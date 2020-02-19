Кому дозволено лениться в российских компаниях

В эпоху цифровых технологий лень перестала быть недостатком, у людей интеллектуального и творческого труда она только повышает продуктивность: состояние покоя освобождает сознание для обдумывания новых идей, заявил недавно профессор кафедры теории и истории социологии СПбГУ Дмитрий Иванов. В творчестве и научной деятельности результат не гарантирован, эффективность невозможно измерить количественными показателями и человеку нужно иногда прекращать навязанное извне времяпрепровождение (будь то труд или активный досуг), чтобы обрести свободу мысли, уверен Данила Расков, доцент кафедры проблем междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных наук СПбГУ. Работодатели тоже не должны претендовать на свободное время сотрудника, которое нужно ему для восстановления сил и самореализации, полагают ученые. На Форуме труда в Петербурге ученые СПбГУ намерены обсудить, может ли лень стать драйвером экономики. Практическая применимость этих идей требует дополнительных исследований, поясняет Расков.