В Госдуме предложили легализовать институт джоб-оффера

В Госдуме предложили легализовать институт джоб-оффераСейчас такие предложения о работе работодателей ни к чему не обязывают
В Госдуме намерены урегулировать правовой статус так называемого джоб-оффера (предложения о работе). О важности закрепления за этим документом юридической силы заявил «Ведомостям» депутат Госдумы Алексей Корниенко (КПРФ), который разработал соответствующие поправки в Трудовой кодекс (ТК). Они предполагают включение в ТК новой статьи, регламентирующей порядок официального оформления предложения о работе. Джоб-оффер должен содержать срок действия предложения, условия, которые работодатель обязуется включить в трудовой договор, а отказ в приеме на работу соискателю, получившему оформленное должным образом приглашение, становится незаконным.
Предложения о работе хоть и используются работодателями для привлечения сотрудников, но фактически не налагают на них никаких обязательств по трудоустройству, объясняет депутат. «Работодатель, подражая веяниям современной HR-культуры, штампует эти джоб-офферы, но их просто можно отправить в урну», – рассуждает Корниенко.
Статус джоб-оффера логичнее урегулировать в рамках работы над новой редакцией закона о занятости населения (о ее подготовке ранее сообщал РБК, предполагается, что закон будет внесен в Госдуму, принят и вступит в силу до 1 января 2024 г.), заявил «Ведомостям» замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. Такую возможность также не исключил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). По его словам, законодательное регулирование джоб-офферов нужно обсуждать при участии профсоюзов после анализа правоприменительной практики и оценки масштабности проблемы. «Мы совместно с Минтрудом, профсоюзами и РСПП готовим новую редакцию [этого закона], – сообщил Исаев. – В процессе подготовки обсудим со сторонами эту проблему [джоб-офферов]».
Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков заявил, что в федерацию жалоб на отказы в приеме на работу от граждан, которым был выдан джоб-оффер, не поступало. Но целесообразность идеи формализовать практику оформления приглашений на работу, «чтобы избежать возможных нарушений», там не отрицают. Президент РСПП Александр Шохин не стал комментировать перспективы урегулирования в законе юридического статуса джоб-оффера, отметив, что законопроект о занятости населения и так «чересчур перегружен конкретикой».