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Медведев объяснил отказ от объединения старейших театров России

Премьер Дмитрий Медведев назвал непроработанной идею объединить два старейших театра России – Александринский театр в Санкт-Петербурге и Театр имени Волкова в Ярославле, сообщает «Интерфакс».

По словам Медведева, процедура слияния театров не была проработана «ни с исторической, ни с гуманитарной, ни с какой-либо другой точки зрения», поэтому он ее отверг и приостановил. «Очевидно, что никакими соображениями, в том числе увеличением зарплаты, лучшим комплектованием труппы, некоторые решения не закрыть. Их нужно либо готовить как следует, либо вообще не предлагать», – подчеркнул премьер.

Об объединении театров в единый комплекс – «Первый национальный театр России (Академический Александринский театр – Академический театр имени Волкова)» – в конце марта сообщил министр культуры Владимир Мединский. Он отмечал, что этот шаг будет способствовать «возрождению исторической преемственности театральной культуры, повышению качества предоставляемых услуг», а также эффективному использованию бюджетных средств.

На следующий день Медведев приостановил действие соответствующего приказа и поручил чиновнику провести широкое обсуждение проекта слияния театров. Позже заместитель министра культуры Павел Степанов сообщил, что приказа об объединении театров нет, был лишь его проект, передавало «РИА Новости». «Не понимаю, почему мы тратим время на его обсуждение... Приказ не внесен в базу Минкультуры», – подчеркивал он.