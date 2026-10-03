Сборная России по футболу обыграла Намибию со счетом 6:0 в товарищеском матче

29 сентября российская команда обыграла сборную Ирана в товарищеском матче со счетом 2:0, оба мяча забил Александр Головин. Эта победа стала для команды Валерия Карпина третьей подряд. До этого сборная с одинаковым счетом 3:0 победила Тринидад и Тобаго и Буркина-Фасо.