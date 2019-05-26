Стиль жизни

Новости

Объявлен лауреат литературной премии «Национальный бестселлер»

Лауреатом всероссийской литературной премии «Национальный бестселлер» в этом году стал писатель Андрей Рубанов. Он получил награду за роман «Финист – Ясный Сокол».

Всего в короткий список премии попали шесть произведений. Помимо Рубанова финалистами стали Александр Етоев («Я буду всегда с тобой»), Упырь Лихой («Славянские отаку»), Евгения Некрасова («Калечина-малечина»), Александр Пелевин («Четверо») и Михаил Трофименков («XX век представляет. Кадры и кадавры»).

Лауреат премии получит миллион рублей. Остальным финалистам вручат по 60 000 руб.

Роман Рубанова «Финист – Ясный Сокол» рассказывает о девушке, которая ищет своего возлюбленного. Произведение основано на русских народных сказках и былинах. Сам писатель определил жанр своей книги как «славянское фэнтези».

«Национальный бестселлер» – это ежегодная всероссийская литературная премия, была учреждена в 2001 г. Вручается в Петербурге за лучшее, по мнению жюри, произведение, созданное на русском языке в текущем году.