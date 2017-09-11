Tesla обвиняется в нарушении прав рабочих

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В жалобе говорится, что компания Tesla препятствовала рабочим в реализации их прав Евгений Разумный / Ведомости

Производителя электрокаров обвинили в препятствовании созданию профсоюза и запрете работникам поднимать вопросы производственной безопасности. Национальный совет по трудовым отношениям США (NLRB) подал жалобу на компанию Tesla, основанную на заявлении сотрудников завода во Фримонте, Калифорния. Они обвиняют своего работодателя в том, что их обязывают подписывать соглашения о неразглашении, охватывающие слишком широкий круг вопросов, в частности мешающие поднимать проблемы безопасности на производстве.

Работники Tesla также утверждают, что компания противодействовала их попыткам создать на заводе профсоюз. В Tesla заявили, что обвинения не имеют под собой оснований, а цель подачи жалобы – шумиха в СМИ. Создать на заводе Tesla во Фримонте свою организацию пытался профсоюз United Auto Workers (UAW). Ранее в этом году этот профсоюз и трое рабочих завода подали жалобу в NLRB.

Эта жалоба и нарастающие протесты среди рабочих завода во Фримонте могут помешать усилиям Tesla наладить массовый выпуск первого бюджетного электромобиля Model 3 стоимостью $35 000. Он должен привлечь больше покупателей, чем люксовые и спортивные электромобили Tesla стоимостью около $100 000. В июле генеральный директор Tesla Илон Маск упоминал, что массовый выпуск бюджетного седана может обернуться «производственным адом».

В жалобе говорится, что компания Tesla препятствовала рабочим в реализации их прав. Там утверждается, что сотрудники компании запрещали рабочим распространять на заводе листовки профсоюза и обсуждать с его представителями вопросы, связанные с безопасностью на производстве.

Конкуренты не дремлют Пока Tesla выясняет отношения с рабочими, компания Nissan представила новое поколение электромобиля Leaf. Новый хетчбэк заменит модель первого поколения, которая стала самым массовым электромобилем (EV) в мире: с 2010 г. суммарно продано более 283 000 шт. Продажи нового Leaf в Японии начнутся в октябре этого года, в Европе, США и Канаде – в январе 2018 г., сказала компания. У хетчбэка V-образная фальшрадиаторная решетка и светодиодные фары в форме бумеранга. Новый Leaf будет стоить на американском рынке от $29 990, на $690 дешевле текущей модели, и 3,15 млн иен ($28 770) в Японии.

«Я знаю, что у компании не было законных возможностей запретить нам говорить о проблемах на предприятии, однако политика конфиденциальности ввела в заблуждение многих моих коллег, заставив их думать, что у них нет определенных прав. Я горжусь коллегами, которые выступили за нас», – заявил один из сотрудников Tesla, Дэвид Гонсалес.

В свою очередь Tesla в заявлении обрушилась с критикой на UAW. «Ранее в этом месяце UAW столкнулся с сокращением числа членов, огромными потерями на заводе Nissan, обвинениями в коррупции в адрес ряда лидеров, использовавших средства профсоюза нецелевым образом, и невозможностью получить широкую поддержку среди наших рабочих. Неудивительно, что в такой ситуации профсоюз чувствует необходимость продолжать публичную кампанию против Tesla», – заявили в компании.

В последние несколько месяцев UAW преследуют неудачи. Профсоюзу не удалось заручиться достаточной поддержкой для создания своей организации на заводе Nissan Motor в Миссисипи, а нескольких бывших лидеров UAW обвиняют в нецелевом использовании средств из фондов обучения рабочих.

Перевела Надежда Беличенко