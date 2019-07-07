Псковские церкви включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Храмы псковской архитектурной школы включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Такое решение было принято утром 7 июля на заседании в Баку, сообщается на сайте организации.
В список попали церкви, соборы, монастыри, крепостные башни, административные памятники, расположенные в историческом центре Пскова. «Для этих зданий, созданных архитекторами псковской школы, характерны кубические формы, купола, колокольни, при этом самые старые элементы датируются XII в.», – говорится в сообщении. Отмечается, что эти памятники архитектуры интегрированы в природную среду. «Вдохновленная византийскими и новгородскими традициями псковская школа архитектуры достигла своего расцвета в XV–XVI вв. и была одной из передовых школ в стране», – сообщается на сайте ЮНЕСКО.
Помимо псковских храмов список Всемирного наследия сегодня пополнили еще пять достопримечательностей – дворцовый ансамбль Мафра (Португалия), святилище Бон-Жезуш-ду-Монти (Португалия), священные горы Гран-Канарии (Испания), обсерватория Джодрелл-Бэнк (Великобритания), исторический центр города Шеки (Азербайджан).
С учетом псковских храмов в списке ЮНЕСКО теперь 29 российских достопримечательностей. Из них 18 созданы руками людей, в том числе Свято-Троицкая Сергиева лавра (Сергиев Посад), церковь Вознесения Господня (Коломенское), Соловецкий монастырь, Куршская коса (Калининградская область), Казанский кремль, исторический центр Санкт-Петербурга.
Из природных достопримечательностей в список Всемирного наследия попали озеро Байкал, Золотые горы Алтая, заповедник «Остров Врангеля», леса Коми, вулканы Камчатки и др.