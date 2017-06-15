Рынок труда перестал быть статичным – Kelly Services

В 2017 г. рынок труда перестал быть статичным – выросла доля компаний, которые готовы менять численность персонала, как набирать, так и сокращать сотрудников, выяснила Kelly Services Prakasit Khuansuwan / Freepick

Еще год назад 65% компаний, отвечая на вопросы Kelly Services, говорили, что не планируют менять численность персонала, никто не набирал новых сотрудников, а 16% продолжали сокращать штат. В этом году картина резко изменилась: доля тех, кто ничего не собирается менять, снизилась до 36%. А 38% из 200 опрошенных российских и международных компаний планируют расширять штат, сокращать персонал будут 18%.

Желание вновь нанимать и сокращать персонал появилось у компаний потому, что многие нацелены сейчас на повышение эффективности, говорит партнер и региональный директор по развитию кадрового агентства Antal Russia Наталья Куркчи. Оптимизация персонала, которую бизнес проводил в кризис, показала: прежний объем работы можно выполнять с меньшими затратами и меньшим количеством сотрудников, лишь бы работники были достаточно квалифицированными и эффективными.

Кого набирают

По данным Kelly Services, больше всего нужны в этом году компаниям не топ-менеджеры или управленцы среднего звена, а специалисты в конкретных областях, особенно в сфере IT и телекоммуникаций – их ищет 46% работодателей. Далее по востребованности идут медработники и фармацевты (их ищут 8% компаний), специалисты в сфере розничной торговли (тоже 8%) и работники строительной сферы (6%). Менее всего нужны сотрудники спортклубам и салонам красоты (1%).