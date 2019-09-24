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Россия выдвинула фильм «Дылда» на премию «Оскар»

Ведомости
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Россия выдвинула фильм «Дылда» режиссера Кантемира Балагова на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщил «Ведомостям» член российского оскаровского комитета Александр Роднянский, который также является продюсером «Дылды».

Голосование завершилось только что, уточнил Роднянский. Источник «Ведомостей» в российском оскаровском комитете рассказал, что в финале за право поехать от России на «Оскар» боролись два фильма – «Т-34» и «Дылда».

Фильм «Дылда» рассказывает о жизни двух девушек, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград и пытаются начать жить мирной жизнью. В России фильм вышел в прокат в конце июня.

В прошлом году Россия выдвигала на «Оскара» фильм Константина Хабенского «Собибор», однако он не получил награду.

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Бизнес
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«Башнефть» сменила президента компании

Ведомости
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Совет директоров «Башнефти» (входит в «Роснефть») назначил новым президентом и председателем правления компании Хасана Татриева, говорится в раскрытии компании.

Татриев возглавлял крупнейший актив «Роснефти» – ООО «РН-Юганскнефтегаз». Под его руководством достигнуты значительные успехи в разработке Самотлорского месторождения и установлен ряд отраслевых исторических рекордов по добыче нефти на крупнейшем активе компании, отметили в пресс-службе «Роснефти». Гендиректором ООО «РН-Юганскнефтегаз» назначен Игорь Табачников, ранее занимавший должность главного инженера компании.

С октября 2016 г. президентом «Башнефти» был Андрей Шишкин. Он продолжит заниматься созданием судоверфи «Звезда» на Дальнем Востоке.

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Политика
Новости

Трамп объяснил заморозку военной помощи для Украины

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп признал, что лично принял решение заморозить сотни миллионов долларов военной помощи для Украины. Об этом он заявил во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, передает Financial Times.

По его словам, он сделал это, чтобы другие страны выделили деньги. «Я думаю, это несправедливо, что мы выделяем эти деньги. Германия, Франция, другие страны должны выделить деньги, и я жаловался на это с самого начала», – сказал он.

Речь идет о сумме в $400 млн. О заморозке военной помощи писало Politico в конце августа. В понедельник, 23 сентября, The New York Times и Washington Post сообщили, что американский президент в июле потребовал от исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвани приостановить отправку этих денег, несмотря на одобрение военной помощи со стороны конгресса.

Как отмечает FT, публикации этих изданий вызвали новые опасения, что Трамп пытался использовать эти деньги, чтобы повлиять на президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее The Wall Street Journal писала, что во время телефонного разговора 25 июля американский лидер призывал украинского оказать содействие его адвокату Рудольфу Джулиани, который уже несколько месяцев пытается запустить процедуру расследования возможных коррупционных связей Хантера Байдена – сына Джо Байдена, бывшего вице-президента и фаворита текущей предвыборной гонки от демократической партии. Байден-старший был вице-президентом при Бараке Обаме и среди прочего отвечал за связи с Украиной, а его сын занимал пост в совете директоров украинского газового холдинга Burisma. Теперь адвокат Трампа намерен выяснить, влияли ли деловые интересы Хантера Байдена на политику его отца на Украине.

Трамп признавал, что имя Джо Байдена упоминалось во время разговора. В то же время он отрицает, что пытался оказать давление на Зеленского.

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Политика
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Минкультуры рассказало о коллапсе в «Царском селе» из-за китайских туристов

Ведомости
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В Министерство культуры России поступают массовые жалобы на коллапс в музее-заповеднике «Царское село» из-за наплыва китайских туристов. Об этом сообщила статс-секретарь, заместитель министра культуры Алла Манилова, передает «Интерфакс».

По ее словам, российские туристы «не могу попасть [в музей], потому что проходят китайские группы». «У нас красный уровень опасности в “Царском селе” для российских туристов», – отметила она.

