Менеджмент / Управление

Нужны ли бизнесу консультанты по управлению

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Часто может показаться, что чуть ли не каждый второй топ-менеджер – или консультант, или бывший консультант, или клиент консалтинговой фирмы. Концентрация на рынке консалтинговых услуг очень высока. По подсчетам Source Global Research, 75% рынка приходится на большую семерку консалтинга: США, Великобританию, Германию, Францию, Австралию, Китай и Канаду.

В Осаке или в итальянской провинции вероятность встретить консультанта гораздо ниже, чем в США. Италия и Япония занимают 11-е и 12-е место в мире по расходам на консалтинг. Тем не менее итальянские или японские компании не слишком страдают от своего нежелания платить за советы консультантов из McKinsey, Boston Consulting Group или Bain. Но насколько консультанты действительно необходимы для успеха бизнеса?

Существует множество гипотез, почему глобальный рынок консалтинга так неоднороден. Один из аналитиков объяснил непропорционально высокий спрос на услуги консалтинговых фирм в США тем, что американцы больше, нежели европейцы или жители развивающихся стран, привыкли говорить о своих проблемах с платными советниками, а между спросом на услуги психотерапевтов и консультантов есть корреляция. Другие гипотезы касаются различий между Северной Европой, которая относительно много тратит на консалтинг, и Южной Европой, которая тратит мало. Они объясняют это географией распространения протестантства и католицизма.

Недавно Международный совет организаций управленческого консалтинга (International Council of Management Consulting Institutes) обсуждал создание «индекса готовности к консалтингу», который бы позволял выявить страны, являющиеся наиболее выгодными рынками для консалтинговых фирм. Ключевые компоненты высокого индекса – индивидуалистическая национальная культура, экономическая свобода, хорошо развитая информационная среда и коммуникационные технологии, высокий уровень креативности и низкие показатели коррупции.

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