Быть трудоголиком для здоровья не вредно

Статья опубликована в № 4412 от 21.09.2017 под заголовком: Быть трудоголиком не вредно

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У увлеченных работой трудоголиков, вопреки распространенному мнению, не так уж много проблем со здоровьем Jessica Peterson / Getty Images

Для тех, кто любит свое дело, быть трудоголиком не так уж вредно для здоровья, показало недавнее исследование. Сам термин «трудоголизм» подразумевает ущерб, наносимый физическому и психическому здоровью, а психолог Уэйн Оутс, который ввел это слово в оборот почти 50 лет назад, сравнивал это состояние с зависимостью от химических веществ. До сих пор не существовало убедительных исследований по проблеме трудоголизма, отчасти потому, что настоящую зависимость трудно отличить от последствий обычных переработок.

Авторы исследования, опубликованного в последнем выпуске журнала Academy of Management Discoveries, не только обнаружили разницу в последствиях для здоровья тех, кто просто много работает, и тех, для кого переработки являются манией. Исследователи также выявили отличия между теми трудоголиками, которые любят свою работу, и теми, которые нет.

В исследовании приняли участие сотрудники международной финансовой и консалтинговой компании. Им было предложено заполнить анкеты, в которых содержались вопросы о графике работы, отношениях с коллегами и домашними, самочувствии и наличии болезненных состояний, которые могут быть связаны со стрессом (бессонница, головные боли и т. п.).

Сотрудники также должны были оценить, насколько к ним применимы утверждения типа «Мне трудно расслабиться, когда я ни над чем не работаю» или «На работе я чувствую себя сильным и энергичным». После этого 763 сотрудника прошли медицинское обследование для выявления рисков таких серьезных проблем, как сердечно-сосудистые заболевания и диабет.

Исследователям не удалось обнаружить подтверждений того, что сама по себе сверхурочная работа ведет к заболеваниям, связанным со стрессом, или к более серьезным состояниям, таким как гипертония.

Результаты исследования свидетельствуют о наличии связи между трудоголизмом и жалобами на состояния, связанные со стрессом. Но риск более серьезных заболеваний обнаруживался только у тех респондентов-трудоголиков, которые признавались, что не увлечены своей работой или чувствуют себя там в ловушке.

«Это стало для нас настоящим сюрпризом», – говорит один из авторов исследования, доцент Beedie School of Business в канадском Университете Саймона Фрейзера Лике тен Бруммельюс.

Профессор Бруммельюс и ее соавторы предполагают, что любящие свою работу трудоголики могут испытывать меньше проблем со здоровьем, потому что пользуются поддержкой коллег и близких, когда она им необходима.

По словам Бруммельюс, работодателям надо извлечь из результатов исследования следующий урок: возможно, полезнее искать способы, как сделать так, чтобы сотрудники испытали прилив энтузиазма от работы, чем поощрять их готовность оставаться на связи круглые сутки. Что же до самих трудоголиков, им нужно задать себе вопрос, почему они работают так много. «Если это из любви к работе – тогда вперед! Если нет – пора бить тревогу», – говорит профессор.

Перевела Надежда Беличенко