Размер музея не позволяет увеличить нагрузку, а интерес к «Царскому селу» будет только расти, подчеркнула Манилова. Соответственно, констатировала она, надо вводить регуляторы: российские граждане должны иметь доступ к объектам культурного наследия. «Иначе мы одной рукой делаем нацпроект “Культура”, а второй делаем все против», – заключила чиновница.

Манилова поручила директору департамента музеев Минкультуры Владиславу Кононову подготовить предложения совместно со специалистами из туризма. Она пояснила, что для зарубежных граждан нужно ввести определенные дни посещения.

В «Царском селе» в 2020 г. планируется ввести электронную систему продажи билетов по паспортам, сообщила в свою очередь директор музея Ольга Таратынова. Посетители смогут приезжать к определенному времени и не стоять в очереди, отметила она. Это «единственный выход», подчеркнула директор, добавив, что сейчас ожидание в очереди за билетами в музей составляет четыре часа.

«Царское село» – музей-заповедник в городе Пушкине (Санкт-Петербург). В него входят, в частности, Екатерининский парк и Екатерининский дворец. На сайте «Царского села» сообщается, что в период с мая по сентябрь время ожидания в очереди на вход во дворец может превышать четыре часа. Продажа билетов на посещение дворца проходит с 12:00 до 18:00.

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Технологии
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Xiaomi представила смартфон с экраном со всех сторон

Ведомости
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Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha с экраном со всех сторон, говорится в блоге компании. Его экран Surround Screen занимает 180,6% поверхности устройства. Производство Mi MIX Alpha в Китае начнется в декабре. Когда смартфон появится на российском рынке, не уточняется. Устройство имеет процессор Snapdragon 855+, поддерживающий 5G, 12 ГБ оперативной памяти и внутренний накопитель на 512 ГБ.

Смартфон также имеет широкоугольный объектив на 20 мегапикселей и телеобъектив на 12 мегапикселей. Его корпус сделан из титанового сплава, экран защищен прочным стеклом. Задняя поверхность смартфона выполнена из ударостойкой керамики.

В компании устройство называют «смартфон-концепт», массовое производство Mi MIX Alpha не предусмотрено. Стоимость смартфона – около $2800 (180 000 руб.).

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Финансы
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Юникредитбанк продал портфель проблемных кредитов на 45,2 млн евро

Ведомости
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Итальянская группа UniCredit объявила о закрытии сделки между российским дочерним Юникредитбанком и компанией EOS по продаже портфеля проблемных кредитов, выданных в России физическим лицам, говорится в сообщении банка. Права требования по кредитам оцениваются в 45,2 млн евро.

Сделка была заключена в соответствии с планом группы Transform 2019, предполагающим снижение объема проблемных активов.

Ранее UniCredit согласился выплатить в США $1,3 млрд из-за нарушения санкций. По информации американских властей, нарушения нескольких санкционных режимов филиал банка в Германии допустил в период с января 2007 г. по декабрь 2011 г. В частности, немецкая «дочка» UniCredit провела более 2000 платежей на $500 млн через финансовые учреждения в США. Эти финансовые операции нарушили санкционные режимы, введенные для борьбы с терроризмом в Мьянме, Иране, Ливии, Судане, Сирии и на Кубе, заявляли в минфине США.

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Бизнес
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IKEA прекратила рекламную кампанию со слоганом «Каждому свое»

Ведомости
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Ритейлер IKEA решил прекратить рекламную кампанию со слоганом «Каждому свое», сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу компании. Там же объяснили, что решение было принято после изучения обратной связи об интерпретации фразы.

«Сожалеем, что данная рекламная кампания задела чувства посетителей наших магазинов. Мы с большим уважением относимся к истории и признаем свою ошибку», – заявили в компании.

Ранее российская IKEA запустила рекламную кампанию со слоганом «Каждому свое»: покупатель в рамках акции мог купить товар в магазине, выбрать надпись, фразу или иллюстрацию художницы Еки Хаски, которую бы нанесли на товар.

