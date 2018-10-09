«Собибор» попал в лонг-лист «Оскара»

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Фильм Константина Хабенского «Собибор» попал в лонг-лист премии «Оскар» 2019 г. в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом говорится на сайте премии.
Всего в список «Лучши й фильм на иностранном языке» попали картины из 87 стран. Шорт-лист «Оскара» объявят 22 января 2019 г. Российский оскаровский комитет выдвинул фильм «Собибор» от России на премию «Оскар» в сентябре. Тогда член комитета Александр Роднянский уточнял, что картину выбрали «большинством голосов».
«Собибор» – первая режиссерская работа актера Хабенского. Премьера фильма состоялась в мае. Это история о побеге из нацистского лагеря смерти. Идея картины принадлежит министру культуры России Владимиру Мединскому.
В прошлом году от России на «Оскар» выдвигали фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. Лента попала в шорт-лист, но награду не получила.
В Лос-Анджелесе завершилась 90-я церемония вручения «Оскара». В начале церемонии ведущий Джимми Киммел призвал победителей не затягивать с речью. «У нас есть приз за самое короткое выступление - аквабайк стоимостью $17 990», - пообещал Киммел (на фото Марк Бриджес, получивший «Оскара» за лучший дизайн костюмов в фильме «Призрачная нить» и аквабайк)
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Chris Pizzello/Invision/AP
Труимфатором «Оскара-2017» стал фильм «Форма воды». Он завоевал четыре награды: фильм года, режиссерская работа, музыка и дизайн
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Chris Pizzello/Invision/AP
Для Гильермо дель Торо это первый «Оскар» за режиссерскую работу
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Chris Pizzello/Invision/AP
Вручать статуэтку за лучший фильм вновь доверили Уоррену Битти и Фэй Данауэй - несмотря на их прошлогоднюю ошибку при оглашении победителя
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Jordan Strauss/Invision/AP
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева статуэтку не получила. Лучшим фильмом на иностранном языке назвали картину из Чили «Фантастическая женщина» (на фото автор сценария Себастьян Лелио)
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Chris Pizzello/Invision/AP
Сценаристы в этом году решили повторить сценарную находку прошлой церемонии, тогда на экскурсию в зал привели обычных людей с улицы. Сейчас звезды дошли до соседнего кинотеатра и принесли зрителям сладости и сэндвичи
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Chris Pizzello/Invision/AP
Не обошлось на церемонии без упоминания о проблемах сексуальных домогательств, насилия и гендерного неравенства. О них со сцены еще раз напомнили Сальма Хайек, Аннабелла Шиорра и Эшли Джадд
7/10
Lucas Jackson / Reuters
Лучшей актрисой в главной роли ожидаемо признана Фрэнсис Макдорманд, сыгравшая в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
8/10
Lucas Jackson / Reuters
Лучшим актером в главной роли стал Гэри Олдмен, сыгравший Уинстона Черчилля в «Темных временах»
9/10
Chris Pizzello/Invision/AP
Картина Pixar «Тайна Коко» получила две статуэтки: ее назвали лучшим полнометражным мультфильмом, композиция Remember Me была признана лучшей песней
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев написал научную статью «Россия-2024: Стратегия социально- экономического развития». Она опубликована в журнале «Вопросы экономики» за октябрь. В статье Медведев описывает задачи экономической политики России на ближайшие шесть лет. Например, он рассуждает на тему несырьевого экспорта, цифровизации экономики, уровня бедности, об ипотеке, а также о повышении пенсионного возраста.
В частности, премьер считает более болезненными альтернативы повышению пенсионного возраста. «Очевидно, что сейчас мы уже не можем пользоваться нормами почти 90-летней давности. Если это игнорировать, то ситуация со временем лишь усугубится. И по сравнению с предлагаемыми сегодня неизбежные в дальнейшем решения будут более жесткими и болезненными», – говорится в статье Медведева.
Медведев напомнил, что до недавнего времени в России возраст выхода на пенсию действовал с 1930-х гг. Продолжительность жизни за это время намного выросла, отмечает премьер. В 1939 г. доля лиц старше обще- установленного пенсионного возраста составляла 8,6%, в 2002 г. — уже 20,5%, в 2018 г. — 25,4%, перечисляет он. При таких условиях есть три пути решения, рассуждает Медведев: повышение уровня тарифов отчислении в пенсионную систему, снижение реального уровня пенсий или повышение пенсионного возраста. Первое предложение несет риски: люди начнут получать зарплату «в конвертах», а деловая активность будет падать из-за увеличения налогов, считает премьер. Второе решение он просто назвал «неприемлемым».
Пенсионный возраст уже повышен во всех развитых странах, в которых существуют государственные пенсионные системы и где идет интенсивный процесс старения населения, отмечает Медведев. «Вопрос об изменении пенсионного возраста возник не сегодня. И аргументы за и против обсуждаются на протяжении последнего десятилетия», – добавляет он.
Летом правительство предложило повысить возраст выхода на пенсию в России. В сентябре Госдума одобрила это предложение. Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста 3 октября. Теперь женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, а мужчины – в 65 лет. Предполагается, что повышение пенсионного возраста будет проходить поэтапно. До этого времени женщины выходили на пенсию в 55 лет, а мужчины – в 60 лет.
«Вопросы экономики» – ежемесячный научный журнал, основанный в 1929 г. Его учредители – Институт экономики РАН и Некоммерческое партнерство «Редакция журнала «Вопросы экономики». В редакционную коллегию входят ректор РАНХиГС Владимир Мау и ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов. «Вопросы экономики» есть в списке ВАК.
Медведев преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете с 1990 по 1997 гг. У премьера есть степень кандидата юридических наук.
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
1/10
Максим Стулов / Ведомости
ПРОТИВ
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
2/10
Максим Стулов / Ведомости
ЗА
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
3/10
Максим Стулов / Ведомости
ЗА
«Я считаю, что решение внесено своевременно и правильно. У нас нет времени, эти решения нужно принимать», – заявляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко журналистам
4/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ПРОТИВ
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
5/10
Евгений Разумный / Ведомости
ЗА
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в TwitterАлексей Кудрин
6/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ЗА
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
7/10
Андрей Махонин / Ведомости
ПРОТИВ
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
8/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ЗА
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин
9/10
Михаил Метцель / ТАСС
По словам президента России, ни один из предложенных вариантов пенсионной реформы ему не нравится, но нужно думать о перспективе. «Когда меня спрашивали, какой из различных вариантов мне нравится, я как тогда, так и сейчас могу сказать — никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста», — заявил Владимир Путин во время поездки в Калининград
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Большинство организаторов митинга в связи с соглашением об установлении границы Ингушетии с Чечней являются провокаторами, преследующими свои политические цели. Об этом заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, передает ТАСС.
«Я знаю, что среди организаторов много тех, кто реально болеет за свою землю и народ, но большинство организаторов — провокаторы. Те, кто реально хочет решить вопрос земли, – их просто втянули», – заявил Евкуров. По его словам, договор об административной границе Ингушетии и Чечни – это историческое событие и «благо для народа».
Глава Ингушетии заверил, что готов встретиться митингующими. «Я все-таки думаю, что люди сами должны понять, что в большинстве своем их используют. У некоторых из них есть мой телефон, они же могут позвонить и сказать, вот нас, к примеру, 40 человек, объясни нам», – сказал Евкуров. При этом он выразил надежду, что организаторы митинга создадут свой оргкомитет. Это поможет разобраться в ситуации и выработать вместе с властями конкретные предложения для урегулирования сложившейся ситуации, объяснил он: «Надеюсь, что митингующие прислушаются и создадут оргкомитет, вынесут свои предложения, и мы вместе будем работать».
Главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении административной границы между республиками в конце сентября. На прошлой неделе, 4 октября, парламент Ингушетии его утвердил. Сразу после этого в Магасе начались уличные протесты против этого решения.
Граница между Чечней и Ингушетие не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 г. Согласно утвержденному соглашению, Чечня получит часть Надтеречного района Ингушетии. В свою очередь Чечня отдаст Ингушетии территорию на границе с Малгобекским районом.
Протесты в Ингушетии: как жители выступают против соглашения о границах с Чечней
t.me / ingushetia_2018
В четверг, 4 октября, депутаты Народного собрания Ингушетии утвердили соглашение об установлении административной границы с Чечней. В Магасе (столица Ингушетии) жители вышли на акцию против передачи земель Чечне
1/10
t.me / ingushetia_2018
Согласно документу Чечня получит часть Надтеречного района Ингушетии. В свою очередь Чечня отдаст Ингушетии территорию на границе с Малгобекским районом. В конце сентября договор о границах подписали глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров. Граница между республиками не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 г.
2/10
t.me / ingushetia_2018
Люди приезжают в Магас со всей республики, оставляя машины за несколько километров от столицы Ингушетии, сообщает телеграм-канал @ingushetia_2018
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t.me / ingushetia_2018
По данным «Дождя», в центре Магаса собрались около 5000-10 000 человек. Пресс-служба управления МВД по Ингушетии сообщила, что на митинг в Магасе вышли примерно 2000 человек
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t.me / ingushetia_2018
Площадь в Магасе перекрыта полицей
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t.me / ingushetia_2018
Адвокат Ахмет Костоев и руководитель отделения Красного Креста в Ингушетии Муса Мальсагов на митинге в Магасе
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t.me / ingushetia_2018
На акцию протеста вышли и женщины, но они стоят в стороне от основной части митинга
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t.me / ingushetia_2018
Историк Зураб Гаджиев из Дагестана приехал поддержать протестующих
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t.me / ingushetia_2018
Трасса в Магас для транспорта перекрыта
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t.me / ingushetia_2018
Митинг объявлен организаторами бессрочным. Председатель местного отделения «Яблока» Руслан Муцольгов заявил, что данные о голосовании депутатов «лживы»: «К собравшимся вышли четверо депутатов парламента <...> и сообщили, что голосование было сделано тайным, 15 из 24 собравшихся депутатов проголосовали против, четверо испортили бюллетени и пять «за»
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Футбольные клубы «Зенит» и «Краснодар» прокомментировали инцидент с директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денисом Паком и гендиректором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсином. Оба клуба выступили с негативной оценкой произошедшего.
Первым на инцидент отреагировал «Зенит», назвав инцидент «вопиющим», передает «Интерфакс». В клубе также отметили, что решение о наказании футболиста Александра Кокорина примут после расследования правоохранительных органов.
Через некоторое время отреагировал и «Краснодар», опубликовав заявление на официальном сайте. В обращении говорится, что клуб осуждает любые формы насилия, считая их неприемлемыми. В сообщении также уточняется, что клуб узнал о произошедшем из СМИ: «Сегодня из СМИ мы узнали об инциденте, в котором принимал участие Павел Мамаев». «Краснодар» выразил уверенность, что после расследования правоохранительных органов «инциденту будет дана соответствующая правовая и юридическая оценка».
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили утром чиновника Минпромторга в кафе на северо-западе Москвы, сообщил ранее Telegram-канал Mash. Позже там же появилась информация, что это Пак из Минпромторга. По информации Mash, чиновник сделал замечание футболистам, которые шумно себя вели. Mash уточняет, что инцидент произошел в «Кофемании».
«В кафе на Арбате, предположительно, между футболистами Кокориным, Мамаевым и чиновником федерального ведомства возник словесный конфликт, в ходе которого спортсмены словесно оскорбили госслужащего и ударили его по лицу», – сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник. ТАСС рассказали в Минпромторге, что Пак и Гайсин действительно пострадали, оба чиновника находятся в медучреждениях и обратились в полицию.
МВД по Москве сообщило, что в столице между «гражданином и двумя молодыми людьми произошел конфликт, в результате которого мужчине нанесли несколько ударов». Имена участников инцидента не приводятся. Возбуждено уголовное по о побоях (ст. 116 УК РФ – наказывается штрафом, исправительными работами или лишением свободы до двух лет), говорится в сообщении МВД.
Футбольный клуб «Краснодар» принадлежит основателю «Магнита» Сергею Галицкому, чье состояние Forbes оценивает в $4 млрд. Основной акционер «Зенита» – Газпромбанк, генеральный спонсор клуба – «Газпром».
Самые успешные футбольные клубы чемпионата мира в России
Mancity / Facebook
«Манчестер сити» стал самым успешным клубом прошедшего в России чемпионата мира по футболу. «Ведомости» составили рейтинг из лучших команд, чьи игроки сыграли в составах национальных сборных
1/19
FC Barcelona / Facebook
На втором месте – испанский ФК «Барселона»
2/19
Peter Nicholls/REUTERS
На третьем – английский «Тоттенхэм Хотспур»
3/19
Paul Hanna / Reuters
В топ-5 также вошел испанский «Реал Мадрид»...
4/19
Benoit Tessier / Reuters
...и французский «Пари Сен-Жермен»
5/19
Manchester United / Facebook
На шестом месте «Манчестер юнайтед»
6/19
Matt Dunham / AP
На седьмом – «Челси»
7/19
Atlético de Madrid / Facebook
На восьмом – «Атлетико Мадрид»
8/19
Sergio Perez / Reuters
На девятом – «Ювентус»
9/19
Asmonaco.com
Замыкает топ-10 ФК «Монако»
10/19
Сергей Бобылев / ТАСС
Российский ФК ЦСКА вошел в топ-20 самых успешных клубов
11/19
ФК «Зенит»
Как и футбольный клуб «Зенит»
12/19
Сергей Савостьянов/ТАСС
«Локомотив» занял 22-е место рейтинга
13/19
Виталий Тимкив/ТАСС
ФК «Краснодар» – на 26-й позиции рейтинга
14/19
Станислав Красильников/ТАСС
«Спартак» занял 36-е место рейтинга
15/19
Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС
ФК «Рубин» – на 50-м месте
16/19
Сергей Савостьянов/ТАСС
ФК «Ахмат» занял 101-е место среди всех клубов, футболисты которых играли на ЧМ
17/19
Владимир Федоренко / РИА Новости
Тульский «Арсенал» занял 116-е место
18/19
Сергей Пивоваров / РИА Новости
ФК «Ростов» – 176-е место рейтинга. Среди футболистов, играющих за клуб и принимавших участие в ЧМ, – три игрока сборной Исландии
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Совет директоров «Транснефти» обсудил мероприятия, направленные на увеличение капитализации и инвестиционной привлекательности компании, и поручил менеджменту детально их проработать. Об этом говорится в сообщении трубопроводной монополии.
По данным госкомпании, за полгода объем транспортированной нефти составил 235,4 млн т, нефтепродуктов – 19,5 млн т. На финансирование инвестиционной программы «Транснефти» было потрачено 34,7 млрд руб.: на развитие системы магистральных нефтепроводов – 28,1 млрд руб., а продуктопроводов – 6,6 млрд руб. На программу технического перевооружения и реконструкции за это же время было выделено 96 млрд руб.
«Транснефть» в понедельник объявила о закрытии сделки по приобретению 25% в Новороссийском морском торговом порту (НМТП) у «Суммы» за $750 млн. Теперь госкомпания контролирует 60,6% крупнейшего российского порта.
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Авиационные власти России и Франции 4–5 октября провели консультации, и российская сторона добилась беспрецедентного увеличения количества полетов — с 87 до 121 рейса в неделю (между пунктами двух стран), сообщила пресс-служба Минтранса России. Также в таблицу маршрутов, зафиксированную межправительственным соглашением от 2001 г., внесены два новых города во Франции — Монпелье и Марсель.
Теперь российские авиакомпании смогут увеличить количество выполняемых рейсов по маршрутам Москва – Париж, Москва – Ницца и Санкт-Петербург – Ницца на семь рейсов в неделю на каждом направлении, а также начать выполнение полетов по новым направлениям: Москва – Монпелье, Москва – Марсель, Москва – Бордо с частотой пять рейсов в неделю на каждом направлении. Ранее квота полетов во Францию была распределена преимущественно между Москвой и Санкт-Петербургом, а российские регионы оставались неохваченными. Теперь закреплена договоренность о начале полетов по маршруту Екатеринбург – Париж и Калининград – Париж до семи рейсов в неделю. Кроме того, по результатам переговоров увеличено количество назначенных перевозчиков на маршрутах Москва – Ницца и Санкт-Петербург – Ницца до трех и двух соответственно, что, несомненно, увеличит конкуренцию на линиях.
Соглашение о воздушном сообщении с Францией ранее было одним из самых жестких и фактически не позволяло начать полеты во французские города новым авиакомпаниям, рассказывали федеральные чиновники. Квот в Париж не было не только из Москвы, но даже из региональных городов. Сейчас в Париж из Москвы летают только «Аэрофлот» и его «дочка» авиакомпания «Россия».
Все российские авиакомпании могут подать заявки в Росавиацию на полеты по вновь появившимся квотам, распределять квоты будет межведомственная комиссия при Минтрансе, которая заседает раз в месяц.
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Социальную сеть Google+ решено закрыть для индивидуальных пользователей, это займет 10 месяцев. Об этом сегодня сообщил официальный блог Google. «Учитывая трудности [поддержания соцсети] и чрезвычайно низкую популярность пользовательской версии Google+, мы решили вывести ее из работы», — говорится в сообщении. Пользователи получат инструкции по сохранению и переносу всех своих данных, заверила компания.
В том же посте размещена информация об уязвимости Google+, которая могла затронуть данные более чем 500 000 пользовательских аккаунтов. Программный сбой Google+ давал внешним разработчикам возможность доступа к скрытым данным пользовательских профилей с 2015 г. по март 2018 г. Ошибку обнаружили и ликвидировали в ходе внутреннего расследования. Уязвимость могли использовать 438 приложений, однако нет свидетельств, что хотя бы одно из них ее использовало, а также что о ней знали разработчики.
По данным The Wall Street Journal, Google ранее не раскрывала информацию о возможной утечке из опасений внимания регуляторов и ущерба репутации. Газета утверждает, что гендиректор Google Сундар Пичай знал о том, что пользователей и регуляторов не будут ставить в известность о происшедшем. В этой связи WSJ ожидает расследований регуляторов и групповых исков пользователей.
Политика
Новости
Госдума отменит норму о лишении депутатов права выступления
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Госдума откажется от нормы своего регламента, которая позволяет лишать депутатов права выступать на пленарных заседаниях, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Сейчас готовим такую поправку в регламент, чтобы убрать эту недемократичную норму. Нельзя депутата лишать слова!» – сказал Володин на совещании спикеров парламентов стран Евразии (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, это решение поддержано всеми думскими фракциями.
Действующая статья 45 регламента Госдумы предусматривает возможность лишить депутата права выступления на заседаниях палаты на срок от одного дня до месяца. Такая санкция может быть применена к парламентарию за повторное нарушение правил депутатской этики – «употребление грубых, оскорбительных выражений, наносящих ущерб чести и достоинству депутатов Госдумы и других лиц, необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использование заведомо ложной информации», а также за призывы к незаконным действиям.
В разное время права на выступление на пленарном заседании Госдумы среди прочих лишались лидер ЛДПР Владимир Жириновский, депутат Дмитрий Гудков и коммунист Николай Рябов. Например, последний был лишен права выступления за обвинения Володина, на тот момент секретаря генсовета «Единой России», в «чудовищной лжи» о результатах единороссов на региональных выборах.
Источники «Интерфакса» обращают внимание, что инициатива об отмене этой нормы возникла на фоне начавшейся работы осенней сессии Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ). В Страсбурге будут рассмотрены поправки в регламент ПАСЕ, касающиеся прав национальных делегаций в связи с действующим с 2014 г. решением, ущемившим делегацию России в ее основных правах. За ситуацию вокруг Крыма российская делегация была тогда лишена права голоса, участия в руководящих структурах и мониторинговых миссиях.
Кого ушли из Госдумы
А. Ветров / PhotoXPress
Дмитрий Саблин
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, депутат-единоросс Дмитрий Саблин написал заявление о сложении депутатских полномочий, говорится в сообщении нижней палаты парламента.
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1/6
ИТАР-ТАСС
Анатолий Ломакин
Депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Ломакин подал заявление о досрочном сложении полномочий 20 февраля 2013 г., комитет Госдумы по регламенту рекомендовал рассмотреть этот вопрос на заседании палаты в пятницу, 22 февраля.
2/6
Григорий Сысоев / РИА Новости
Владимир Пехтин
Единоросс Владимир Пехтин 20 февраля 2013 г. объявил что решил сложить полномочия депутата Госдумы. Несколькими днями ранее в интернете появились сведения о наличии у него незадекларированной недвижимости за рубежом.
3/6
Сергей Субботин / РИА Новости
Василий Толстопятов
19 февраля Госдума досрочно прекратила полномочия еще одного депутата от «Единой России» — Василия Толстопятова, который также отказался от мандата по собственному желанию. Толстопятов, в частности, фигурировал в составленном эсером Дмитрием Гудковым списке «Золотых кренделей» — депутатов «Единой России», предположительно занимающихся бизнесом.
4/6
Владимир Федоренко / РИА Новости
Алексей Кнышев
Осенью 2012 г. к единороссу Алексею Кнышову «возник ряд вопросов» и тот, не дожидаясь решения комиссии, снял с себя полномочия.
5/6
Денис Абрамов / Ведомости
Геннадий Гудков
В сентябре 2012 г. Геннадия Гудкова досрочно лишили депутатского мандата на основании того, что он занимался бизнесом.
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Госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы опубликовала список объектов самовольного строительства, подлежащих сносу. В перечень вошли 27 объектов, среди которых строения и помещения, арендуемые под рестораны быстрого питания и магазины. В сообщении отмечается, что по данным постройкам имеются вступившие в силу решения суда.
Согласно судебным решениям владельцы незаконных построек обязаны демонтировать их и освободить земельные участки. За добровольный демонтаж объектов предусмотрена компенсация. Если владельцы откажутся ликвидировать объекты добровольно, то самострой демонтируют принудительно, а расходы за выполненные работы будут взысканы с владельца.
Власти Москвы начали массовый снос самостроя в феврале 2016 г. Первыми были ликвидированы 104 объекта, включая торговый центр «Пирамида» у станции метро «Пушкинская», торговый центр «Альбатрос» у метро «Щелковская» и торговые ряды у станций «Чистые пруды», «Кропоткинская», «Арбатская» и «Улица 1905 года».
