibault Camus / AP
Тогда же она придумала еще один знаковый предмет одежды - твидовый жакет Chanel. Узнаваемый силуэт остается одним из главных источников вдохновения для нынешнего главного дизайнера марки Карла Лагерфельда. На фото: декорации в виде жакета на показе коллекции высокой моды сезона весна/лето 2008
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Mark Shaw / REUTERS
Поклонницами предложенного Шанель стиля стали многочисленные звезды. Например, постоянной клиенткой Chanel была немецкая актриса Роми Шнайдер (на фото), 1969 г.
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Wikipedia
Костюм Chanel был на первой леди США Жаклин Кеннеди в день убийства ее мужа Джона Кеннеди
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Getty Images
Еще одно изобретение Шанель — сумка 2.55. «Я устала носить ридикюли в руках, к тому же я их вечно теряю», — объясняла Шанель. И в феврале 1955 г. представила сумочку на длинной цепочке. На фото: американская актриса Элизабет Тейлор с сумкой 2.55, 1962 г.
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AP
Главный хит коллекции 1957 г. - двухцветные туфли. Как и твидовый жакет, бежевые туфли с черным мыском постоянно появляются в современных коллекциях марки
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Mark Shaw / REUTERS
Габриэль Шанель умерла 10 января 1971 г. В 1978 г. история Chanel продолжилась созданием первой коллекции pret-a-porter. На фото: Шанель в своей квартире на улице Камбон в Париже
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Francois Mori / AP
В 1983 г. креативным директором Chanel становится Карл Лагерфельд (на фото второй слева). С этого момента он создает для марки коллекции высокой моды, pret-a-porter и аксессуаров
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Charles Platiau / REUTERS
Модели на показе коллекции pret-a-porter сезона весна/лето 2017
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Объявление о пенсионной реформе повлияло на решение участвовать в региональных выборах лишь у 33% респондентов, опрошенных социологами «Левада-центра». Об этом пишетРБК со ссылкой на результаты исследования, проведенного 20–26 сентября. Две трети опрошенных – 63% – из тех регионов, где проходили выборы 9 сентября, заявили, что объявление о повышении пенсионного возраста не сказалось на их решении реализовать свое избирательное право. Еще 4% затруднились с ответом.
«Пенсионная реформа скорее подхлестнула негативные настроения, которые были в регионах второго тура, но падение рейтингов и ухудшение настроения мы фиксировали до объявления пенсионной реформы. Она усилила страхи и процессы, которые уже стали развиваться», – разъяснил социолог Левада-центра Денис Волков. По его словам, рейтинги региональных лидеров падали с начала года. Падение ненадолго отыграла президентская кампания, но затем процесс продолжился.
Запрос на альтернативу кандидатам от власти «выстрелил» в 7–8 из 26 регионов, где 9 сентября прошли губернаторские выборы. «Там, где критики власти обнаружили, что не являются одиночками и способны на что-то влиять, во втором туре произошел рост поддержки кандидатов оппозиции в 2,5 раза и более», – отмечает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. В частности, в Хабаровском крае, Владимирской области, Приморье и Хакасии действующие главы регионов не смогли одержать победу в первом туре. Из-за высокой вероятности проигрыша губернатор Виктор Зимин снял свою кандидатуру перед вторым туром. По итогам вторых туров в Приморье результаты выборов были отменены, а во Владимирской области и Хабаровском крае победу одержали кандидаты от ЛДПР.
В сентябре «Левада-центр» фиксировал снижение протестной активности, связанной с пенсионной реформой. Если в августе к активным действиям были готовы 53%, то месяц спустя – лишь 35%.
Что чиновники думают о пенсионной реформе
Григорий Сысоев / ТАСС
ЗА
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
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Максим Стулов / Ведомости
ПРОТИВ
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
2/10
Максим Стулов / Ведомости
ЗА
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
3/10
Максим Стулов / Ведомости
ЗА
«Я считаю, что решение внесено своевременно и правильно. У нас нет времени, эти решения нужно принимать», – заявляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко журналистам
4/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ПРОТИВ
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
5/10
Евгений Разумный / Ведомости
ЗА
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в TwitterАлексей Кудрин
6/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ЗА
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
7/10
Андрей Махонин / Ведомости
ПРОТИВ
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
8/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ЗА
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин
9/10
Михаил Метцель / ТАСС
По словам президента России, ни один из предложенных вариантов пенсионной реформы ему не нравится, но нужно думать о перспективе. «Когда меня спрашивали, какой из различных вариантов мне нравится, я как тогда, так и сейчас могу сказать — никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста», — заявил Владимир Путин во время поездки в Калининград
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Управляющая компания «Ростеха» в области радиоэлектроники – концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) – сообщила об активном развитии в России электромагнитного оружия. Так называемые СВЧ-пушки, работающие за счет сверхвысокочастотного излучения, «существуют и очень эффективно развиваются», приводит ТАСС слова первого заместителя гендиректора концерна Владимира Михеева.
Топ-менеджер концерна сообщил, что испытания этого вида оружия «проводятся постоянно и в лабораторных условиях, и на полигонах». Также ведутся и работы по созданию защитных систем от электромагнитного вооружения.
Как ранее сообщали представители КРЭТа, электромагнитное оружие в перспективе сможет полностью сжигать электронику противника, в частности головки самонаведения ракет. СВЧ-пушками предполагается вооружать российские беспилотники шестого поколения.
В 2016 г. WSJ сообщала о разработке Пентагоном электромагнитной рельсовой пушки (Electromagnetic railgun, ER), которая могла бы быть полезна для сдерживания России в Балтии и Китая в Южно-Китайском море. Разработка этой программы началась еще в 1996 г. За 10 лет на нее было потрачено $0,5 млрд, еще $800 млн закладывалось на то, чтобы превратить ее в защитный вид вооружений.
Новое оружие, которое показал Путин
Тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат». Разрабатывается на замену МБР «Воевода» (РС-20, Satan) украинского производства. Разрабатывается ГРЦ им. Макеева, производство планируется развернуть на заводе «Красмаш» в Красноярске. Судя по всему, программа отстает от первоначальных сроков примерно на 2-3 года
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Ракета имеет увеличенную дальность (может запускаться через Южный полюс), большее количество боеголовок, чем «Воевода». «Сармат» имеет короткий активный участок полета, что затрудняет работу ПРО. Ограничений по дальности нет. Бросковые испытания проведены в конце 2017 г.
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«Никакие системы ПРО нам не помеха», — заявил Путин
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Крылатая ракета с ядерной энергетической установкой. В конце 2017 г. состоялся пуск на Центральном полигоне (Новая Земля). Имеет дальность, вероятно, в несколько десятков тысяч километров. О разработке такой ракеты объявлено впервые. Ракета будет обладать неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета, подчеркнул Путин
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«Поскольку дальность не ограничена, она может сколько угодно маневрировать», — заявил Путин. Она неуязвима для ПРО и ПВО, добавил президент. Первые проекты по созданию крылатых ракет с ядерной энергетической установкой (ЯЭУ) относятся еще к 50-м гг. ХХ в. в СССР и США, но были отменены из-за низкой надежности ЯЭУ и опасности испытаний
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Беспилотный глубоководный аппарат большой дальности. Оснащен ядерной энергетической установкой, может быть укомплектован ядерной и обычной боеголовкой, применяться как против кораблей, так и против береговых целей. Новый класс стратегических вооружений, испытания завершены в 2017 г.
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Носителем ракеты являются атомные подводные лодки (предположительно, переоборудованные лодки проекта 949). В 2016 г. произошла утечка информации об ОКР «Статус-6» по разработке этого аппарата – по телевидению показали лист с описанием системы с совещания у президента. Беспилотные аппараты кратно превышают по скорости подводные лодки и торпеды. «Это просто фантастика», - отметил Путин
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Гиперзвуковая авиационная противокорабельная ракета «Кинжал». Дальность свыше 2000 км, гарантированное преодоление ПРО. Ракету несет сверхзвуковой перехватчик МиГ-31. Судя по всему, разработана НПО машиностроения
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С 1 декабря 2017 г. «Кинжал» с ракетой, развивающей скорость в десять скоростей звука, приступил к несению опытного боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа
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Новое гиперзвуковое боевое оснащение (маневрирующая боеголовка) для МБР. Шифр ОКР «Авангард». Способна двигаться и маневрировать в плотных слоях атмосферы, испытания завершены в 2017 г.
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По заявлению Путина, ракета способна совершать маневры в тысячи километров. Ею могут оснащаться межконтинентальные баллистические ракеты и другие носители, разработка ведется, скорее всего, НПО машиностроения
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Андрей Гордеев / Ведомости
«В 2004 г. нас никто не слушал. Послушайте сейчас», - говорит Путин
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Лазерная наземная установка. Установлена на мобильном шасси, развернута в 2017 г. В СССР имелись лазерные боевые установки на гусеничном шасси (демонстрируются в ряде музеев), но сейчас речь идет, видимо, об установке большей мощности, чем в советское время. «Существенные результаты достигнуты в создании лазерного оружия», - рассказал Путин. На видео показали лазерную установку наземного базирования в массивном трейлере, с апертурой прицельного лазера 20-30 см