Именно надпись suum cuique (в переводе с латинского «каждому свое») висела на входе концлагеря Бухенвальд. Депутат Госдумы Виталий Милонов призывал IKEA прекратить эту рекламную кампанию, сообщало агентство «Москва».

Политика
Новости

Метельский подал иск к Навальному из-за фразы о «жулике и воре»

Ведомости
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Руководитель московского отделения «Единой России» Андрей Метельский подал иск в Симоновский суд Москвы к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), его основателю Алексею Навальному, сообщает «МБХ медиа». Информацию подтвердил «Ведомостям» Юрий Самгин, адвокат муниципального депутата Константина Янкаускаса, который стал вторым ответчиком по иску.

«Ведомости» также ознакомились с копией иска. Поводом для него стало расследование ФБК «Тайные богатства главного московского единоросса» о недвижимости Метельского. В нем лидера московских единороссов назвали «жуликом и вором» и обвинили в выводе денег за границу.

Метельский счел некоторые фразы из расследования порочащими его честь и достоинство, говорится в документе. В частности, «глава "Единой России" – жулик и вор»; «все, что украл в России, складывает за границу»; «деньги, украденные из России и выведенные из России»; «Метельский построил австрийские дворцы на деньги, украденные из России» и др. В случае Янкаускаса претензии Метельского касаются фразы: «Вот и лидер единороссов бизнесмен, мошенник и коррупционер».

Глава московского отделения «Единой России» потребовал от оппозиционеров опровергнуть эти заявления, сказанные в трех роликах на YouTube-канале ФБК и Навального, а также удалить фрагменты с ними.

О том, что Метельский подал иск к ФБК, Навальному и Янкаускасу, стало известно в начале сентября. Поводом для иска стало расследование политика, опубликованное еще в июле. В нем Навальный рассказал, что нашел у семьи Метельского недвижимость в Москве и Австрии на 5,7 млрд руб.

Бизнес
Новости

Производитель понравившегося Путину мороженого построит цех под экспорт

Ведомости
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Краснодарский Кореновский молочно-консервный комбинат построит цех для выпуска мороженого на экспорт. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-губернатора региона Андрея Коробку.

Никаких подробностей о цехе Коробка не раскрыл.

Кореновский молочно-консервный комбинат входит в группу компаний «Ренна», которая производит мороженое под брендом «Коровка из Кореновки». Помимо мороженого он выпускает молоко, кисломолочную продукцию, масло, сгущенное молоко и др., указано на его сайте. У группы два предприятия – комбинаты «Кореновский» в Краснодарском крае и «Алексеевский» в Белгородской области. Продукция компании представлена в 28 странах, указано на сайте компании. Владелец группы «Ренна» – ее гендиректор Андрей Лабуть.

Мороженое «Коровка из Кореновки» несколько раз хвалил президент Владимир Путин. В июле 2017 г. во время визита на авиасалон МАКС в Жуковском он угостил им министров и порекомендовал его. В марте 2018 г. Путин, посещая Национальный центр зерна им. Лукьяненко в Краснодаре, отметил, что мороженое Кореновского комбината «самое вкусное». В августе 2019 г. Путин купил для себя два стаканчика «Коровки из Кореновки» на авиасалоне МАКС, а также взял «Вологодское» – для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Технологии
Новости

Солонин опроверг возможную продажу контрольного пакета акций Qiwi

Ведомости
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Гендиректор и основной бенефициар Qiwi Сергей Солонин опроверг планы по продаже контрольного пакета акций компании. «Я всегда верил и продолжаю верить в бизнес Qiwi, в наших сотрудников и наш успех на рынке. Уверен, что у нас большие перспективы», – передал слова бизнесмена представитель компании.

