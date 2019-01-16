Как сотрудники «Газпрома» будут сдавать экзамен по честности

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Варвара Гранкова

Работников «Газпрома» обязали изучать кодекс корпоративной этики – для этого сотрудники будут проходить специальный учебный курс, а потом сдавать тест на знание правил. Экзамены по этике будут проходить не реже одного раза в три года – такое требование в кодекс внес совет директоров. Как сообщил представитель «Газпрома», в 2018 г. компания разработала электронный курс на основе кодекса корпоративной этики. Обучение с 2019 г. будет проводить корпоративный институт в дистанционной форме, затем сотрудники пройдут тестирование. Обучение коснется всех работников ПАО «Газпром», уточнил представитель. На 31 декабря 2017 г. группа «Газпром» насчитывала 469 600 сотрудников, из них 5,6% – работников ПАО «Газпром».

«Газпром» утвердил этический кодекс летом 2012 г. – одним из последних в нефтегазовой отрасли. Большая часть 11-страничного документа посвящена антикоррупционному регулированию. В частности, в кодексе утверждается, что в «Газпроме» недопустимы взяточничество, кумовство и трудоустройство родственников госслужащих. Чтобы избежать конфликта интересов, работникам запрещается иметь долю в уставном капитале компании-конкурента или занимать там должности без письменного согласия руководства. Отдельная глава документа посвящена подаркам: работникам запрещено принимать подарки дороже 3000 руб. без особого повода либо за какие-то действия или бездействия, связанные с работой. От дорогих подарков сотруднику следует отказываться или обсуждать судьбу подарка на комиссии по этике. Кодекс должны соблюдать все работники «Газпрома» (прежде всего члены правления и члены совета директоров, которые являются работниками «Газпрома») и дочерних компаний.