Госинспекция по недвижимости Москвы опубликовала очередной список объектов самостроя, подлежащих сносу, - уже в «пятой волне». «Ведомости» посмотрели, какие здания выжили в предыдущие четыре этапа сноса, но не смогли устоять сейчас. На фото улица Новый Арбат, д. 24, стр. 2
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Яндекс.Панорамы
Все объекты, следует из сообщения, возведены в нарушение закона в опасной близости от важнейших инженерных коммуникаций. «На освобожденных территориях не предполагается никакого строительства, все они будут благоустроены», - пишет инспекция. На фото Калужская площадь, д. 1, стр. 3, здание ресторана «Пикадилли», судя по «Яндекс.Картам»
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Яндекс.Панорамы
Общая площадь сносимых объектов - 42 308 кв. м. На фото лапшичная на улице Новый Арбат, д. 8, стр. 2
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Яндекс.Панорамы
Снова под снос попали ларьки у станции метро «Выхино» (ул. Хлобыстова, д. 26, стр. 2)
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Яндекс.Панорамы
Под снос попало еще одно здание кафе «Мир пиццы» (Красная Пресня, д. 25, стр. 2), эта сеть уже пострадала в первые этапы сноса
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Еще одно здание в центре по адресу Большая Дорогомиловская улица, д. 9а. Ранее в нем располагался салон дорогой мебели, теперь – магазин сети «Магнолия»
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Яндекс.Панорамы
Не повезло и зданию, в котором располагаются несколько магазинов и ремонт одежды на углу проспекта Мира и улицы Бочкова, д. 3а
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Яндекс.Панорамы
В охранных зонах сетей газоснабжения незаконно расположилось кафе «Ночное рандеву» на Велозаводской ул., д. 2б, утверждают власти города
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Яндекс.Панорамы
Строительный рынок у метро «Волгоградский проспект» тоже снесут (Новоостаповская ул., д. 1, стр. 4-9)
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Еще один невезучий автосервис – комплекс по адресу Архитектора Власова, 4, стр. 2-8
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Яндекс.Панорамы
Несколько объектов общей площадью свыше 1000 кв. м на Рязанском проспекте, д. 40, корп. 2, стр.1-4, тоже попали под снос
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Яндекс.Панорамы
Эти строения из временных превратились в капитальные при отсутствии разрешительной документации и находятся в охранной зоне линейных объектов транспорта, утверждает мэрия. На фото здание строительного Москворецкого рынка площадью 6705 кв. м на Симферопольском бульваре, д. 11
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Яндекс.Панорамы
Под снос попадут многие ларьки у станции метро «Царицыно». На фото улица Каспийская, стр. 36а
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Магазины автозапчастей по адресу Каширский проезд, вл. 10, тоже в списке на демонтаж, всего в нем насчитывается 77 строений
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Директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин пострадали в результате инцидента в центре Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили утром в одном из кафе в центре Москвы чиновника Минпромторга. Источник «Интерфакса» уточнял, что «в кафе на Арбате предположительно между футболистами Кокориным, Мамаевым и чиновником федерального ведомства возник словесный конфликт, в ходе которого спортсмены словесно оскорбили госслужащего и ударили его по лицу».
В Минпромторге отмечают, что в настоящий момент Пак и Гайсин находятся в медицинских учреждениях, по факту случившегося пострадавшие обратились с заявлением в полицию.
Столичное управление полиции сообщило, что после проверки информации возбуждено уголовное дело. «По результатам проверки информации по факту конфликта, происшедшего в одном из кафе г. Москвы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ "Побои". Как было установлено сотрудниками полиции, между гражданином и двумя молодыми людьми произошел конфликт, в результате которого мужчине нанесли несколько ударов», – говорится в сообщении.
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Режиссер Андрей Кончаловский выступил за создание государственной театральной премии, которая могла бы стать альтернативой «Золотой маске». Слова режиссера приводит пресс-служба Минкультуры.
«Золотая маска» не является государственной премией, и мне кажется, что должна также существовать отдельная театральная премия – государственная. Она чрезвычайно важна по причине того, что сегодня театр в России – самый живой во всей Европе», – сказал Кончаловский. Он подчеркнул, что российский зритель «заслуживает поддержки театрального искусства».