Так Солонин прокомментировал вышедшую в газете «Коммерсантъ» публикацию о том, что сооснователи Qiwi Солонин и Борис Ким хотят продать часть проектов группы, например бизнес по выпуску карт рассрочки «Совесть» и Рокетбанк. По информации источников, также рассматривались варианты продажи других активов.

Солонин планирует продолжать развивать бизнес, сохраняя за собой контрольный пакет. «Что касается информации о поиске инвесторов для "Рокета", то мы объявили об этом в рамках квартального раскрытия результатов в августе, это ни для кого не секрет», – пояснил он. «Что касается "Совести", то мы продолжаем инвестировать в проект и рассматриваем различные варианты его дальнейшего развития», – добавил Солонин.

Qiwi – это платежный сервис, работающий в России и в странах СНГ. Крупнейший акционер Qiwi – Сергей Солонин, ему принадлежит 64,6% голосов, банку «Открытие» – 11,4% голосов, Киму – 6,6% голосов, японской компании Mitsui & Co – 5%.

Выбор редактора
Технологии
Новости

«Яндекс» вошел в список самых быстрорастущих компаний по версии Fortune

Ведомости
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Компания «Яндекс» – единственная из России – вошла в топ-100 самых быстрорастущих компаний мира по версии журнала Fortune. Рейтинг опубликован на сайте издания.

«Яндекс» занял в рейтинге 24-е место. В описании компании указывается, что ее выручка за последние четыре квартала составила $2,13 млрд, чистый доход – $750 млн, рыночная стоимость на 28 июня 2019 г. – $12,4 млрд.

Интернет-компания впервые вошла в список Fortune в 2014 г. Тогда она заняла 65-е место в списке. С тех пор Fortune не включал поисковик в топ-100 быстро растущих компаний мира.

Первые три позиции в рейтинге в нынешнем году заняли китайский владелец соцсети Momo, американский земельный фонд Texas Pacific Land Trust и американская корпорация по производству полупроводниковой продукции Micron Technology. Топ-5 замыкают американская фармацевтическая компания Corcept Therapeutics и американский стриминговый сервис Netflix.

Политика
Новости

Председатель Верховного суда усомнился в законности задержания Павла Устинова

Ведомости
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Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев считает необходимым изучить ситуацию с актером Павлом Устиновым, которого приговорили к 3,5 года колонии общего режима по делу о применении насилия к сотруднику Росгвардии на несогласованной акции в центре Москвы, сообщает «Интерфакс».

Лебедев посмотрел запись задержания Устинова. Из ролика непонятно, были ли у силовиков полномочия задерживать актера и поступал ли такой приказ, сообщил он на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству. Тверской суд, вынесший актеру приговор, ранее отказался смотреть запись. Член комитета Людмила Нарусова спросила Лебедева, почему видеоролик не изучил судья первой инстанции. Лебедев сказал, что сможет ответить на вопрос после вступления приговора в законную силу.

«Вот вступит в законную силу, придет моя компетенция, а у меня есть такая компетенция, предоставленная законом, – истребовать дело и тогда принять решение. Решение может быть различное», – заявил Лебедев.

16 сентября Устинова признали виновным в применении опасного для здоровья насилия к бойцу Росгвардии на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы. Его приговорили к 3,5 года колонии общего режима. Актер вину не признал. По его словам, он оказался на акции случайно и не оказывал сопротивления при задержании. 20 сентября по ходатайству Генеральной прокуратуры актера выпустили из СИЗО под домашний арест. Ранее председатель ВС уже комментировал приговор Устинову. «Конституция говорит, что только суд осуществляет правосудие, но давайте дождемся апелляции», – сказал он «Ведомостям». 26 сентября в Мосгорсуде рассмотрят апелляцию приговора.

Дело Устинова вызвало широкий резонанс. Его поддержали многие артисты театра и кино, в центре Москвы проходили одиночные пикеты, а петиция с требованием освободить актера за сутки собрала более 100 000 подписей.

Театр за одного актера

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