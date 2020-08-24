Трудное детство руководителя влияет на условия труда в компании

– На первый взгляд такой результат может показаться неожиданным. С одной стороны, легко предположить, что руководитель будет относиться к своим сотрудникам лучше, если он рос в небогатой семье и его родителям приходилось терпеть плохое отношение к себе на рабочем месте. С другой – можно ведь и привыкнуть к такому положению дел. Мы с моими соавторами Иреной Хаттон из Университета штата Флорида и Даньлин Цзян из Университета Стоуни-Брук изучили информацию о главах компаний из списка S&P 1500 с 1992 по 2017 г. и нашли подтверждение именно второму предположению.