Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Менеджмент Эксклюзивно по подписке

Трудное детство руководителя влияет на условия труда в компании

И кто лучше заботится о подчиненных — выходцы из бедных или обеспеченных семей
Рэмзи Хаббаз
Варвара Гранкова

Хенрик Кронквист из бизнес-школы Университета Майами и его коллеги собрали данные о социально-экономическом бэкграунде и кадровой политике руководителей американских компаний. Исследователи опирались на информацию об условиях труда и судебных разбирательствах с профсоюзами и работниками, а также на отзывы сотрудников. Выяснилось, что организациями, в которых хуже относятся к персоналу, чаще управляют выходцы из небогатых семей. Вывод? Гендиректора – выходцы из рабочих семей закрывают глаза на плохие условия труда.

Профессор Кронквист, защищайте свою идею!

– На первый взгляд такой результат может показаться неожиданным. С одной стороны, легко предположить, что руководитель будет относиться к своим сотрудникам лучше, если он рос в небогатой семье и его родителям приходилось терпеть плохое отношение к себе на рабочем месте. С другой – можно ведь и привыкнуть к такому положению дел. Мы с моими соавторами Иреной Хаттон из Университета штата Флорида и Даньлин Цзян из Университета Стоуни-Брук изучили информацию о главах компаний из списка S&P 1500 с 1992 по 2017 г. и нашли подтверждение именно второму предположению.

– В основу вашего открытия легла психология? Верно ли, что люди склонны воссоздавать условия, в которых они росли?
Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных