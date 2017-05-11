Что мешает молодым начальникам завоевать доверие подчиненных

Для молодых начальников, по мнению экспертов, одной из главных трудностей является признать, что они чего-то не знают, и попросить совета у более старших коллег

Компании все чаще нанимают молодых топ-менеджеров, чтобы придать новый импульс бизнесу или перезапустить его. Однако таким лидерам зачастую трудно добиться одобрения и доверия со стороны более старших коллег. Caterpillar, American International Group и SAP с 2016 г. поставили на высокие руководящие должности людей моложе 40 лет.

В конце января корпорация Ford наняла 34-летнего Мусу Тарика руководить развитием ее бренда. Ранее Тарик работал директором по маркетингу и коммуникациям в розничном сегменте компании Apple. Теперь ему предстоит реформировать бизнес-модель второго по величине автопроизводителя в США и вывести компанию в новые сегменты рынка транспортных услуг. Ford выбрал Тарика в том числе и за его репутацию человека, «бросающего вызов условностям», заявил генеральный директор Марк Филдс.

Тарик стал самым молодым из 44 топ-менеджеров автоконцерна, большинство из которых, по словам Филдса, ранее составляли ветераны, долго поднимавшиеся по карьерной лестнице. Гендиректор Ford рассказал также, что стремился смягчить возможную неприязнь к молодому новичку, организовав встречи Тарика с другими топ-менеджерами, чтобы те помогли ему интегрироваться.

Назначение молодой звезды на высокую руководящую должность может вывести из себя менеджеров более старшего возраста, чьи карьеры были не столь головокружительны. Сотрудникам, имеющим более молодого начальника, приходится демонстрировать свою значимость на рабочем месте.