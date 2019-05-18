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Греф рассказал о своих любимых книгах

Президент Сбербанка Герман Греф рассказал о двух своих любимых книгах. Среди художественной литературы он выделил роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Лучшей книгой нон-фикшн Греф считает произведение Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей».

«Если говорить о художественной литературе, то одна из моих самых любимых книг – Булгаков, "Мастер и Маргарита". С точки зрения менеджмента и жизни – был мой учитель, который к сожалению умер, это Стив Кови. "Семь навыков высокоэффективных людей" я считаю классикой», – сказал он в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде», которая выйдет в эфир 19 мая.

В свой книге Кови сформулировал несколько правил эффективной деятельности предпринимателя, в том числе и правило win-win, которое в российской практике иногда называют «думай в ключе выиграл-выиграл». Стратегия win-win основана на так называемой эффективной взаимозависимости.

В 2016 г. Греф принял участие в онлайн-чтениях «Мастера и Маргариты», организованных Google. В течение двух дней актеры, политики, спортсмены и обычные интернет-пользователи – всего более 500 человек из восьми городов России и Израиля – читали роман вслух, а все желающие могли наблюдать за этим процессом онлайн. В проекте также участвовала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«В России клиенты божественные» – так говорил Герман Греф