Стиль жизни

Новости

Режиссеру Балагову вручили вторую награду на Каннском кинофестивале

Российский режиссер Кантемир Балагов получил вторую награду на Каннском кинофестивале: он удостоился премии Международной федерации кинопрессы за фильм «Дылда». Накануне 27-летний Балагов стал лауреатом в секции «Особый взгляд» – второй по значимости программе, в которую отбираются необычные картины.

Приза Международной федерации кинопрессы также удостоился фильм «Маяк» режиссера Роберта Эггерса, главные роли в котором исполнили Роберт Паттинсон и Уиллем Дефо. Картину показали в программе «Двухнедельник режиссеров».

Для Балагова это третья награда в Каннах: в 2017 г. он получил премию Международной федерации кинопрессы за свою картину «Теснота».

Фильм «Дылда» рассказывает о жизни двух девушек, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград и пытаются начать жить мирной жизнью. В России фильм вышел в прокат с 20 мая.