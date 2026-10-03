Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
KMAZ55,30%CNY Бирж.12,497+0,67%IMOEX2 290,18+0,57%RTSI864,19+0,57%RGBI111,32+0,12%RGBITR764,84+0,21%
Главная / Стиль жизни /

Сборная России по футболу обыграла Намибию со счетом 6:0 в товарищеском матче

Анна Виноградова

Сборная России по футболу победила команду Намибии со счетом 6:0 в товарищеском матче. Встреча прошла на «Екатеринбург-арене», где национальная команда сыграла впервые.

Голы забили Лечи Садулаев, Данил Пруцев, Константин Тюкавин и Максим Петров, реализовавший пенальти. Максим Глушенков оформил дубль. Сборные России и Намибии встретились впервые в истории.

29 сентября российская команда обыграла сборную Ирана в товарищеском матче со счетом 2:0, оба мяча забил Александр Головин. Эта победа стала для команды Валерия Карпина третьей подряд. До этого сборная с одинаковым счетом 3:0 победила Тринидад и Тобаго и Буркина-Фасо.

Осенний сбор завершится 6 октября встречей с Нигерией в Нижнем Новгороде. РФС объявил матчи с Ираном, Намибией и Нигерией в сентябре. Результаты всех трех встреч учитываются в рейтинге ФИФА.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте