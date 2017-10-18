Медведев утвердил праздники и выходные в 2018 году

На новогодние праздники будем отдыхать 10 дней подряд Dmitry Astakhov / AP / RIA Novosti / Ведомости

Премьер-министр Дмитрий Медведев 14 октября подписал постановление, которое утверждает график праздничных и выходных дней в 2018 г. Документ опубликован 18 октября на сайте правительства.

6 и 7 января, совпадающие с субботой и воскресеньем, переносятся на 9 марта и 2 мая, следует из постановления. Выходные также переносятся с суббот 28 апреля, 9 июня и 29 декабря – на понедельники 30 апреля, 11 июня и 31 декабря.

В результате, на Новый год и Рождество Россия будет отдыхать с 30 декабря 2017 г. по 8 января. Затем выпадают три выходных подряд с 23 по 25 февраля. На Международный женский день выпадает четыре выходных подряд, с 8 по 11 марта. На первые майские можно будет отдыхать с 29 апреля по 2 мая, но потом выходной будет один - 9 мая. В июне будет три выходных подряд - с 10 по 12 июня, День России. Наконец, в ноябре выходными будут три дня, 3-5 ноября.

Проект постановления о переносе выходных подготовило Министерство труда «в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней». Ведомство представило его в марте, на обсуждение постановление было вынесено в середине июня. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила предложенный план 18 сентября.

В прошлом году график праздников в выходные на 2017 г. правительство окончательно одобрило еще в августе.

Президент на отдыхе