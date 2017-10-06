Технология блокчейна поменяла правила игры в финансировании стартапов на ранних стадиях. И начинающие компании все чаще отказываются от традиционных венчурных инвестиций

Статья опубликована в № 4423 от 06.10.2017 под заголовком: Зачем стартапам технологии блокчейна

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Технология блокчейна позволяет хранить и подтверждать информацию о сделках между многими сторонами без дорогостоящего посредничества брокеров или бирж Wikipedia

Еще недавно молодые предприниматели искали расположения венчурных инвесторов. Но теперь компании по разработке приложений на блокчейне часто привлекают миллионы долларов через интернет, проведя первичное размещение криптовалюты (Initial Coin Offering, ICO).

Технология блокчейна позволяет хранить и подтверждать информацию о сделках между многими сторонами без дорогостоящего посредничества брокеров или бирж. Ею пользуется все больше компаний из финансового сектора. А десятки стартапов создают блокчейн-платформы для множества различных целей. Например, во время ICO они продают токены – криптовалюту, которая понадобится для расчетов на этой платформе и приобретения продуктов компании. Так, стартап из Сан-Франциско Protocol Labs недавно привлек в ходе ICO $253 млн. Компания создает блокчейн-платформу для покупки и продажи мощностей для хранения данных.