Многие предприниматели не готовы к переходу на новые контрольно-кассовую технику

Но тех, кто вовремя не получил кассы, штрафовать не будут

Спрос превысил предложение и очередь на получение онлайн-кассы и специального фискального накопителя растянулась на несколько недель Д. Абрамов / Ведомости

Закон о переходе точек продаж на онлайн-кассы, передающие налоговым органам информацию о расчетах в режиме реального времени, был подписан в июле 2016 г. На новую систему магазины должны перейти 1 июля этого года. Но в последний момент вокруг получения новой контрольно-кассовой техники (ККТ) возник ажиотаж – спрос превысил предложение и очередь на получение онлайн-кассы и специального фискального накопителя растянулась на несколько недель, рассказывает заместитель исполнительного директора «Опоры России» Иван Ефременков.

Владелец АЗС из Архангельской области, пожелавший сохранить инкогнито, пожаловался, что до сих пор не получил заказанные в феврале кассы. Новый закон кажется ему непродуманным. На кассы, которые куплены два года назад, нельзя поставить фискальные накопители. А срок их полезного действия – семь лет, и выкидывать их не хочется.

Юрист компании «Хренов и партнеры» Александр Костин рассказывает, что с физлиц, которые нарушат новый закон, будут взимать от четверти до половины суммы, на которую был совершен расчет, но не менее 10 000 руб. Юрлица заплатят от трех четвертых до полного размера суммы расчетов, осуществленных без применения ККТ, но не менее 30 000 руб.