Сборная России по футболу обыграла Намибию со счетом 6:0 в товарищеском матче
Сборная России по футболу победила команду Намибии со счетом 6:0 в товарищеском матче. Встреча прошла на «Екатеринбург-арене», где национальная команда сыграла впервые.
Голы забили Лечи Садулаев, Данил Пруцев, Константин Тюкавин и Максим Петров, реализовавший пенальти. Максим Глушенков оформил дубль. Сборные России и Намибии встретились впервые в истории.
29 сентября российская команда обыграла сборную Ирана в товарищеском матче со счетом 2:0, оба мяча забил Александр Головин. Эта победа стала для команды Валерия Карпина третьей подряд. До этого сборная с одинаковым счетом 3:0 победила Тринидад и Тобаго и Буркина-Фасо.
Осенний сбор завершится 6 октября встречей с Нигерией в Нижнем Новгороде. РФС объявил матчи с Ираном, Намибией и Нигерией в сентябре. Результаты всех трех встреч учитываются в рейтинге ФИФА.