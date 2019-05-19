Менеджмент / Зарплаты и занятость
Статья опубликована в № 4815 от 20.05.2019 под заголовком: Сколько платят лучшие компании

Сколько платят сотрудникам эффективные руководители

Чем выше эффективность управления компанией, тем меньше в ней зарплатные разрывы

Этот вывод удивил нас самих. Все началось с того, что в 2010 и 2015 гг. Бюро переписи населения США проводило исследование управленческих и организационных методов (MOPS) в партнерстве с командой экспертов. Анализировались управленческие методы, применяющиеся для мониторинга (сбор и анализ данных о показателях деятельности компании), планирования (установление сложных, но достижимых краткосрочных и долгосрочных целей) и стимулирования (вознаграждение высокоэффективных сотрудников при обучении, перепрофилировании или увольнении низкоэффективных). В репрезентативную выборку MOPS вошли приблизительно 50 000 производственных предприятий США на каждую волну исследования. Более явные, формализованные, конкретные и часто используемые методы считались более структурированными. Исследование показало, что компании, использующие более структурированные методы, демонстрируют более высокие финансовые результаты.

Мы захотели узнать, какое влияние эти методы управления оказывают на оплату труда работников, и провели собственное исследование, опираясь на данные MOPS. Мы выяснили, что компании, которые, согласно MOPS, используют более структурированные методы управления, демонстрируют большее равенство в оплате труда сотрудников – если сравнивать разницу между зарплатой работников, входящих в 90-й и 10-й перцентиль в каждой из компаний. Самые высокооплачиваемые работники относятся к 10-му перцентилю оплаты труда, а самые низкооплачиваемые – к 90-му.

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Комментарии
Korsikanec
18:24 19.05.2019
А я вовсе не вижу в этом факте ничего удивительного. И у меня совсем иное обьяснение. Эффективные компании потому и эффективные, что в них нет самодурства и в них качественная управленческая среда, в которой подчиненные свободно развиваются и растут карьерно и финансово. Никакого парадокса нет! Это закономерность очевидная.
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