«Кроме того, на мой взгляд, решения "Золотой маски" иногда носят очень односторонний характер, поддерживающий достаточно сомнительную эстетику. Также думаю, что "Золотая маска" не уделяла достаточного внимания русскому театру не в пределах Садового кольца, а в пределах Российской Федерации. А театр там важен, зрителю в регионах это необходимо гораздо больше, чем в Москве, где больше полсотни театров», – резюмировал режиссёр.
Ранее стало известно о выходе Минкультуры из числа организаторов «Золотой маски». Ведомство объяснило это тем, что фактически не влияет на принятие каких-либо решений относительно премии. В министерстве уточнили, что это решение призвано закрепить независимый статус премии.
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Крупнейшая в мире социальная сеть сегодня представила свой первый физический гаджет — это домашний совмещенный контентно-управляющий хаб и дисплей для видеосвязи Portal.
«Facebook хочет, чтобы вы поставили в дом новое устройство для видеочатов с камерами, отслеживающими движение. Смелая заявка от компании, погрязшей в скандалах с утечками личных данных. Однако Facebook, кажется, сделала все, чтобы ее Portal, представленные в понедельник, выглядели как можно менее угрожающими», — пишет Bloomberg.
Facebook уверяет, что устройство не может записывать видео, функция слежения нужна только для правильного построения кадра, а голосовые запросы обрабатывает сам девайс, а не серверы соцсети. Кроме того, микрофоны и камеру можно легко отключить, а если пользователь не доверяет кнопке отключения, то заблокировать объектив специальной резиновой крышечкой. Правда, крышечка мала по размерам и не интегрирована в конструкцию, следует из презентации компании.
Есть два варианта, отличающихся диагональю экрана: Portal ($199) с горизонтальным дисплеем диагональю 10,1 дюйма разрешением 1280 х 800 пикселей и Portal+ с поворотным дисплеем 15,6 дюйма разрешением Full HD ($349).
Оба оснащены камерами разрешением 12 Мп с системой искусственного интеллекта, отслеживающими движение пользователя, массивом из четырех микрофонов и мощными для своих размеров динамиками (10 Вт и 20 Вт соответственно). Изображение динамически настраивается во время общения, чтобы в кадр попадали все участники. Поддерживаются видеочаты до шести участников, включая поддержку мобильных устройств. У Portal есть собственные голосовые команды и голосовое управление Amazon Alexa, в том числе «умным домом», сервисы Spotify, Pandora и iHeartRadio. Беспроводные интерфейсы — WiFi стандарта 802.11ac и Bluetooth 4.2.
Гаджеты выходят на конкурентный рынок, где им будет противостоять в первую очередь умная колонка-дисплей Echo Show от Amazon, отмечает Bloomberg. Это устройство с 10-дюймовым экраном за $230. Умные колонки без дисплеев есть у Google и Apple. Новинки от Facebook доступны для предварительного заказа в США, поставки должны начаться в ноябре.
Facebook представила первые электронные устройства под своим брендом
Facebook
Социальная сесть Facebook представила первые девайсы под собственным брендом. Это умные колонки Portal и Portal+
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Помимо динамиков у колонки есть экран: у Portal – с диагональю 10,1 дюйма с HD-разрешением, у Portal+ — 15,6 дюйма с Full HD. Колонки создавались специально для видеочатов в социальной сети. Для голосового управления используется ассистент Alexa от Amazon
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Также в колонках установлена широкоугольная камера, что должно сделать общение более комфортным
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Стоят колонки $199 и $349 соответственно. Доступны в двух цветах: черном и белом
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На экране можно смотреть посты, фотографии, слушать музыку из Spotify и смотреть видео из Facebook (на фото колонка Portal+)
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Facebook обещает, что колонки не записывают голос и видео, пока пользователь не произнесет специальную команду, и все исходящие данные шифруются. Дополнительно можно с помощью переключателя отключить питание камеры и микрофона или закрыть объектив камеры специальной шторкой