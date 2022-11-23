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В Госдуме предложили легализовать институт джоб-оффера

Сейчас такие предложения о работе работодателей ни к чему не обязывают
Павел Сутулин Екатерина Каляпина Елена Рожкова
Практика составления джоб-офферов пришла в российский бизнес из западных компаний / Freepik

В Госдуме намерены урегулировать правовой статус так называемого джоб-оффера (предложения о работе). О важности закрепления за этим документом юридической силы заявил «Ведомостям» депутат Госдумы Алексей Корниенко (КПРФ), который разработал соответствующие поправки в Трудовой кодекс (ТК). Они предполагают включение в ТК новой статьи, регламентирующей порядок официального оформления предложения о работе. Джоб-оффер должен содержать срок действия предложения, условия, которые работодатель обязуется включить в трудовой договор, а отказ в приеме на работу соискателю, получившему оформленное должным образом приглашение, становится незаконным.

Предложения о работе хоть и используются работодателями для привлечения сотрудников, но фактически не налагают на них никаких обязательств по трудоустройству, объясняет депутат. «Работодатель, подражая веяниям современной HR-культуры, штампует эти джоб-офферы, но их просто можно отправить в урну», – рассуждает Корниенко.

Статус джоб-оффера логичнее урегулировать в рамках работы над новой редакцией закона о занятости населения (о ее подготовке ранее сообщал РБК, предполагается, что закон будет внесен в Госдуму, принят и вступит в силу до 1 января 2024 г.), заявил «Ведомостям» замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. Такую возможность также не исключил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). По его словам, законодательное регулирование джоб-офферов нужно обсуждать при участии профсоюзов после анализа правоприменительной практики и оценки масштабности проблемы. «Мы совместно с Минтрудом, профсоюзами и РСПП готовим новую редакцию [этого закона], – сообщил Исаев. – В процессе подготовки обсудим со сторонами эту проблему [джоб-офферов]».

Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков заявил, что в федерацию жалоб на отказы в приеме на работу от граждан, которым был выдан джоб-оффер, не поступало. Но целесообразность идеи формализовать практику оформления приглашений на работу, «чтобы избежать возможных нарушений», там не отрицают. Президент РСПП Александр Шохин не стал комментировать перспективы урегулирования в законе юридического статуса джоб-оффера, отметив, что законопроект о занятости населения и так «чересчур перегружен конкретикой».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных