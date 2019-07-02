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Екатеринбург выбрали местом проведения летней Универсиады 2023 года

Международная федерация студенческого спорта (FISU) решила провести летнюю Универсиаду 2023 г. в Екатеринбурге, сообщается на информационном портале Свердловской области.

Екатеринбург был единственным претендентом на организацию Универсиады в 2023 г. Для проведения соревнований будут задействованы 28 объектов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Министерство спорта. Часть из них были построены к чемпионату мира по футболу 2018 г.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что перед соревнованиями в городе нужно построить еще несколько спортивных объектов, в том числе Дворец водных видов спорта, легкоатлетический стадион и дополнительные теннисные корты. Кроме того, по словам губернатора, необходимо выстроить грамотную логистику и обеспечить работу транспорта.

Ранее Россия уже была организатором Универсиады в 2013 г. Тогда соревнования проходили в Казани. В 2019 г. в Красноярске прошла зимняя Универсиада.