Показ Армани в Милане пройдет за закрытыми дверями из-за коронавируса
Известный итальянский модельер Джорджо Армани решил провести закрытый показ на Неделе моды в Милане, сообщает Associated Press. Решение было принято в последний момент (показ состоится 23 февраля) из-за стремительного распространения коронавируса в Италии, отмечает агентство.
Показ будет транслироваться в прямом эфире на сайте Армани, в зале же не будет публики, пояснил помощник модельера. «Мы решили провести закрытый показ, чтобы не подвергать никого риску», – пояснил он. Армани – пока единственный модельер, который пошел на такие меры.
Джорджо Армани уже однажды был вынужден проводить закрытый показ на Неделе моды в Париже в 1998 г., напомнило AP. Тогда власти решили, что в павильоне, который был арендован для дефиле, не достаточно запасных выходов, и не разрешили собирать там зрителей. На показе присутствовали только команда модельера и оператор, а видеозапись позже была разослана в модные издания.
На севере Италии за последние дни резко выросло число заболевших коронавирусом. Согласно последним данным, заразившихся уже более 100 человек. Большинство из них находятся в регионе Ломбардия, куда относится и Милан, рассказал губернатор области Аттилио Фонтана в интервью Sky TG24.
Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. Помимо Китая случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы еще в 28 странах. Согласно последним данным, заразились свыше 78 500 человек, более 2400 скончались.