Менеджмент
Статья опубликована в № 4326 от 23.05.2017 под заголовком: Проверка на эффективность

Американские компании все чаще проводят оценку персонала

Но менеджерам и сотрудникам привыкнуть к этому нелегко

Когда-то менеджер IT-компании Revinate Рани Крошел проводила оценку эффективности работы подчиненных раз в год. Теперь она проводит в течение года десятки менее масштабных тестов и исследований, включая обсуждение целей с подчиненными раз в квартал, сбор отзывов о каждом сотруднике от его коллег, руководителей и подчиненных каждые полгода и многочисленные проверки выполнения сотрудниками долгосрочных целей.

Процесс оценки персонала становится непрерывным. Многие компании отказываются от ежегодных проверок и вводят новые системы оценки, которые позволяют сотрудникам получать отзывы о своей работе более регулярно. В компаниях говорят, что подстраиваются под молодых сотрудников, привыкших к немедленной реакции в виде лайков в Facebook или рейтингов в Yelp. Однако привыкнуть постоянно раздавать и получать критику и похвалы нелегко, признают и менеджеры, и сотрудники.

Менеджер налогового подразделения Deloitte Андреа Шульц встречается с 20 своими подчиненными почти каждые две недели. В начале было сложно даже найти время на эти встречи, вспоминает она, равно как и придумать, о чем на них говорить. Тогда Шульц сократила время встреч до 15 мин. За это время она успевает обсудить проекты, сильные стороны сотрудников и сферы, где им надо дальше расти.

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