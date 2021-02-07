Почему гиганты автопрома проигрывают Tesla

За последние пять лет крупнейшие автопроизводители вложили огромные суммы в электромобили. Например, концерн Volkswagen в 2017 г. пообещал выпустить 80 новых моделей электромобилей под брендами своей группы к 2025 г., а также электрические версии всех своих автомобилей – к 2030 г. В том же 2017 году в GM заявили о планах выпустить как минимум 20 новых моделей электромобилей к 2023 г. Другие компании тоже не отстают: по прогнозам Bloomberg New Energy Finance, к 2022 г. в мире будет доступно 500 моделей электромобилей.