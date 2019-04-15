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Организаторы «Тотального диктанта – 2019» назвали самые частые ошибки

Самыми сложными для участников «Тотального диктанта» стали слова «обаяние» и «земля», а также словосочетания «Василисин муж» и «корабельный дуб». Об этом на пресс-конференции рассказал член экспертного совета «Тотального диктанта» и главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов, передает ТАСС.

В частности, пишущие смешивали слова «обаяние» и «обоняние». Многие писали слово «земля» с большой буквы, хотя ни высокого смысла, ни астрономического термина в тексте не было. Словосочетание «Василисин муж» некоторые писали с маленькой буквы. По словам Пахомова, расхожее мнение, что большинство не знает, как правильно писать -ться- и -тся- в глаголах, не оправдалось.

«Если говорить о каких-то смешных случаях, забавных словах, то у нас в некоторых работах поймал Васька Пепел не леща, а клеща», – сказал он. Встречались также случаи, когда участники диктанта писали «тропическая развязка» вместо «трагическая развязка».

Председатель экспертного совета «Тотального диктанта» Наталья Кошкарева добавила, что некоторые писали «карамельный дуб» вместо «корабельный дуб». Кроме того, были ошибки, когда трагедия Пушкина «Моцарт и Сальери» превращалась в «Моцарта и Савелия». Кошкарева считает, что это не особо знакомые для молодежи реалии, поэтому они допускали такие ошибки.