Газета
Менеджмент

30% компаний готовы платить топ-менеджерам выше рынка

Сохранять сотрудников выгоднее, чем искать новых, считают эксперты
Евгения Дубровина
Евгений Разумный / Ведомости

Индексировать оклады руководителей в 2023 г. планируют в 40% российских компаний. Около трети работодателей готовы предложить топ-менеджерам доход, превышающий средние показатели рынка, следует из исследования, проведенного Kontakt InterSearch Russia. В топ-3 приоритетных задач в сфере HR компании включают мотивацию команды, удержание ключевых сотрудников и привлечение новых.

Kontakt InterSearch Russia провела в марте опрос среди компаний-работодателей, сотрудников и кандидатов уровня руководителей высшего звена о том, как изменились их бизнес-стратегии за 2022 г., и о текущих приоритетах в управлении HR. В результате 45% компаний заявили об изменении долгосрочной стратегии, 35% поменяли краткосрочную стратегию. 32%  не меняли стратегию вообще. 8% компаний отметили, что находятся в состоянии «тушения пожаров» – им сейчас не до стратегии.

Повышение мотивации команды в качестве приоритета в управлении HR обозначили 65% компаний. На втором месте – удержание ключевых сотрудников (55%). Привлекать новых сотрудников считают важным 52%, менять систему мотивации — 38% компаний. Разработка новой стратегии в приоритете у 33%, управление стрессом в команде — у 18%. Замена релоцировавшихся сотрудников и управление работой сотрудников, находящихся за рубежом, актуальна всего в 3% компаний.

Согласно исследованию, около трети работодателей готовы предложить руководителям доход, превышающий средние показатели рынка. Из них 17% согласны платить до 15% выше, 10% готовы предложить повышение на 15-30%, и только 3% не против покрыть разницу в 30% и выше. При этом индексировать оклады в 2023 г. планируют 40% компаний.

Значительный дефицит кадров, согласно исследованию, ощущают 43% компаний. Еще 30% не видят изменений в ситуации с подбором управленцев. Всего 13% связывают дефицит с отъездом специалистов из страны.

Наряду с компаниями-работодателями в исследовании участвовали сотрудники и кандидаты уровня руководителей высшего звена. По итогам опроса отмечается, что самой мотивирующей задачей для топ-менеджера 85% работодателей и 57% сотрудников видят развитие новых регионов присутствия, продуктов или направлений. На втором месте – оптимизация процессов, на третьем – операционное управление процессами.

За 2022 г. почти половина компаний изменила долгосрочную стратегию в связи с турбулентностью рынка, отмечает партнер Kontakt InterSearch Russia Юлия Забазарных. В текущих обстоятельствах мотивация команды становится одной из приоритетных задач для HR, так как именно мотивация помогает справляться со стрессом неопределенности и способствует переключению сотрудников на достижение целей, считает она. «Несмотря на ожидаемый массовый выход на рынок сотрудников международных компаний, – а по факту этого пока не произошло, бизнес все так же сталкивается с дефицитом грамотных специалистов», – сообщила «Ведомостям» Забазарных. Поэтому вторая по приоритетности задача, которую предстоит решать HR, – удержание ключевых сотрудников, утверждает она.

Рынок труда разный: в каких-то компаний есть возможность повышать зарплату, но в некоторых секторах экономики таких возможностей нет, так как объем потребительского спроса сократился, отмечает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По его мнению, в ближайшей перспективе оборот рабочей силы продолжит увеличиваться в отношении тех сотрудников, кто реально востребован на рынке труда. «В нынешних условиях найти замену работнику достаточно сложно и в конечном результате выходит дороже, нежели постараться сохранить сотрудника через повышение заработной платы и другие средства мотивации», – сказал эксперт «Ведомостям».

Мотивацией работников, по его мнению, является не только заработная плата. В первую очередь, это субкультура и лояльность компании, которые формируются не только зарплатными ожиданиями, но и такими факторами как уважение друг к другу, продвижение, соблюдение «правил игры». «Компании должны понимать, что лояльность обеспечивается отношениями. Условно плюс 10 000 рублей к зарплате — не та история, которая может сподвигнуть человека поменять работу. Если в коллективе ему предоставлены хорошие условия: ценят, поощряют в разных форматах — отношением, пониманием его ситуации семейной, благодарность», – говорит Сафонов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных