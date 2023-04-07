30% компаний готовы платить топ-менеджерам выше рынка

За 2022 г. почти половина компаний изменила долгосрочную стратегию в связи с турбулентностью рынка, отмечает партнер Kontakt InterSearch Russia Юлия Забазарных. В текущих обстоятельствах мотивация команды становится одной из приоритетных задач для HR, так как именно мотивация помогает справляться со стрессом неопределенности и способствует переключению сотрудников на достижение целей, считает она. «Несмотря на ожидаемый массовый выход на рынок сотрудников международных компаний, – а по факту этого пока не произошло, бизнес все так же сталкивается с дефицитом грамотных специалистов», – сообщила «Ведомостям» Забазарных. Поэтому вторая по приоритетности задача, которую предстоит решать HR, – удержание ключевых сотрудников, утверждает она.