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Россия выдвинула фильм «Дылда» на премию «Оскар»

Россия выдвинула фильм «Дылда» режиссера Кантемира Балагова на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщил «Ведомостям» член российского оскаровского комитета Александр Роднянский, который также является продюсером «Дылды».

Голосование завершилось только что, уточнил Роднянский. Источник «Ведомостей» в российском оскаровском комитете рассказал, что в финале за право поехать от России на «Оскар» боролись два фильма – «Т-34» и «Дылда».

Фильм «Дылда» рассказывает о жизни двух девушек, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград и пытаются начать жить мирной жизнью. В России фильм вышел в прокат в конце июня.

В прошлом году Россия выдвигала на «Оскара» фильм Константина Хабенского «Собибор», однако он не получил награду.