30% компаний готовы платить топ-менеджерам выше рынка

30% компаний готовы платить топ-менеджерам выше рынкаСохранять сотрудников выгоднее, чем искать новых, считают эксперты
Индексировать оклады руководителей в 2023 г. планируют в 40% российских компаний. Около трети работодателей готовы предложить топ-менеджерам доход, превышающий средние показатели рынка, следует из исследования, проведенного Kontakt InterSearch Russia. В топ-3 приоритетных задач в сфере HR компании включают мотивацию команды, удержание ключевых сотрудников и привлечение новых.
Kontakt InterSearch Russia провела в марте опрос среди компаний-работодателей, сотрудников и кандидатов уровня руководителей высшего звена о том, как изменились их бизнес-стратегии за 2022 г., и о текущих приоритетах в управлении HR. В результате 45% компаний заявили об изменении долгосрочной стратегии, 35% поменяли краткосрочную стратегию. 32% не меняли стратегию вообще. 8% компаний отметили, что находятся в состоянии «тушения пожаров» – им сейчас не до стратегии.
Повышение мотивации команды в качестве приоритета в управлении HR обозначили 65% компаний. На втором месте – удержание ключевых сотрудников (55%). Привлекать новых сотрудников считают важным 52%, менять систему мотивации — 38% компаний. Разработка новой стратегии в приоритете у 33%, управление стрессом в команде — у 18%. Замена релоцировавшихся сотрудников и управление работой сотрудников, находящихся за рубежом, актуальна всего в 3% компаний.
Согласно исследованию, около трети работодателей готовы предложить руководителям доход, превышающий средние показатели рынка. Из них 17% согласны платить до 15% выше, 10% готовы предложить повышение на 15-30%, и только 3% не против покрыть разницу в 30% и выше. При этом индексировать оклады в 2023 г. планируют 40% компаний.
Значительный дефицит кадров, согласно исследованию, ощущают 43% компаний. Еще 30% не видят изменений в ситуации с подбором управленцев. Всего 13% связывают дефицит с отъездом специалистов из страны.
Наряду с компаниями-работодателями в исследовании участвовали сотрудники и кандидаты уровня руководителей высшего звена. По итогам опроса отмечается, что самой мотивирующей задачей для топ-менеджера 85% работодателей и 57% сотрудников видят развитие новых регионов присутствия, продуктов или направлений. На втором месте – оптимизация процессов, на третьем – операционное управление процессами.
За 2022 г. почти половина компаний изменила долгосрочную стратегию в связи с турбулентностью рынка, отмечает партнер Kontakt InterSearch Russia Юлия Забазарных. В текущих обстоятельствах мотивация команды становится одной из приоритетных задач для HR, так как именно мотивация помогает справляться со стрессом неопределенности и способствует переключению сотрудников на достижение целей, считает она. «Несмотря на ожидаемый массовый выход на рынок сотрудников международных компаний, – а по факту этого пока не произошло, бизнес все так же сталкивается с дефицитом грамотных специалистов», – сообщила «Ведомостям» Забазарных. Поэтому вторая по приоритетности задача, которую предстоит решать HR, – удержание ключевых сотрудников, утверждает она.
Рынок труда разный: в каких-то компаний есть возможность повышать зарплату, но в некоторых секторах экономики таких возможностей нет, так как объем потребительского спроса сократился, отмечает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По его мнению, в ближайшей перспективе оборот рабочей силы продолжит увеличиваться в отношении тех сотрудников, кто реально востребован на рынке труда. «В нынешних условиях найти замену работнику достаточно сложно и в конечном результате выходит дороже, нежели постараться сохранить сотрудника через повышение заработной платы и другие средства мотивации», – сказал эксперт «Ведомостям».
Мотивацией работников, по его мнению, является не только заработная плата. В первую очередь, это субкультура и лояльность компании, которые формируются не только зарплатными ожиданиями, но и такими факторами как уважение друг к другу, продвижение, соблюдение «правил игры». «Компании должны понимать, что лояльность обеспечивается отношениями. Условно плюс 10 000 рублей к зарплате — не та история, которая может сподвигнуть человека поменять работу. Если в коллективе ему предоставлены хорошие условия: ценят, поощряют в разных форматах — отношением, пониманием его ситуации семейной, благодарность», – говорит Сафонов.