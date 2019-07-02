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Три российских режиссера вошли в список членов Американской киноакадемии

Три российских режиссера вошли в список членов Американской киноакадемии, выбирающей претендентов на премию «Оскар». Об этом свидетельствуют данные на сайте академии.

В категорию «Короткий метр и анимация» вошли Михаил Алдашин и Игорь Ковалев. В категорию «Режиссеры» – кинорежиссер Сергей Дворцевой.

Михаил Алдашин – режиссер-аниматор. Работал на студии «Пилот», в настоящее время – креативный продюсер по короткометражным проектам «Союзмульфильма». Среди его работ в качестве режиссера и сценариста – «Букашки», «Про Ивана-дурака», «Бессмертный».

Игорь Ковалев – один из основателей студии «Пилот». Среди его работ в качестве художника – «Приключения капитана Врунгеля», «Пластилиновая ворона», в качестве режиссера – «Следствие ведут колобки». Работал в США, в частности был художником-мультипликатором «Симпсонов».

Сергей Дворцевой – российский и казахстанский кинорежиссер. Снял картины «Тюльпан» и «Айка». Лауреат премии «Ника», также получал главный приз конкурсной программы «Особый взгляд» Каннского фестиваля.