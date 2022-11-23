В Госдуме предложили легализовать институт джоб-оффера

Статус джоб-оффера логичнее урегулировать в рамках работы над новой редакцией закона о занятости населения (о ее подготовке ранее сообщал РБК, предполагается, что закон будет внесен в Госдуму, принят и вступит в силу до 1 января 2024 г.), заявил «Ведомостям» замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. Такую возможность также не исключил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). По его словам, законодательное регулирование джоб-офферов нужно обсуждать при участии профсоюзов после анализа правоприменительной практики и оценки масштабности проблемы. «Мы совместно с Минтрудом, профсоюзами и РСПП готовим новую редакцию [этого закона], – сообщил Исаев. – В процессе подготовки обсудим со сторонами эту проблему [джоб-офферов]».