Кому дозволено лениться в российских компаниях
В эпоху цифровых технологий лень перестала быть недостатком, у людей интеллектуального и творческого труда она только повышает продуктивность: состояние покоя освобождает сознание для обдумывания новых идей, заявил недавно профессор кафедры теории и истории социологии СПбГУ Дмитрий Иванов. В творчестве и научной деятельности результат не гарантирован, эффективность невозможно измерить количественными показателями и человеку нужно иногда прекращать навязанное извне времяпрепровождение (будь то труд или активный досуг), чтобы обрести свободу мысли, уверен Данила Расков, доцент кафедры проблем междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных наук СПбГУ. Работодатели тоже не должны претендовать на свободное время сотрудника, которое нужно ему для восстановления сил и самореализации, полагают ученые. На Форуме труда в Петербурге ученые СПбГУ намерены обсудить, может ли лень стать драйвером экономики. Практическая применимость этих идей требует дополнительных исследований, поясняет Расков.
О пользе права на бездеятельность заговорили еще в 1930-х гг. Основатель Института перспективных исследований Принстонского университета Абрахам Флекснер в 1939 г. опубликовал настоящий манифест свободы ученых от контроля и прагматических ограничений под названием «Польза бесполезных знаний». Идея была в том, что ученому (или работнику в широком смысле) дается полная свобода выбирать, как, что и когда делать для достижения лучших результатов. Это позволило институту привлечь лучших ученых из Европы.
В российской экономике право на лень применимо не более чем к 2–3% рабочих мест, хотя число рабочих мест, для которых актуально такое право, может возрасти после роботизации, убежден Григорий Финкельштейн, партнер компании «Экопси консалтинг». Он знает примеры, когда компании позволяют сотрудникам один день в неделю делать то, что они хотят, но эти компании работают в отрасли высоких технологий.
Свободное время для сотрудников первой ввела в 2004 г. американская компания Googlе. Каждый сотрудник получил право использовать 20% рабочего времени на собственные проекты с условием, что эти проекты будут полезны Google. Это не значило, что сотрудник находился в полной праздности, но он получал время на раздумья, находясь в офисе. Например, так были созданы сервисы Gmail, «Google карты», «Google новости» и др.