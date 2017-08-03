Работодатели вживляют чипы сотрудникам

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А. Таранин

Американская компания 32 Market, которая производит торговые киоски для офисов, начала вживлять микрочипы под кожу сотрудников: они заменяют забытый дома пропуск, кредитку, визитные карточки. Чипирование проводится добровольно, согласилось 50 сотрудников. А шведская компания BioHax International, партнер 32 Market, вшила чипы 150 сотрудникам инкубатора стартапов Epicenter. Цена чипирования в расчете на одного сотрудника – $300. Через несколько лет технологию возьмут на вооружение и российские работодатели, не сомневается Сергей Москалов, основатель проекта Futura.ru. Ее достоинства в универсальности, говорит эксперт, сферы применения гораздо шире, нежели у традиционных систем контроля доступа по магнитным пропускам, отпечаткам пальцев или ладоней.

Сейчас в России о новой технологии знает 46% компаний, показал опрос 158 директоров по персоналу, проведенный компанией «Контакт» в августе по заказу «Ведомостей». 27% считают чипы удобной заменой пропуска, каждый третий – эффективным способом контроля рабочего времени, 12% нравится, что с помощью чипа можно расплатиться в корпоративном кафе простым касанием руки. 27% отмечают еще один плюс – сотрудникам не надо помнить пароли: с помощью чипа можно войти в рабочий компьютер или почту.

Визитка между пальцев

В России технология пока не сертифицирована и добровольцы вшивают себе чипы сами. Станислав Куприянов, будучи менеджером компании Ericsson, в 2015 г. вживил себе имплант с NFC-меткой, купленный в американском интернет-магазине. Имплант – размером с рисовое зернышко, чтобы его вживить, надо сделать укол в складку кожи между большим и указательным пальцами руки. Чип позволяет не носить с собой пачку визиток, рассказывает Куприянов. «Когда знакомлюсь с человеком, он прикладывает смартфон к моей руке – и визитка уже в его памяти», – замечает он. Правда, приспособить чип под пропуск Куприянову так и не удалось. Работая в Ericsson, а потом в Фонде развития интернет-инициатив, он пытался договориться со службой безопасности бизнес-центров. Но те отмахнулись от идеи как от бредовой, говорит он. У более современных имплантов есть антенны: с их помощью можно расплачиваться в магазине, использовать их вместо карты «Тройка» в метро – для удобства их вшивают с внешней стороны пальцев.