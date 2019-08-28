Треть работников возьмут отгул 2 сентября и пойдут на школьную линейку

Варвара Гранкова

У Анастасии Леус, директора по маркетингу IT-компании Redmadrobot, дочь в этом году идет во 2-й класс. В прошлом году Леус брала отгул на целый день, чтобы проводить ребенка в 1-й класс: сначала присутствовала на линейке, потом забирала дочь из школы, а вечером семья устроила первокласснице небольшой праздник. Ради дочери мать перенесла на другой день несколько конференц-звонков и общалась с подчиненными только в мессенджерах и по почте. В этом году она собирается проводить ребенка на линейку, а потом займется работой. По мнению Леус, подобные мероприятия на работе негативно не сказываются, зато помогают сохранить хорошие отношения в семье.

Треть российских работников (30%) планируют взять выходной или отпуск 2 сентября, чтобы отвести детей на праздничную школьную линейку, еще 23% отпросятся ради посещения линейки на несколько часов, показал опрос 2500 сотрудников в 415 населенных пунктах России, проведенный порталом Superjob. По данным опроса, 2 сентября на целый день отпросится больше женщин, чем мужчин (32% против 29%), на несколько часов – тоже больше женщин, чем мужчин (25% против 19%).

Партнер «Экопси консалтинга» Мария Макарушкина рассказывает, что ее клиент – руководитель российской компании отпустил на утреннюю линейку 2 сентября половину работающих женщин. А компания сейчас готовит срочный IT-проект, из графика выбиваться нельзя. В следующий понедельник ему придется загрузить дополнительной работой оставшихся на местах сотрудников.

А в Сбербанке, по данным пресс-службы, 30% сотрудников имеют детей школьного возраста, отгулы, в том числе для присутствия на линейке в школе, предоставляются согласно Трудовому кодексу (ТК) и по согласованию с руководителем.

По закону сотрудник может взять отпуск по семейным обстоятельствам по письменному заявлению и с согласия работодателя без сохранения зарплаты, объясняет Татьяна Николаенко, руководитель практики трудового права юркомпании «Хренов и партнеры». Однако, если работника трудно заменить на работе и он поздно уведомил о своем желании работодателя, ему могут и не дать отпускной день в силу производственной необходимости. Особо в ТК оговорено, что отпуск за свой счет может быть предоставлен работнику, когда это предусмотрено коллективным договором организации, поясняет Николаенко.

Чаще всего отпрашиваются с работы родители первоклассников: 60% возьмут отпуск, еще 23% задержатся на несколько часов, показал опрос. Именно родителям первоклассников и младшеклассников работодатели больше всего идут навстречу. Например, в коллективном договоре «Северстали» закреплено право работника на дополнительный оплачиваемый отпуск в первый день учебного года при поступлении ребенка в 1-й класс, со второго учебного дня и до 15 сентября можно взять отпуск без сохранения зарплаты, говорит представитель компании. А в «Сибуре» предоставляется дополнительный оплачиваемый день отдыха на День знаний одному из родителей школьников с 1-го по 4-й класс включительно, рассказывает директор по компенсациям и льготам, социальным отношениям и кадровой поддержке компании Елена Багреева. В Райффайзенбанке и вовсе есть практика позднего начала рабочего дня в День знаний: это делается для того, чтобы родители успели сходить на школьную линейку, особенно если это важное событие у ребенка впервые, рассказывает Ольга Полковникова, начальник отдела по подбору персонала Райффайзенбанка. По ее словам, из 2205 сотрудников банка, у которых есть дети школьного возраста, только 119 официально оформили отпуск со 2 по 8 сентября.

В Москве, по данным пресс-службы мэрии, в этом году зачислено в школы 112 000 первоклассников.

Большинство топ-менеджеров охотно отпускают своих подчиненных на торжественную школьную линейку в начале учебного года: сотрудники благодарны за отгул, их лояльность компании растет, а производительность труда после одного дня отсутствия на работе сильно не падает, говорит Макарушкина. По ее наблюдениям, начальники тоже не упускают возможности показать себя хорошими родителями и подчеркивают, что утром задержались, потому что отвезли на линейку своих детей. Это отвечает семейным ценностям, которые пропагандируют сегодня многие российские компании, и улучшает деловую репутацию руководителя.