Показ Армани в Милане пройдет за закрытыми дверями из-за коронавируса

Джорджо Армани уже однажды был вынужден проводить закрытый показ на Неделе моды в Париже в 1998 г., напомнило AP. Тогда власти решили, что в павильоне, который был арендован для дефиле, не достаточно запасных выходов, и не разрешили собирать там зрителей. На показе присутствовали только команда модельера и оператор, а видеозапись позже была разослана в модные издания.